Depresión decembrina, la otra cara de la Navidad: ¿por qué es necesario tomar terapia?.

¿Te despiertas pero no te levantas? ¿Llegas tarde al trabajo y no te concentras? ¿Tienes dolores frecuentes de cabeza? ¿Tienes pensamientos como “ya no puedo con la vida” o “ya no quiero estar”? ¿Eres irónico y sarcástico en tus comentarios? ¿Interpretas de manera negativa las buenas intenciones de los demás? ¿Estás teniendo conflictos en tus relaciones familiares, de pareja, laborales o contigo mismo? ¿Te saboteas o te quejas de todo? Entonces necesitas terapia.

Si bien esta época suele ser festiva y alegre, todo lo que conlleva la mercadotecnia de fin de año al no cumplirse ciertos estándares para comprar o estrenar cosas puede provocar, entre otros factores, que aumente la depresión en el mundo, indica la psicoterapeuta Adela Paredes Canto.

“Si a eso sumamos acordarnos de los ausentes, los duelos, todo se conjunta. Las bajas temperaturas afectan el estado de ánimo, el cambio de horario.., entras al trabajo y cuando sales ya oscureció, sientes que te la pasaste trabajando, por eso no es conveniente el horario de verano”.

¿Cuáles son las principales causas por las que acuden a terapia?

La psicóloga indica que las principales causas de consulta esta temporada son para sanar ciclos, una pérdida o la frustración de no haber logrado las expectativas.

“En general, el resto del año hombres y mujeres vienen por infidelidades. Los hombres ya no son proveedores y ya son juzgados como padres, antes era diferente, ahora la mujer toma el control”.

En el caso de los niños, llegan a consulta por desacuerdos de ambos padres o de un progenitor, o por cambios propios de su desarrollo.

“El niño de primaria sufre por querer tener una identidad que ve en las redes sociales cuando aún no es momento de hacerlo, va adquiriendo modelos de conducta o ídolos; otro problema es la hipersexualidad que traen consigo las redes sociales, que sus papás porque trabajan no los pudieron atender y están rezagados, entonces los papás dicen ‘el niño está mal, ¿qué le pasa al niño?’, pero no es el niño, es un todo”.

En el caso de los adolescentes, afirma que percibe falta de vida social, “hay un extremo total de aislamiento, no quieren quitarse el cubrebocas, se sienten inseguros, solo quieren depender de la tecnología, ya no quieren salir, cuando vienen a terapia no saben cómo hablar con una persona, hay que tratar de que encuentren un proyecto, sentido de vida; viven con inseguridad académica y la presión de ‘tienes que ser más’”.

¿Por qué es necesario tomar terapia?

La vuelta a la normalidad tras la pandemia

“Por lo general perdemos la estructura cuando salimos de la universidad, a la que íbamos de lunes a viernes de tal hora a tal hora; decimos ¿qué sigue?, pero los niños y adolescentes la perdieron con la pandemia”.

Adela Paredes dice que después de la pandemia incluso los universitarios la están pasando mal al volver a clases presenciales.

“Está costando pánico, en el primer examen presencial donde da clases mi marido tuvieron que llamar a tres ambulancias por crisis nerviosas de ansiedad; son muchachos de carrera, de nivel universitario que no pudieron con exámenes a lápiz y papel de opciones múltiples”.

Adela Paredes tiene años de experiencia como psicoterapeuta, practica varias corrientes como la Gestalt, el psicoanálisis y la corriente humanista.

“No todos se adaptan a la misma corriente, las necesidades son diferentes, las historias son diferentes, si han estado muchas veces en terapia ¿qué corriente manejas? Ya hay pacientes que saben de todo, van con esos ‘coachers’ que se forman en cursos de 48 horas o a los que su personalidad les da esa facilidad, los guerreros de la luz o los de las cinco manitas son buenos como ‘parches’, pero hay que confrontar al paciente”, advierte.

Incide el vacío paternal

El latino, añade, tiene carencia de paternidad porque la mamá es la que educa los primeros años, hasta que viene el ciclo de divorcio. “Estamos en esa generación en la que el núcleo familiar se pierde, la realidad mexicana es que la madre tiene que salir a trabajar, entonces los niños no solo pierden al papá, también a la mamá, eso lo vimos por ejemplo en la película ‘Roma’”.

