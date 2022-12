¿Doble festejo o un martirio? Yucatecos comparten su sentir al nacer en Navidad

La fecha de cumpleaños es, sin duda, un día especial: las personas reciben regalos, cortan pastel o festejan con familiares y amigos. Es lo normal… a menos que hayan nacido en Navidad.

Nacer el mismo día en que se celebra el nacimiento del Niño Dios siempre se ha visto como algo extraordinario y hasta los medios de comunicación hacen publicaciones al respecto.

Pero, ¿qué dicen o piensan realmente las personas que nacieron prácticamente en medio de una fiesta?

Para la señora Zoila Rosa Alvarado Zaldívar, quien nació el 25 de diciembre de 1942, es una felicidad, a pesar de que la mayoría de las veces no ha podido festejar su onomástico el día que le corresponde.

Al igual que doña Zoila, hay otras personas que cumplen años en Navidad, como Manuela de Jesús Dzul Canul, quien dice que nacer el 25 de diciembre es una bendición, pues el embarazo de su mamá era de alto riesgo. “Siempre digo que por algo pasan las cosas, y nacer el día del Niño Dios fue una bendición”.

Doña Zoila, según le contó su madre, nació entre las 2 y las 3 de la mañana del 25 de diciembre, en Tecoh. Es la octava de los nueve hijos del matrimonio que formaron Carlos Alvarado y Micaela Zaldívar Lope.

La noche del 24, recuerda, su papá, quien formaba parte de un grupo de trovadores, pensaba ir a una fiesta en la hacienda de Oxtapacab, pero su mamá lo detuvo. “No, no vas a ir a la fiesta porque la niña o niño ya va a llegar”, le dijo.

La mujer no se equivocó y en la madrugada del día 25 dio a luz, con ayuda de una comadrona, a una niña a la que llamó Zoila Rosa de Jesús.

En entrevista con el Diario, en su casa del fraccionamiento San Antonio Kaua, doña Zoila recuerda que de niña no tuvo propiamente una fiesta de cumpleaños, pues lo que se festejaba era la Navidad.

“Nosotros éramos una familia humilde, y en Navidad mi mamá asaba un pollo, nos sentaba en una mesa y nos daba sandwichitos con refresco. No había regalos, pero éramos felices”, evoca la señora Alvarado, quien vivió por varios años en Ciudad de México y Estados Unidos hasta que, hace aproximadamente 20 años, regresó a Mérida.

“Lo celebrábamos antes, se hacía una fiesta en la tienda con los jefes de departamento y el gerente y jefe de piso. Yo me llevaba a mi casa al menos 30 regalos. No me podían festejar la mera fecha porque había mucha clientela”.