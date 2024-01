PROGRESO.— Dos veces al día, de 5:30 a 8 a.m. y de 5 a 7 p.m., hay embotellamiento de vehículos y el tránsito se hace lento en el carril derecho de la salida principal de este puerto, debido a que está cerrado el carril izquierdo, los primeros 500 metros, porque ahí se hacen trabajos para construir el viaducto de cuota para los camiones de carga que van de la terminal remota (calle 82 con 25) a la vía federal a Mérida, según se averiguó ayer viernes.

Con tres días de anticipación, el viernes 12 pasado, la Policía Municipal anunció que desde el lunes 15 de enero queda parcialmente cerrada la salida de Progreso a Mérida por una obra, e invitó a usar dos vías alternas para salir de este puerto: la antigua carretera a Chelem y la vía Chicxulub Puerto-Chicxulub Pueblo.

Largo cierre parcial de una salida

Un día después, dos ingenieros de ICA, empresa que construye el viaducto de cuota, precisaron que el cierre parcial de la salida de Progreso durará seis meses, o sea, hasta julio próximo.

Ayer, en entrevista, el automovilista Rubén Manrique expresó que “la mera verdad, hasta ahora no me ha tocado que haya mucho tráfico.

“Yo soy comerciante y viajo a Mérida para hacer compras para mi negocio cada dos o tres días a veces.

“El lunes (15) salí como a las 10 de la mañana, más o menos, y me sorprendí porque al principio creí que estaba cerrado por completo. Dije entre mí: ‘Ya me fregaron ¿ahora cómo salgo?’. Pero rápidamente me fijé que hay un carril abierto, así que lo usé sin problema.

“La verdad, no me ha tocado que haya tráfico. Pero si la cosa sigue así en vacaciones (de Semana Santa, del 23 de marzo al 7 de abril), entonces ahí sí se puede poner feo, porque vienen muchos vehículos”, opinó.

Un joven que estudia en un campus universitario de la ciudad de Mérida, a su vez, relató que “por las mañanas que me toca viajar a Mérida es normal que haya tráfico”.

“Yo entro a la escuela a las 9 (a.m.), por eso salgo desde temprano de mi casa; más o menos como 7 o 7:30 (a.m.) ya estoy saliendo a Mérida y siempre llego a tiempo.

“Esta vez que se cerró el carril, pues como no es tan largo el tramo, si bien hay tráfico y veo cómo se hace la cola de vehículos, finalmente pasa rápido el camión, sí demora unos cinco minutos más, pero no se pierde mucho el tiempo”, aseguró.

Entrevistado mientras compraba su desayuno en el centro del puerto, Manuel Moguel, por su parte, dijo que vive en la ciudad de Mérida y viaja a diario a Progreso por trabajo y retorna a la capital entre las 5 y 6 p.m.

Horas “pico” en Progreso

Esta semana, narró, sí vio cierta demora, pues por lo regular de 5 a 6 de la tarde es la hora del día cuando ha visto más tráfico.

“Sí, a esa hora todos quieren irse de Progreso, vienen un montón de vehículos, hasta de la zona de Chicxulub o desde Yucalpetén, además de los que queremos salir desde el centro (de Progreso).

“Todos nos congestionamos ahí, en la salida. El primer día sí me ‘destanteé’ (desorienté), pero ya que le agarras la onda no hay pierde, y mientras haya orden se puede salir rápido”, opinó.

Agregó que sí notó que el tráfico fluye con cierta lentitud, pero una vez pasado el tramo cerrado el paso vehicular fluye normal. “Estaba peor cuando cerraban por el alcoholímetro”, expresó entre risas.

