AMLO: cinco acontecimientos golpean la figura presidencial y a la 4T

A dos días de la consulta de revocación de mandato, este domingo 10 de abril, a propuesta del Ejecutivo federal, como en una partida de póquer, el quinteto de cartas que el gobierno federal trata de intercambiar o darle salida manchan el paradigma que AMLO plantea a partir de 2018.

En esa polémica baraja destacan el caso del fiscal general Alejandro Gertz Manero con su cuñada y sobrina, y las acusaciones de Julio Scherrer Ibarra, exconsejero jurídico presidencial contra el propio Gertz Manero y la ahora senadora Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación.

Aeropuerto Felipe Ángeles: contratos irregulares y datos que no cuadran

Además, las denuncias de irregularidades en el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" (AIFA) y no menos importante, los periodistas asesinados en México, que durante los tres primeros meses de 2022 de este régimen suman ocho, uno más que todo el año anterior.

El politólogo yucateco Martín Rodrigo Echeverría Victoria ofrece sus opiniones de lo que representa la llamada Cuarta Transformación y las consecuencias que acarrea las formas en las que AMLO lleva las riendas de la República mexicana en los albores del cuarto año de su administración.

El profesor-investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla también analiza los controvertidos temas que ponen en entredicho el correcto sentido del modelo político de López Obrador y los actores que participan en esa trama nacional.

Para el comunicólogo, el discurso de la 4T arroja altas expectativas en un contexto de baja factibilidad para cumplirlas desde el punto de vista externo, como la compleja, dura realidad, e interna, el llamado "elefante reumático", la burocracia mexicana mal construida durante décadas.

Todos los macro proyectos en el mundo, agrega el investigador, tienen enormes costos, pero en la Cuarta están relativizados por la necesidad urgente de "entregar" una transformación, que se sume a las tres anteriores: la Independencia, con la Constitución de 1824; la Reforma, con la de 1857; y la Revolución, con la de 1917.

"Una 'transformación' paradójicamente al margen de las instituciones (o a pesar de ellas), que no arroja resultados estructurales y duraderos; los problemas resurgen una y otra vez con crudeza porque se atienden desde el discurso sobre todo, y no con política pública, política en acción, que implica leyes, presupuestos, especialistas, etc.", juzga Martín.