Tesoros para compartir: Una mirada a las luces y sombras de las religiones

¿Por qué una parte de las nuevas generaciones tiende a alejarse de la religión organizada y a veces busca experiencias espirituales por otros caminos?

Es la pregunta que en esta ocasión responde el presbítero Raúl Humberto Lugo Rodríguez, rector de la iglesia de la Candelaria y responsable de la dimensión de Fe y Compromiso Social de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Yucatán.

—Creo que la vida nos está pasando la factura, porque convertimos los procesos de iniciación espiritual en solo adquisición de contenidos; por ejemplo, la preparación de los niños y adolescentes, es un aprendizaje de cosas, no es la experiencia del misterio —admite el sacerdote.

—Hay movimientos que tratan de ponerse al día, tipos de catequesis que insisten más en la experiencia que en el simple aprendizaje, pero todavía estamos pagando las deudas de un tipo de aproximación a la espiritualidad, que era más bien aprendizaje de memoria sobre cosas que tienes que hacer y no hacer, sin nada que incentive a que la persona sea crítica, que se pregunte las cosas.

¿Cuál es el peligro más grande para las religiones?

—Entonces la religión se convierte en mandamientos que caen encima de las personas y una buena parte de las nuevas generaciones no están interesadas ya en eso —añade.

Para mí el peligro más grande es que las religiones caigamos en la irrelevancia y, si no somos relevantes, vamos a terminar sirviendo para festejar los 15 años de la hija o para que te cases, reduciendo a eso la religión.

—Creo que la discusión sobre religión contra espiritualidad está muy motivada por este tipo de esquema que las iglesias no hemos sabido cambiar, no hemos entrado en ese proceso de adaptación, de ofrecer espacios de experiencia espiritual y no solo lugares a donde como niños las personas llegan para que “los que saben” les digan qué tienen que hacer o cómo deben comportarse —señala.

—En ese sentido me parece que una de las iniciativas más importantes en la adaptación de la religión al mundo de hoy es, efectivamente, el proyecto de reforma del papa Francisco, que pone la importancia en aquellos puntos que pueden encontrar eco en las nuevas generaciones, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, la integración en un todo que es más allá de nosotros.

Nueva cosmovisión y su relación con Dios

—La hermosa carta del Papa sobre la ecología integral, “Laudato Si’”, que es mucho más aceptada en otras religiones y contextos que en la propia Iglesia católica, plantea retos importantes de cómo redescubrir nuestro papel dentro del Universo creado y cómo eso modifica también las relaciones con Dios y con los demás.

—O sea, concebirnos, no como el punto más elevado de un proceso evolutivo, sino como una especie, entre otras, con una encomienda específica, por su razón y su capacidad creativa de ordenar, organizar, conservar, promover, de ser custodios más que patrones.

—Si esta impronta que estamos redescubriendo hubiera funcionado, no tendríamos esta debacle del ecosistema, el cambio climático, la tala de árboles. Eso partía de un modelo que tenía también la mente religiosa, pensar que el ser humano estaba por encima de todas las demás criaturas y que por tanto se le daba la libertad de hacer lo que quisiera con las demás cosas. Eso es algo que las nuevas generaciones tienen muy en cuenta.

—Me parece que el Papa está apuntando realmente a algunas cosas que son importantes para que la Iglesia se ponga a tono con este cambio, que además se va a dar con la Iglesia, sin la Iglesia o contra la Iglesia —enfatiza.

—No es una cosa que podamos frenar, es parte de la toma de conciencia de la humanidad y nosotros tenemos que ir encontrando en toda esta revuelta de ideas nuevas, como lo recomendaba San Pablo, dónde está aquello que es bueno y verdadero, que es fuente de vida y vida plena, aunque no provenga de nuestra propia tradición.

El papa hablando de Jesús y Buda

En este punto de la conversación, el entrevistador hace el siguiente comentario: El Papa en alguna ocasión habló como equiparando a Buda con Jesús.

—Sí y haz de oír las resonancias de lo que dijo entre los que piensan que las cosas no tienen por qué cambiar —acota el sacerdote católico—. Hay personas que piensan que somos una especie de almacenamiento de una verdad antigua, inamovible e incambiable.

—Habría que leer “Sapiens”, del profesor judío Yuval Noah Harari, un libro de lectura muy atractiva, un repaso del surgimiento de la humanidad y de cómo surgió todo, el dinero, las guerras, una mirada crítica a los procesos humanos. No podemos simplemente apelar al pasado, como si las respuestas estuvieran solamente ancladas en maneras de vivir que ya no van a regresar.

—En cambio, lo que sí me parece importante es que las religiones tienen una especie de tesoro de sabiduría intergeneracional que tendrían que aprender a compartir de manera que las nuevas generaciones puedan alimentarse de ellas.

Las iglesias tienen un tesoro que ofrecer

—Con esto me refiero, por ejemplo, al menos en nuestra propia tradición, a lo que el Papa no deja de insistir, que solamente el regreso a Jesús puede salvar a la Iglesia, es decir, solo el regreso a lo que es fundamental del proyecto por el que optamos.

Las religiones organizadas, particularmente la Iglesia católica, que sigue siendo mayoritaria en el país, tienen un tesoro que ofrecer y ese tesoro tienen que hacerlo accesible a las nuevas generaciones.

—Y esto, solamente reconociendo la riqueza que se esconde dentro del misterio de la vida de Jesús, de su manera de actuar, de la manera como reaccionaba, su manera de defender a las mujeres, su opción por los desamparados y los pobres, su misericordia plena, su apertura —puntualiza.

