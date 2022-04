Revocación de mandato: ¿Qué pasará si AMLO pierde en la consulta?

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo domingo 10 de abril 2022, los mexicanos podrán participar en una consulta para determinar la conclusión anticipada de la gestión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, con base en la pérdida de la confianza, es decir la revocación de mandato.

¿Qué pasaría si AMLO pierde en el proceso de revocación de mandato?

De acuerdo con especialistas, lo primero que ocurriría en México, sería una crisis por la inestabilidad de la vida política. Esta afectaría al país en materia social y económica.

Además de lo anterior una vez que se confirme la revocación de AMLO, el presidente del Congreso, diputado Sergio Gutiérrez Luna, asumirá el cargo de manera temporal. Lo anterior hasta que el Congreso, en un término no mayor a sesenta días, deberá nombrar a un presidente interino.

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, y el presidente Andrés Manuel López Obrador (Foto de archivo)

El presidente sustituto se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino.

El artículo 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

"En caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional. En ese período, en lo conducente, se aplicará lo dispuesto en los párrafos primero, segundo, quinto y sexto".

Nuevas elecciones presidenciales en México

El Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del Presidente que deba concluir el periodo respectivo, es decir en 2024, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada electoral, un plazo no menor de siete meses ni mayor de nueve.

El nuevo presidente electo iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso siete días después de concluido el proceso electoral.

Revocación de mandato: requisitos para que sea válida

Para que el proceso de revocación de mandato sea válido, deberá haber una participación de, por lo menos, el 40?% de las personas inscritas en la lista nominal de electores y procederá la revocación del titular del Ejecutivo si la mayoría absoluta concluye que su mandato debe terminar de manera anticipada.

De no darse tal participación, ya sea a favor o en contra de la revocación, el resultado no será vinculante. Es decir, si no acude a las urnas, por lo menos el 40?% de las personas inscritas en el padrón electoral, los resultados no serán obligatorios y el mandato del presidente López Obrador terminará el 30 de septiembre de 2024 como lo marca la Constitución.