Sobrevivientes de Los Andes, a 50 años de la tragedia, no dejan de causar asombro. El 13 de octubre de 1972 era noticia mundial que un avión de la fuerza aérea uruguaya con 47 personas a bordo se encontraba perdido en una zona montañosa entre Mendoza Argentina y Santiago de Chile luego de estrellarse por un error de cálculo del piloto, que estaba siendo entrenado.

El avión llevaba a bordo una delegación de jugadores de rugby y familiares del club Old Christian Brothers de Montevideo, de donde partió un día antes e hizo escala en Mendoza.

Chile, Argentina y Uruguay buscaron la nave en vano. El fuselaje blanco se camufló con la nieve. Dadas las gélidas temperaturas de la zona, los rescatistas dieron por muertos a los tripulantes y suspendieron la búsqueda a la semana del impacto.

Así fue como los sobrevivientes superaron lo imposible

Durante 72 días (32 el día del accidente y 16 al final), los sobrevivientes de Los Andes se debatieron entre la vida y la muerte en las peores condiciones: temperaturas extremas bajo cero, escasez de víveres y la pérdida de amigos y seres queridos.

Aunque se enteraron por radio que la búsqueda se había suspendido, la desesperación y la desesperanza nunca primaron sobre la fortaleza física y espiritual de los uruguayos.

El ingenio y el trabajo en equipo fueron la clave para llegar al día 72 después de tener que tomar terribles, dolorosas decisiones, como la antropofagia, para subsistir.

Ese tal vez sea el legado más grande que pudieron habernos dejado los sobrevivientes, que a medio siglo siguen siendo un ejemplo de que cuando la fe no mueve, escala montañas.

Influyó también que los sobrevivientes de Los Andes eran todos jóvenes de alrededor de 19 años, deportistas y por lo tanto con buena condición física y que siendo amigos, el trabajo el equipo fue tal vez más sencillo de coordinar. Aun así, su supervivencia es vista hasta la fecha como un milagro. Eran todos jóvenes de alrededor de 19 años

Fernando Parrado y Roberto Canessa caminaron diez días sin rumbo fijo hasta encontrar ayuda para el resto de sus compañeros. Casi mueren en el intento. En la cumbre de un pico, Parrado le dijo a Canessa:

“Puede que estemos caminando hacia la muerte, pero preferiría caminar para encontrarme con mi muerte que esperar a que llegue a mí”.

El rescate requirió tres días de traslados en helicóptero. Los salvados, todos hombres jóvenes, según un informante estaban débiles y agotados pero con gran entusiasmo, “parece que hubieran vuelto a nacer”.

Recomendaciones para prevenir tragedias como la de Los Andes

El 27 de diciembre, Daniel Fernández Strauch, de 19 años, uno de los sobrevivientes, formuló dos recomendaciones a las compañías de aviación: que los aviones que cruzan La Cordillera de Los Andes deberían tener colores vivos y no blancos, pues en caso de accidentes el blanco no se divisa cómo ocurrió con el avión en el que viajaba.

Agregó que muchas veces vieron pasar por encima de ellos aviones que los buscaban, los cuales no divisaron el aparato que estaba semisepultado entre la nieve. El otro consejo de Fernández fue que los aviones lleven dos equipos completos de radio, uno delante y otro atrás, con sus correspondientes baterías para el caso que el aparato se parta en dos y queden sobrevivientes.

¿Qué es la antropofagia y por qué la practicaron?

La antropofagia es el hecho o práctica de comer el ser humano carne de su propia especie. El 28 de diciembre, ante medios de comunicación, los jóvenes uruguayos sobrevivientes de Los Andes admitieron tácitamente que practicaron antropofagia para poder subsistir durante 72 días en una montaña nevada. Eduardo Strauch reconoció que se les habían acabado los alimentos.

“Y entonces pesamos en Jesús, en la última cena repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí nos daba entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y eso fue una comunión de nosotros, fue lo que nos ayudó a subsistir”.

Tras esa declaración, teólogos y psiquiatras coincidieron en que los actos de antropofagia eran entendibles ante la extrema necesidad de los jóvenes deportistas uruguayos de conservar la vida, que equivalía a “cortarse un brazo por una gangrena sin que signifique eso un desprecio por su cuerpo”.

Sobrevivientes de Los Andes, absueltos por cometer antropofagia

Más tarde se informó que fueron absueltos por el obispo auxiliar de Montevideo, monseñor Andrés Rubio, quien liberó de culpas a los 16 sobrevivientes que practicaron la antropofagia.

Agregó que no se puede condenar a un ser desesperado y comparó sus acciones con un injerto, como tener el ojo o el corazón de un muerto.

