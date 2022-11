José Ramón Enríquez lleva el teatro en la piel

Yucatán lo abrazó y el actor, dramaturgo y director de teatro José Ramón Enríquez hizo crecer el cariño a través de su trabajo. Y, sin esperarlo, esta semana recibirá el reconocimiento que lo transforma de “refugiado” en hijo de la tierra del Mayab.

El creador artístico y crítico teatral recibirá la Medalla Yucatán, la máxima presea que otorga el Estado para reconocer méritos en cultura o ciencia tanto a yucatecos como a personas de otros estados y países.

Será pasado mañana, a las 11 horas, cuando la medalla le será conferida en una ceremonia en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno.

José Ramón, quien nació y creció en Ciudad de México y desde hace 20 años radica en Yucatán, es uno de esos personajes cuyo nombre remite al talento, a la experiencia y el respeto al trabajo artístico, en el que ha dado numerosos frutos.

El teatro ha sido su vida desde muy niño. Siente que nació con el gusto por el arte, que se fue acrecentando y cultivando con los años.

En plática con el Diario, Enríquez habla de cómo lleva el arte en la piel, pues siendo su padre —un exiliado español— maestro de Letras creció aprendiendo sobre el Siglo de Oro. Le fascinó esa época, su teatro y el uso del verso, con los cuales soñaba desde que estaba muy chico.

Eso sí, le costó trabajo subirse al escenario, pues confiesa que “soy un hombre muy tímido”.

Recuerda un tiempo de gloria para el teatro en México: cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abrió foros en el país como parte de un programa de servicios integrales.

Como actor no formó parte de esa época, en la que se montaron grandes obras por elencos profesionales; pero sí pudo ver lo que ahí se producía y eso lo acercó más al teatro.

Comparte que, por su amistad con Gabriel Retes, hijo del actor y director Ignacio Retes, le permitían ver entre “piernas” los ensayos de las obras que se presentaban en uno de los teatros del IMSS, siempre y cuando él y Gabriel estuvieran calladitos.

De manera que desde niño estuvo en el escenario... aunque no como actor.

Luego de los ensayos entraban a los camerinos a ver a los artistas. “Saludaba a mucha gente importantísima”, recuerda.

Le llega a la memoria una de esas grandes producciones con la figura de Ignacio López Tarso: “Edipo Rey”.

Estas experiencias acrecentaron su gusto por la escena. Al ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM decidió estudiar a la par en Bellas Artes. Ver el teatro desde “la panza”, desde las entrañas, hizo que se sintiera aun más cautivado. Tomó casi todas las materias de arte escénico que había en la facultad y empezó a hacer teatro profesional. No acabó ninguna carrera, porque involucrarse en producciones profesionales fue “una locura” y ya no paró.

Empezar actuando

Cuando ingresó a Bellas Artes no buscaba ser actor, sino que quería dirigir y escribir; pero el director en turno le dijo que ahí se tenía que comenzar por ser actor, que solo así podía entender lo que era el teatro.

Sus primeras obras como intérprete fueron “Macbeth” de Shakespeare y “Galileo Galilei” de Bertolt Brecht, en 1967. “No empecé recitando cositas, sino sendas cosas”, dice.

José Ramón Enríquez señala que desde niño escribía poesía, pero le faltaba mucho para escribir una obra teatral. La dramaturgia, indica, es tan compleja como cualquier otro arte, es una necesidad de uno mismo, cuando se desea expresar algo, “no sabes cómo, no sabes dónde empiezas, te sale muy mal, lo tiras, lo vuelves a retomar…”.

Él es uno de los pocos autores en México que hasta la fecha escriben en verso, un estilo que le gusta por la forma en que el sonido de la palabra y el ritmo entran al oído.

Pero es que, además, refleja el ritmo interior del dramaturgo, así sale de él, “no es que diga ‘esta obra la voy a escribir en verso’; a veces sale así, otras no”.

Sí salió así “La cantata de Matthew Shepard”, que con música de Emmanuel Pool y dirección de Luis Ramírez fue llevada en representación de Yucatán a la Muestra Nacional de Teatro, efectuada del jueves 10 al sábado 19 pasados en Torreón.

También, “El anarquista” y “Las visiones del rey Enrique IV”, que se han presentado en foros de Mérida.

Enríquez recuerda que una obra que no le salió en verso fue de las primeras que escribió llegando a Mérida, “Guerrero en mi estudio”. Tampoco lo está “¡Uy, el apocalipsis y yo con estos pelos!”, una de sus más recientes, porque el sonido no era suyo, sino de los actores en quienes pensaba al construir el texto.

El dramaturgo ha incursionado asimismo en la ópera. Tuvo una temporada muy fecunda junto con el músico Federico Ibarra, con quien trabajó varias producciones operísticas.

Él, confiesa, es muy mágico y religioso, aunque sea un hombre muy de izquierdas.

Reconoce que la figura de Gonzalo Guerrero le fascinó porque con él se dio “el único y verdadero mestizaje por amor” al elegir quedarse con su esposa e hijos y pelear contra los españoles durante la Conquista.

Revisión histórica

El dramaturgo apunta que en el teatro que él hace hay una revisión de los hechos de la Historia; sin embargo, considera que el teatro no debe hacerse pensando en educar.

“El teatro es una expresión que nace de ti, que surge y que tienes que hablar, porque hay algo que quieres decir, eso es lo fundamental, eso es lo que te permite llegar a otros que están esperando esas palabras, y entonces tienes un público que te oye y te entiende”, declara.

Hace eco de la expresión que reza que “uno escribe para sus amigos desconocidos”.

Sentido político

Advierte que un dramaturgo habla de lo que siente, por lo que si es una persona política el texto puede ser profundamente político. “Estuve en el Partido Comunista, he sido siempre un hombre de izquierda desde mis orígenes con mi padre, él era refugiado y había sido del Partido Comunista; por otro lado, mi madre era muy católica, entonces yo soy las dos cosas, no me resultó difícil la unión”.

“Cuando eres un hombre político sale en tu arte, no lo escribes para convencer a nadie. No creo en el teatro panfletario, pero desde luego que hay una expresión política en el teatro y eso se vale”.

Respecto a cómo ve el teatro en México y el Estado, resalta que ha habido un problema muy grave en este sexenio con el tema cultural, los recortes al presupuesto “han sido criminales” y afectado a todos, incluido el teatro. “Como hombre de izquierda puedo decir que este sexenio es todo lo contrario a un sexenio de izquierda, si ha habido un sexenio ‘tatcheriano’ ha sido éste, Margaret Tatcher (exprimera ministra británica) estaría fascinada, no ha habido un discípulo de Margaret Tatcher más puro que (el presidente Andrés Manuel) López Obrador, haciendo recortes a todo el aparato estatal para dar unas ayudas directas, que no sé si realmente son porque quiere dar ayudas directas o para tener votantes. El recorte al teatro ha sido terrible”.

No obstante, el teatro está vivo. “Cuando comenzó el cine dijeron que el teatro estaba muerto, y es un muerto muy vivo, y apareció la televisión y dijeron lo mismo, y sigue vivo”.

“El teatro sigue desarrollándose, y en Yucatán, desde la creación de la ESAY (Escuela Superior de Artes de Yucatán) y de la carrera de Teatro los chicos salen al desempleo y con la necesidad de abrirse espacios; con muchas ideas se van abriendo muchos espacios, no solo físicos, y proyectos de un tipo y otro, y esto hace que esté muy vivo el teatro en Yucatán”.— (Concluirá).— IRIS CEBALLOS ALVARADO