Terapias de Biodescodificación y Gestalt

La psicoterapeuta indica que la corriente más usada con sus pacientes es la Gestalt, de acompañamiento, que ella combina con biodescodificación para no tenerlos durante años y años en consulta.

“Es un tema complicado, hay intereses académicos, de control, en ese sentido he chocado con muchos colegas. Hay un tiempo adecuado en terapia dependiendo de la situación, del conflicto con el que se llega, no es lo mismo la pérdida de un hijo, un cáncer o una violación infantil no tratada que un divorcio”.

Terapia Transgeneracional

En el caso de los adolescentes, dice que entrega herramientas y les pide que las apliquen, “con ellos trabajo mucho el transgeneracional, porque vienen con el ‘no quiero ser igual a mamá y a papá y cómo le hago para no repetir patrones’, y entonces les digo ¿qué quieres ser tú?, no le perteneces a tus papás, ¿tú qué proyectos tienes?, y responden con flojera o apatía, por la disciplina no impuesta por los papás”.

¿Por qué es necesario tomar terapia?

Sobre cómo puede saber una persona si necesita tomar terapia, indica que si está teniendo conflictos en sus relaciones familiares, laborales o consigo mismo, autosaboteándose o quejándose de todo:

“Ahí empieza el decir ‘necesito ayuda’; si en tu día a día eres sarcástico o burlón, como dicen ‘entre broma y broma la verdad se asoma’; cuando te dicen ‘no pasa nada’ es porque la gente a tu alrededor ya tiró la toalla contigo, cuando dicen ‘no se puede con él’; uno no es tóxico, son tóxicos tus pensamientos y tu manera de resolver las cosas; cuando las buenas intenciones de los demás las interpretas de manera negativa, necesitas terapia”.

Señala que hay mucha desinformación y confusión en las redes sociales e internet, pódcasts que la gente toma como decretos, “no pueden adoptar algo que no ha sido una toma de conciencia real”.

Advierte que hoy las personas quieren abundancia, pero de lo material, y si no, no son felices; “falta el despertar de la conciencia, la psicología la prostituyeron con frases motivacionales comerciales y la psicología de los colores, con eso de ‘ponte la camiseta’ para entregar tu vida a quién o a qué; está muy criticado que los nuevos obreros que explotan, los millenials, ya no aguantan, pero tienen convicciones propias”.

“Me topé con un niño muy estudiado que me dijo: ‘no vamos tener las mismas condiciones que nuestros padres tuvieron, prestaciones, jubilación… nos toca valorar nuestras horas hombre de trabajo, no nos tienen atados, no creemos en: termina tu carrera, ten hijos, cásate y lo que te caiga de trabajo es bueno porque tienes bocas que mantener; ahora nos cuidan en nuestra reproducción, estamos buscando una mejor propuesta laboral; tener Seguro Social no es nuestra esperanza’”.

Precarias condiciones laborales y salariales

“Entonces, esa generación a la que le dicen de cristal quiere una mejor calidad de trabajo, tiene vida social, familiar, proyecto. Hay sueldos de seis mil pesos (por empleos con horario) de 8 (de la mañana) a 8 (de la noche) para las ‘verdaderas guerreras de recursos humanos’, madres que dejaron a sus hijos en guarderías y que ahora tienen trastornos de todo tipo por el abandono de los padres”.

Hacia el despertar espiritual

Adela Paredes hace un llamado al despertar de la verdadera espiritualidad, no habla de religión sino del encuentro de tu verdadera esencia, quién soy y hacia dónde voy, “es una conexión con mi divinidad, aceptarme como soy”.

“La felicidad es querer hacer algo y hacerlo, la abundancia es tener proyectos de autorrealización todos los días, que tengas una ilusión todos los días”.

Depresión decembrina, la otra cara de la Navidad

El trastorno afectivo estacional (SAD) es un tipo de depresión provocado por las estaciones del año. Los síntomas generalmente comienzan a finales del otoño o principios del invierno.

“Las personas con SAD es habitual que digan ‘me deprimo en Navidad’”, explica Norma Brown, con más de 30 años de experiencia en psicología clínica y psicoanálisis.

