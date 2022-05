''Al movimiento feminista ya nadie lo para'': desde Yucatán reclaman no más agresores con poder

Con estadísticas en la mano, que califica de aterradoras más que preocupantes, la activista y promotora de los derechos humanos Patricia Olamendi Torres deplora que la violencia contra la mujer ya se vea como algo normal en México.

En gran medida, subraya, la sociedad es responsable de esa situación, como también lo son el gobierno y sus estructuras. Y a ello se agregan una cadena de complicidades y un nulo diálogo con el actual gobierno federal, que ve al movimiento feminista como un enemigo.

No obstante, la doctora en Derecho, quien ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo a favor de los derechos humanos, ve con esperanza el futuro de este movimiento, por los cambios conseguidos.

“Vamos a seguir estando en las calles”, añade. “Si no soy yo, serán otras. A este movimiento ¡ya nadie lo para! Ya no, porque la toma de conciencia de nuestra juventud es muy diferente de la que tuvimos antes. Y es un movimiento que no teme enfrentarse al poder”.

La doctora Olamendi, cofundadora de “Mujeres en Plural” y de “Nosotras tenemos otros datos”, visitó de nuevo Yucatán para reiterar su respaldo a la iniciativa de ley “3 de 3”, que promueven organizaciones civiles y cuyo objetivo es que personas con antecedentes de violencia familiar y contra la mujer no puedan acceder a cargos públicos.

En un receso de sus actividades nos concedió una entrevista, que resumimos a continuación (en yucatan.com.mx ofrecemos una versión más amplia):

¿Cuáles son los motivos de su visita a Mérida?

Estamos apoyando la iniciativa presentada por diversas organizaciones de la sociedad civil de Yucatán, sobre todo de Amisy (Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán). La iniciativa “3 de 3” busca incorporar la ética a la vida política y pública a través de mecanismos que impidan la llegada de agresores sexuales, de violentadores de mujeres en el ámbito familiar o en el espacio público y de deudores alimentarios a cargos de elección y de designación, y en todos los poderes del Estado.

En México tenemos una Constitución que dice que todos los servidores públicos deben tener un modo honesto de vivir. Sin embargo, ese modo honesto de vivir no lo vemos en muchas ocasiones.

Eso lo vimos en la pasada elección. Mediante varias organizaciones hicimos un observatorio y localizamos en todo el país más de cien perfiles de hombres con antecedentes de violencia, incluso algunos que habían asesinado, y sin embargo fueron postulados a un cargo de elección.

¿Cómo puede cambiar esa situación con la iniciativa?

Queremos ver esto desde la política pública. Queremos sentirnos representadas y confiadas en que quien nos gobierne y represente en el Congreso sea una persona honorable, porque al parecer ya las palabras honorable, ética y moral han quedado en desuso en el lenguaje de la vida política. ¿Que es lo que estamos planteando? Que cerremos el paso, que no permitamos que este tipo de personas (con antecedentes de violencia de género) tenga un cargo público. Cuando alguien con esos antecedentes asume un cargo público le estamos dando más impunidad, más poder, y ese poder se refleja en una conducta que regularmente es contraria a los derechos humanos, contraria a la dignidad de las personas.

Tenemos hombres que han sido candidatos a gobiernos, gobernadores que no pudimos meter a la cárcel con tantas denuncias, diputados que fueron localizados en un hotel violando a un niño, y sin embargo se tardaron un mes para quitarle el fuero aunque tenían denuncias y antecedentes de esa misma conducta con otros niños.

Entonces, ¿qué estamos buscando las mujeres con esta propuesta? Dignificar la política y la vida pública. Eliminar toda forma de violencia y asegurar que nuestros gobernantes y quien nos represente sean personas honorables y tengan un modo honesto de vivir. A lo mejor estamos pidiendo demasiado. Se oye muy bonito, pero creo que si nos juntamos todos lo podemos lograr.

El trabajo que han hecho ustedes en la prensa, de documentar estos casos y de publicar quiénes son estos personajes, ha sido muy importante. No logramos que un candidato a gobernador fuera a la cárcel, pero quedó clara la impunidad y el contubernio de un partido político. Y queremos que los partidos políticos no protejan a agresores, que el gobierno no proteja a agresores, que no pueda haber un funcionario que adeude la pensión alimenticia.Tengo mucha confianza en que el Congreso del Estado salga con una propuesta exitosa, que además será la primera propuesta en el país para arrancar esta gran campaña por tratar de recuperar estos espacios públicos para la gente decente.