La revolucionaria posición de Jesús ante el judaísmo

—A mí no me preocupan tanto los templos vacíos o el abandono de las religiones. Me preocupa que donde no hay Dios terminan triunfando los ídolos”, dice el padre Lugo Rodríguez.

El sacerdote considera que las religiones organizadas, particularmente la Iglesia católica, que sigue siendo mayoritaria en el país, tienen un tesoro que ofrecer y ese tesoro tiene que hacerlo accesible a las nuevas generaciones.

—Y no me refiero solamente a cuestión de formas. Sí, tenemos que cambiar lenguajes y lograr una aproximación distinta a la escritura, para que deje de utilizarse para discriminar, como se hace a veces en muchas ocasiones.

—Esto no es solamente cosa de lenguajes, sino también de desplazarnos de lugar. En ese sentido me parece que el Maestro de Nazaret, Jesús, era absolutamente adelantado a su tiempo, vislumbró, por ejemplo en la parábola del Buen Samaritano, dónde estaba la clave.

La clave de la parábola del Buen Samaritano

—En la parábola, los representantes de la religión organizada, el sacerdote y el levita, pasan delante del hermano tirado en el camino. No dice la parábola por qué razón lo hicieron. No está satanizando a la religión. No está diciendo que eran unos malvados, la parábola es muy escueta, solo dice que no se detuvieron.

—En realidad, la aportación de la parábola es el tercer personaje, el samaritano, que es el ejemplo de aquellos que no quieren nada con la religión. Los samaritanos tenían esa característica, no iban al templo de Jerusalén, estaban en contra de la casta sacerdotal, etcétera. Y, sin embargo, es el que se detiene.

—El samaritano no se detiene allá porque estuviera en contra de los otros. A lo mejor ni siquiera supo que pasaron los otros. Se detiene por una simple razón, se le estremecen las entrañas cuando ve a ese hombre tirado en el camino y dice “esto no está bien (...) yo paso por aquí todos los días, me puede pasar a mí”. El presbítero Raúl Lugo Rodríguez, responsable de Fe y Compromiso Social de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Yucatán

—Entonces se detiene para ayudarlo. No le pregunta quién eres, no le dice a qué partido perteneces o de qué religión eres. Simplemente ve que está necesitado, lo sube a su cabalgadura, lo cura con aceite y vino, lo lleva a la posada, paga una parte y dice “si hace falta algo, a mi regreso pago”.

—Me parece que está parábola da al clavo en esta discusión sobre espiritualidad y religión. El mensaje fundamental de la parábola es: lo que abre el acceso a Dios no es la práctica religiosa necesariamente, lo que abre el acceso a Dios es el corazón compasivo. Quien tiene el corazón compasivo, cuando vaya a la Biblia, va a entenderla; cuando vaya a la iglesia, va a hacer las cosas bien, pero no viceversa.

Saber mucho de la Biblia y estar mucho en la Iglesia "no es garantía"

—El que sabe mucho de Biblia y está mucho en la iglesia, no necesariamente tiene un corazón compasivo. Por eso digo que la parábola es exquisita, está respondiendo a la pregunta la pregunta de ¿quién es mi prójimo?

—El mandamiento de Dios es amar al prójimo. Y los fariseos decían “Ya ven ustedes, el mandamiento no dice que ames a todos, dice que ames al prójimo. Por tanto, solo a los que están cerca. Eso es lo que manda Dios”, decían ellos.

—Clavarse en la letra de la ley, interpretarla en sus detalles, la convierte en arma de muerte y no de vida. Jesús dice que en lugar de preguntarte quién es tu prójimo, veas que el prójimo es cualquiera, el prójimo no depende del otro, sino de ti. Tú eres el que te acercas, tú eres el que te aproximas.

—La apuesta de Jesús es que hay que hacerse prójimo, tener compasión. Este tipo de enseñanzas de Jesús serían absolutamente bien recibidas por las nuevas generaciones, pero nosotros, las religiones organizadas, tenemos que tener nuestro propio proceso de conversión.

Donde no hay Dios terminan triunfando los ídolos

—Nos hemos alejado mucho de ese mensaje, estamos lindando en el terreno de la irrelevancia. A mí no me preocupan tanto los templos vacíos o el abandono de las religiones.

—Me preocupa que donde no hay Dios terminan triunfando los ídolos, donde no existe una relación amorosa con la fuente de vida, que es el Padre y una experiencia fraterna, entonces termina mandando el más fuerte, termina triunfando el que pueda imponerse. Eso sí me da un poco de miedo.

—Yo cada vez estoy más viejo, voy para 65 años, me doy cuenta de que queda poco tiempo, relativamente hablando.

Veo que la tarea que la Iglesia tiene que emprender es muy grande porque tiene que hacer su anuncio de nuevo relevante y para eso tiene que quitar el montón de escombro, de telarañas, de cosas que se han adherido a lo largo de los siglos.

—Tenemos que aprender a mirar con ojos nuevos —dice el padre Raúl con convicción y mirada luminosa durante la charla que ofreció al Diario en el patio interior de la iglesia de la Candelaria, en el corazón de Mérida.

Entre otras cosas, el padre Raúl Lugo advierte un riesgo en la institucionalización de la religiones.

Señala que cuando se deja de ser movimiento humano y se convierte en una estructura, se pierde algo de la esencia.

—Claro, no hay que dejar de considerar el otro lado de la medalla, ningún movimiento permanece sin que tenga cierto grado de institucionalización, porque entonces se convierte en una cosa que se la lleva el viento.

Por Luis Alberto de Jesús Luna Cetina