PROGRESO.— Luego del arribo de los tres primeros cruceros de 2024 al puerto, del 9 al 11 de este mes, los comerciantes locales esperan un año regular con respecto a los ingresos traídos por el turismo extranjero.

Como se recordará, en días pasados llegaron los cruceros Carnival Breeze, Disney Magic y Carnival Valor (en ese orden) y, en total, llegaron con 11,208 turistas a bordo, de los cuales apenas unos 1,300 habrían decidido recorrer el puerto de Progreso.

Con el primer arribo que tuvo lugar el pasado martes 9, se avivaron las esperanzas debido a que los turistas que llegaron pasaron un día agradable en la playa y realizaron algunas compras, dejando una derrama aceptable para todos los trabajadores turísticos del puerto.

El segundo día no fue tan productivo como el primero; sin embargo, los dólares no dejaron de fluir, al tratarse de un crucero cuyos pasajeros era un buen porcentaje niñas y niños.

Las ventas fueron más enfocados a los juguetes, artesanías, pulseras y otros artículos que captaban su atención y no tanto en el consumo de bebidas alcohólicas como en otros arribos.

Más decepción

Tras estos dos días de ventas regulares, llegó el Carnival Valor que era más esperado que el Magic, pero que terminó decepcionando a los trabajadores de la zona, debido a la poca gente que descendió del barco y a lo poco que consumieron, por lo que esta jornada se terminó convirtiendo en la peor de las tres primeras del año, comerciantes dijeron que apenas salió para sacar el día.

Al finalizar esta primera semana de arribos de crucero en el puerto, algunos comerciantes se quedaron con un mal sabor de boca y otros más, un poco más positivos, creen que este panorama podría ser la constante del resto del año con respecto a la llegada de los cruceros.

Uno de los prestadores de servicios de la zona que se dedica a la renta de palapas, en la parte central del Malecón, indicó que en su caso el único día que tuvieron buenos resultados fue el miércoles, con el Disney Magic, cuando los turistas llegaron a la playa y se extendieron hasta la parte media del malecón, a donde, según el entrevistado, tiene mucho tiempo que los cruceristas ya casi no llegan, debido a que se limitan a la parte cercana al andador de madera.

Esto ha sido así, dijo, desde el año pasado, pues en años anteriores, cuando había más arribos a la semana e incluso de dos barcos durante el mismo día, había más trabajo para todos.

Tras lo visto en esta primera semana, se teme que la situación se repita, pues cada vez son menos los turistas que se quedan en las playas de Progreso.

En el caso de un vendedor de pulseras, quien dijo llamarse Raúl, aseguró que el día que más ventas pudo lograr fue el día de la llegada del Disney Magic, pues logró hacer ventas, debido a que los pequeños pedían a sus padres que les compraran pulseras al verse atraídos por los diseños con las que él y su familia elaboran para vender en la zona del malecón.

Señaló que se siente un poco desanimado, porque los otros días de crucero, si bien logró hacer algunas ventas, no fue lo que esperaba, especialmente el último día cuando a su parecer los turistas llegaron con poco dinero.

Según el vendedor, esto se debe a que llegan de Cozumel luego de haber gastado todo su dinero y al llegar a Progreso ya no tienen nada, “pero no queda de otra, hay que seguirlo intentando, ya habrá mejores días, pero uno no pueda quedarse sin nada que hacer, hay que comer”, comentó.

Preferencia

Otros prestadores de servicios coincidieron en que prefieren los días en que los barcos llegan directo de los Estados Unidos y no desde Cozumel, pues es cuando los extranjeros llegan un poco más animados, por lo que el ambiente es mejor y además compran lo que encuentran en los diversos puestos de artesanías y ropa; visitan restaurantes, adquieren servicios como masajes, palapas, paseos en banana y compran con los vendedores ambulantes.

Todo lo anterior, en un porcentaje más alto que los que hacen una parada previa en Quintana Roo.

Por lo anterior, muchos de los trabajadores de esta zona vislumbran un panorama incierto en cuanto a los arribos de los cruceros y ponen sus esperanzas en que sean más los días “regulares” que los malos.

Asimismo, hay incertidumbre por la llegada de los cruceros de la línea Sea Cloud, pues desconocen el nivel socioeconómico de los turistas que llegarán en dichas embarcaciones y la capacidad de las mismas en cuanto a cantidad de pasajeros que puedan traer, como en el caso de los Ponant que traen solo algunos cientos de pasajeros, lo que genera números bajos en los días de sus arribos.

Los prestadores de servicio tienen la vista centrada en los arribos de la siguiente semana, en la que también llegarán tres barcos, el primero de ellos mañana lunes, que será el regreso del Disney Magic; el segundo llegará el día jueves 18 con el Carnival Breeze, y de nuevo el Disney Magic, el 19; de acuerdo con el calendario de arribos disponible en el sitio oficial de la ASIPONA.— Abraham Ismael Raz Herrera