Usted sostiene que la violencia de género en México debe ser declarada emergencia nacional ¿Qué nos ha llevado a ese nivel?

La violencia contra las mujeres en el país registra cifras alarmantes. El nivel de impunidad de los delitos que se cometen es aterrador. Siete de cada diez mujeres son violentadas. El año pasado tuvimos 250 mil carpetas de investigación por violencia familiar y 71 mil mujeres pisaron hospitales por lesiones graves, traumatismo, fracturas y heridas causadas con armas de fuego.

Tenemos en promedio de 58 a 60 violaciones diarias denunciadas, pero en México solo ocho de cien mujeres que han sufrido violación denuncian. Es decir, nuestra tasa de denuncia es muy pequeña y a pesar de eso no hay investigación. Pudiéramos decir que tenemos un sistema donde la impunidad es la constante.

¿A qué atribuye el porcentaje bajo de denuncias? ¿Temor? ¿Se desconfía de la autoridad?

Son muchas situaciones. La primera es el sentimiento de las mujeres de que no les van a creer. El tema de la credibilidad sigue siendo el mayor obstáculo. Y lamentablemente, los casos que conocemos en el ámbito público tienen que ver con esto. La autoridad que no creyó, que no hizo una investigación, que esperó, que tuvo una idea prejuiciada sobre la víctima o que la cuestionó, o que incluso la señaló como responsable. Lo vimos en estos días con el caso Debanhi, como lo vemos por desgracia con la mayoría de los casos de las llamadas mujeres desaparecidas, que de desaparecidas no tienen nada: fueron secuestradas, violadas o asesinadas.

Lo que vemos es un cuestionamiento de la autoridad, sobre todo a un grupo de población de jovencitas, como diciéndoles: “¿Para qué salieron a la calle?”

Bueno, entre otras cosas tienen que ir a estudiar, algunas tienen que ir a trabajar, otras se tienen que trasladar y unas más tienen el legítimo derecho de salir con sus amigas a pasear.

Otra situación es la pérdida de tiempo. Si sabes que la autoridad no te va a creer, entonces no te va ayudar, no va a hacer nada. Y lamentablemente la mayor parte de las denuncias se queda en denuncias. No hay investigación. Se recibe la denuncia y se guarda en algún archivo.

Yo señalaría también una permisibilidad social. Somos culpables toda la sociedad de que muchos de los delitos que se cometen en el país son contra niñas, contra menores de 18 años. La sociedad está viendo como algo común que niñas sean casadas, que niñas sean entregadas, que niñas sean madres... Hemos normalizado la pedofilia. Algo que en el mundo es aterrador, en México parece cotidiano.

También está la falta de estructuras. México no es un país que da respuestas, es un país que tiene lo mínimo para dar respuestas. No hay policía especializada en atención a fenómenos de violencia contra la mujer en casi ningún lugar. A lo mejor por allí en algún municipio donde alguien de buena voluntad dijo: voy a poner una patrulla.

Hay fiscalías que apenas se están haciendo, pero si preguntas cuántas personas trabajan en esa fiscalía verás que son cinco o seis, cuando en México se cometen 20 asesinatos diarios de mujeres, violaciones, violencia familiar. Esas fiscalías son una broma. Nunca tienen perito, no tienen policías, no tienen patrullas… No tenemos ni un solo juzgado especializado en todo el país.

Es un volado el juez o la jueza que te toca. Si el juez es un violentador, ya te fregaste.

¿A qué se refiere cuando habla de feminizar la política?

A que tenemos que hacer que las demandas de las mujeres estén en lo político. Las mujeres en México han sido tratadas como minoría, a pesar de que somos una mayoría desde el punto de vista numérico, pero desde el punto de vista político somos una minoría. ¿Por qué? Porque no tenemos poder político.

La violencia contra las mujeres no está como uno de los puntos principales en ningún programa de seguridad en ninguna parte del país. No existe una política de prevención.

Pongo un ejemplo de la gravedad del tema: en los últimos tres años, y hay que decirlo, este gobierno federal ha generado una mayor violencia. Ha desaparecido un promedio de cinco mil mujeres cada año, de las cuales el 80% son niñas de 12 a 17 años.

