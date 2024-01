TIZIMÍN.— De manera pacífica se manifestaron en días pasados militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante su Comité Municipal tras las irregularidades internas que vive ahora ese instituto.

El detonante que caldeó los ánimos de los líderes priistas fue el cambio de cerradura de la puerta del edificio del PRI, lo que calificaron como actos vandálicos.

La tensión que viven los militantes ya se veía venir pues desde el fin de semana la dirigencia estatal presentó en sus redes sociales a la nueva directiva del comité municipal, lo que desencadenó la molestia pues según quienes fueron integrantes de la exdirectiva no fueron notificados.

El miércoles por la noche se habían dado cita las regidoras del PRI Margarita Pérez Alamilla y Katia Castillo Villafaña con el exlíder priista Eddie Medina Puga, así como la militancia priista para dar a conocer las irregularidades cometidas por la exdirectiva estatal.

Según el exlíder Eddie Medina explico que se había acordado con Gaspar Quintal Parra, dirigente del PRI en Yucatán, que a las 6 de la tarde del miércoles se entregaría la llave para la nueva dirigencia y que no se estaban negando.

“Sin embargo nos enteramos que, como rateros, delincuentes, rompieron el candado y la cerradura y se apoderaron del comité, por lo tanto yo como expresidente del comité responsabilizó de todos estos actos al comité estatal que dirige Gaspar Quintal y a su secretaria, Mayte Moisés, porque ellos lo mandaron a hacer, porque de voz del delegado nos enteramos que ya no vendrían porque ya habían entrado en contacto con su jurídico.

“Mi pregunta fue ¿y cómo entraron si las llave yo las tengo?, de forma vandálica ingresaron y por eso estamos acá en forma de protesta pacífica sin ningún desorden.

Dijo que es una pena que su directiva haga ese tipo de actos cuando en los últimos años no ha dado una sola aportacion económica al partido y si ha subsistido ha sido por las regidoras de oposición que están en el ayuntamiento.

Añadió que antes que se cambie a la directiva, él pregunto con anticipación si no había alguna convocatoria pero le informaron que por procesos políticos no iban a cambiar al comité, de pronto se sorprenden cuando en la publicación de su página del sábado nombran a la nueva directiva.

“Sinceramente esa directiva fue impuesta, porque está llena de operadores panistas, en pocas palabras le hizo la entrega del comité municipal del PRI a Acción Nacional, así que hoy les digo a mi gente que no me voy del PRI, sino que ellos me sacan” expresó.

Cada uno de los líderes que estuvieron lamentaron las irregularidades que se suscitan e incluso acusaron a los exalcaldes priistas y a líderes del tricolor de traidores.— WENDY UCÁN CHAN