En terapia, dice la psicoterapeuta de Ciudad de México, los trastornos se tratan desde el fondo, pero hoy en día si la gente tiene muchos dolores de cabeza se toma un ketorolaco.

“Los libros de autoayuda o la meditación son paliativos”, aclara en el sentido que no solo hay que tratar los síntomas sino la causa, el fondo, el ¿por qué tienes tantos dolores de cabeza?

¿Cómo saber si necesito ayuda?

Norma Brown dice que cuando lo que sientes te impide realizar tus labores cotidianas, ya no te despiertas, no te levantas, o llegas tarde al trabajo y no te concentras, lo haces mal, ahí es cuando necesitas ayuda. Si además tienes pensamientos como “ya no puedo con la vida, ya no quiero estar, que son pensamientos suicidas, entonces lo más seguro es que el psicoterapeuta te sugiera que, además, vayas con un psiquiatra”.

“Yo confío en la terapia psicoanalítica, a irte al fondo, extirpar el ‘tumor’, pero no estoy en contra de ninguna terapia porque todas sirven”, aclara.

¿Qué hacer en caso de ataques de pánico, ansiedad o depresión?

Para ataques de pánico, ansiedad o depresión, recomienda caminar a paso rápido y hacer ejercicios de respiración, pero los libros de autoayuda no.

Ataques de pánico, ansiedad o depresión

En el caso de la hipnosis, dice que no funciona porque tenemos barreras, resistencia de lo inconsciente a lo consciente, “por un tiempo te vas a sentir bien, pero los síntomas regresan iguales o peores que antes, o diferentes, la hipnosis sirve para algunos casos, como el dolor provocado por un cáncer”.

Ansiedad, ataques de pánico y depresión son las principales causas de consulta de los pacientes de Norma, ellos tienen en común la sensación de abandono, de no poder contactar.

“Durante la pandemia, las personas que ya tenían problemas empeoraron, muchas me hablaron en estado de emergencia, ya tenían ideas suicidas; desde que una persona diga ‘he pensado matarme’ hay que enfrentarla, mientras más clara tenga la ideación suicida es más serio el problema, nunca hay que tomar una amenaza suicida a la ligera”.

No se explica por qué “al ser un lugar seguro y sano” Yucatán tiene uno de los índices más elevados en suicidios en México, tanto como los países nórdicos “que están tan bien que no tienen a qué aspirar y les entra mucha depresión”.

Dice que en adolescentes hay muchos suicidios, por lo que sería bueno que fueran a clases o reuniones donde les digan que hablen cuando se sientan mal, hacer entender a los papás que es necesario que les tengan confianza para abrirse, que nos les digan “estás loco o estás llamando la atención”.

“Están pidiendo ayuda si dicen que se quieren matar, hay que preguntarles por qué quieren matarse”, apunta.

Trastornos desde la infancia

Acerca del aumento de trastornos como el TAG (trastorno de ansiedad generalizada), el Asperger o el TOC (trastorno obsesivo compulsivo), subraya que “es importante entenderlos y tratarlos desde que los pacientes son niños; las mamás con hijos con TDH sufren mucho, se sienten maltratadas, hay que hacer caso a todos estos síndromes”.

“Una paciente se llevó a su hija a un campamento a Estados Unidos y había una mesa donde tenían que dejar los medicamentos de sus niños. Me dijo: ‘Norma, ¡todos los niños están medicados!’. Es impresionante, algunos papás ponen atención, pero otros no”.

Asegura que en mujeres de 40 años en adelante hay más depresión y ansiedad por cambios hormonales, depresión posparto que nunca fue tratada y el sentirse no adecuadas.

Contar con una red de apoyo es clave para sanar

Sobre cuánto tiempo puede tardar una persona en terapia, admite que es difícil saberlo, depende de cada persona y de cómo trabaje. “Una terapia efectiva son cuatro años, se empiezan a ver resultados al poco tiempo después, pero no totales, por eso casi no existe en el sector público: ten dan medicamentos, te ayudan mientras sanas para que seas funcional, por eso la terapia es importante, pero es cara porque las terapias son largas y costosas”.

“La unión familiar es clave para sanar”, concluye la experta.

Líneas de apoyo si necesitas ayuda

Si necesitas ayuda te sientes solo o desesperado