A nivel internacional México es considerado uno de los países con incidencia más grave de trata de personas, pero si vas a las cifras de denuncias en materia de trata encontrarás que la mitad del país no tiene una sola denuncia.

Hay complicidad de las autoridades. ¿Por qué? Porque no les interesa.

Si estamos ante una red de complicidades, ¿no significa una clara señal de protección a delincuentes?

Los delincuentes tienen licencia para delinquir en México. Les hemos dicho a los delincuentes que tienen licencia para delinquir. No se los hemos prohibido. Gobiernan, deciden, están en las decisiones de política, y no les hemos puesto un alto. No les hemos dicho: tú no puedes estar dirigiendo esto. ¿Cuántos delincuentes hemos tenido dirigiendo? Y sabemos que asesinaron, que golpearon, que violaron, y están allí.

El problema está en que vivimos en una sociedad donde las mujeres somos vistas como un objeto, que nos pueden censurar, callar, violentar, matar, pero también ahora somos una mercancía para el crimen organizado, que trafica con las mujeres, que vende a las niñas, que promueve la prostitución, que usa a las niñas para el traslado de drogas.

Estamos hablando de una sociedad que nos sanciona por el hecho de ser mujeres y por el otro lado somos una mercancía que hace crecer y crecer este negocio al amparo de la complicidad de las autoridades.

Estamos tratando de hacer un llamado de auxilio. Decir: oigan, lo que pasa en México no es normal. México tiene el doble de muertes violentas de mujeres que toda América Latina y el Caribe. ¡Solo México! Eso ya nos está hablando de un fenómeno delincuencial impresionante.

¿Van de la mano el aumento de la violencia y la impunidad?

Totalmente. La impunidad es el alimento (de la violencia).

Se palpa distanciamiento de los ciudadanos con sus autoridades en este tema ¿Por qué?

Yo diría que los ciudadanos nos sentimos cada vez más indefensos frente el poder, porque estamos viviendo más actitudes autoritarias. El Presidente inició su gobierno diciendo: cero trato con las organizaciones de la sociedad. Y rompe un diálogo. La sociedad civil se reunía continuamente con el Estado y está demostrado que muchas cosas que el Estado no hace lo puede hacer la sociedad civil. Hay muchas cosas para las cuales requieres el papel de la sociedad civil, sobre todo en materia de prevención en todos los sentidos: educación, salud, seguridad...

¿Qué papel nos corresponde como sociedad cuando vemos que se están cerrando esos espacios?

Yo diría una cosa en este momento: protestar, movilizarnos y exigir. Nos quedamos callados pensando que va a pasar algo mejor, pero no pasó. La inseguridad fue creciendo, creciendo y creciendo; la violencia fue creciendo y creciendo; la impunidad fue creciendo y no han disminuido los recursos para las procuradurías, no han disminuido para el área judicial.

No hemos sido capaces de exigirle una respuesta al Estado, y las únicas que estamos protestando en las calles somos las mujeres, el movimiento feminista. Yo considero hoy en día al movimiento feminista como el único movimiento social que existe en México.

Y va creciendo. Veo que en las últimas marchas son jovencitas, adolescentes, que hacen su cartulina y salen con su cartulina manchada a decir: estoy harta porque me violaron, esto me pasó, me obligaron a esto.

Cuando un ciudadano sale por su propia cuenta a una marcha, toma su metro, toma su camión, hace su cartulina con lo que tiene y sale con ella a la calle se trata de un movimiento social que nadie puede parar, y que además no tiene un único liderazgo, son muchísimos liderazgos.

Esta lucha no debería ser solamente de las mujeres ¿Cómo incorporar a toda la sociedad?

Tiene que ser de la sociedad, porque las mujeres no podemos solas. Nosotras protestamos. Habíamos tenido cierto diálogo con el gobierno. Con este gobierno no solo no tenemos diálogo: somos enemigas, fuimos creadas y nos dedicamos a molestar al señor Presidente.

Oigan a las madres. ¿En qué país del mundo hay ejércitos de madres y padres rascando sus uñas las fosas. Tenemos ciento tanto y mil desaparecidos, 27,000 mujeres desaparecidas. Es más lo que cualquier guerra que haya durado años.