“Así en cierto modo sobrevive su carne en quien por necesidad de extrema la asimila, ¿qué haríamos nosotros en una situación semejante? Es fácil juzgar en frío y dejarse llevar por los estereotipos de la repugnancia, es absolutamente necesario saber comprender, la Iglesia no puede condenar una situación como esa, solo puede comprender, juzgarlo de otra manera sería inmoral”.

Museo, libros, películas que abordan el caso de los sobrevivientes de Los Andes

En 2013, en el casco histórico de Montevideo, se abrió el Museo Andes 1972, que rinde homenaje a los 29 fallecidos y 16 sobrevivientes de la tragedia. Contiene cartas y pertenencias personales de estos pasajeros, réplicas del avión, fotografías y prendas de vestir originales de los sobrevivientes.

La iniciativa de la creación del museo nació al ver que durante los 40 años posteriores al suceso no se concretaba una idea de homenaje a todos los integrantes del vuelo. A raíz de la tragedia surgieron libros, películas, documentales y decenas de entrevistas a los sobrevivientes.

Las películas más conocidas son “Supervivientes de los Andes” (1976), película mexicana dirigida por René Cardona Jr. y basada en el libro “Survive!”, de Clair Blair Jr., y “¡Viven!” (1993), largometraje dirigido por Frank Marshall, narrado por John Malkovich y protagonizado por Ethan Hawke, basado en el libro del mismo nombre de Piers Paul Read. Actualmente la película “La sociedad de la nieve” dirigida por J. A. Bayona se encuentra en postproducción con previsible estreno a finales de 2022 o 2023.

Una carga innecesaria de los sobrevivientes de Los Andes, a 50 años de la tragedia

Amor, solidaridad, amistad y vocación de servicio. Estos pensamientos vienen a la mente del exjugador de rugby y hoy empresario uruguayo Gustavo Zerbino cuando rememora 50 años después de la tragedia en los Andes, el accidente aéreo que le obligó a convivir con la muerte.

“En ese lugar, el mundo entero nos había abandonado y nosotros construimos una sociedad solidaria, donde los bienes pertenecían a la comunidad y las normas aparecían y desaparecían por sí solas”, relató a EFE recientemente.

Romper el silencio contando un chiste o hablando de un plato maravilloso cocinado por una abuela que esperaban poder comer todos juntos cuando volvieran eran algunos protocolos de convivencia que establecieron.

También estaba prohibido quejarse, aunque tuvieran que enfrentar dificultades de todo tipo, como enterarse por una radio que se había suspendido su búsqueda o sufrir una avalancha que se cobró ocho vidas el decimoséptimo día de aquel calvario.

¿Cómo se vivió la tragedia?

Ese día, la nieve que tapó el fuselaje del avión dejó inmóvil a Zerbino. “Respiraba y el corazón se me salía por la boca. Me di cuenta que me estaba desesperando”, recuerda medio siglo después. Pero una voz interior lo tranquilizó.

"En vez de pelearme y padecer, me relajé y me entregué a vivir la experiencia de la muerte. En ese momento, toda mi vida pasó en imágenes, todas increíbles, desde ese momento hasta que estaba gateando en una alfombra y mi madre me estaba recibiendo”.

Eso lo cuenta en esta entrevista. En un momento, todo se transformó en luz y luego experimentó una sensación parecida a cuando suena el despertador un lunes por la mañana. Era alguien que dentro del avión gritaba su nombre.

“Tomé conciencia y sentí como que caía de un tercer piso dentro de mi cuerpo”, explica Zerbino. Al abrir los ojos, encontró a su compañero Carlos Páez, al que le mordió un pie para que supiera que se encontraba con vida. Los que estaban cerca de él corrieron peor suerte.

Zerbino se encargó de recoger y guardar las pertenencias de los que fallecieron. Medallas, cadenas, relojes, documentos e incluso cartas que algunos escribieron a sus seres queridos fueron puestas en pequeñas bolsas por Zerbino con una misión: entregarlo todo a los familiares.

Todo ello lo colocó en un bolso que se llevó el día de la operación de salvamento. Los rescatistas no querían que lo subiera al helicóptero que los rescató en diciembre de 1972, porque pesaba mucho, pero Zerbi se negó: no viajaría si esos recuerdos no iban con él.

“Yo soy la voz de los que no tienen voz. Cuando nosotros llegamos volvimos todos, porque las madres que perdieron a sus hijos hoy tienen la certeza de que murieron. Pero no sólo cómo murieron, sino también cómo vivieron hasta el último día, los testimonios que ellos dejaron. Gracias a eso, han podido cerrar una etapa”, asegura.

Y aunque confiesa que el pasado es un lugar al que va muy poco, Zerbino cuenta que cada mañana agradece a Dios la posibilidad de tener 86,000 segundos más para hacer lo que quiera. Y también agradece a los amigos que ya no están pero “que viven para siempre en el corazón”