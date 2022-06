Yucatán, ¿la próxima conquista de Morena? El PAN no tiene asegurada la gubernatura

Desde la visión política del doctor Othón Baños Ramírez, profesor investigador de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Uady, el partido Morena sigue su paso arrollador como un tsunami en el país por el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El político tabasqueño y fundador de Morena todavía saca provecho de la inercia de los mexicanos que ven en él una esperanza de mejor vida.

Por ello pasan por alto el fuerte retroceso de la economía, la inflación histórica que en la realidad es más del doble del 8% que reconoce oficialmente el gobierno federal, la creciente violencia, la inseguridad que campea de la mano del crimen organizado, entre otros indicadores negativos.

La clase trabajadora, la gente de escasos recursos y vulnerable, que es la clientela electoral de Morena y de López Obrador por medio de sus programas sociales, aún no les pasa la factura.

Por ello el presidente mantiene fuerte su liderazgo y su popularidad que es del 60% a tres años de su gobierno.

Persiste el “efecto AMLO”

El doctor Othón Baños consideró que fue tan fuerte el tsunami político que generó Andrés Manuel López Obrador en 2018 que todavía sigue su avance y seguirá con fuerza en la elección de 2024.

Por este panorama, dijo que el PAN no tiene seguro la retención de la gubernatura de Yucatán y no descartaría por completo que Morena pueda ganar en 2024, como ya lo demostró en Campeche y Coahuila donde nunca había gobernado la oposición.

“Creo que no sería la primera entidad donde Morena entra y rompe las inercias de muchos años”, explicó. “En Campeche nunca había ganado un partido de oposición, en Coahuila igual, Morena está avanzando”.

Esta tarde recibí la constancia de mayoría como gobernadora electa del estado de #QuintanaRoo. Gracias a todas y todos por su confianza y su cariño. Llegó el momento de un #CambioVerdadero para nuestro estado. Cercanos siempre al pueblo, ¡estamos listos para gobernar! #4T pic.twitter.com/U3EuRYniQA — Mara Lezama (@MaraLezama) June 13, 2022

“Si la gente del PAN de Yucatán no se pone las pilas debidamente, si la clase política no renueva su oferta a la ciudadanía la puede ver difícil”.

La clase media en Yucatán simpatiza con el PAN

“La clase media es la clientela electoral del PAN, la clase media no está sujeta a los apoyos económicos de la 4T. Es decir, la clase media no está aclientelada por razones de ayuda económica como sí lo está la clase de bajos recursos, la clase trabajadora y el sector más vulnerable como los adultos mayores”.

“La clase media urbana en Yucatán todavía guarda mucha simpatía para con el PAN, pero nada está garantizado porque Morena sigue ganando las elecciones. Ya vimos los últimos datos electorales, vimos cómo sigue su avance”, señaló.

La #PenínsulaDeYucatán va consolidando su transformación con la llegada de @MaraLezama como primera Gobernadora de #QuintanaRoo.



Felicidades a las y los quintanarroenses uD83CuDDF2uD83CuDDFD#Morena https://t.co/gdaTmxxKak — Vero Camino Farjat (@veronicacamino) June 5, 2022

“En la elección de 2018 de gobernador quedó en el segundo lugar. Pienso que el PAN no la tiene segura, es posible que sufra alguna sorpresa. Todo depende como los panistas hagan su movimiento como partido, que ofrezcan algo totalmente renovado y actual. El PAN no goza de una inercia similar o parecida en las preferencias como la que tiene Morena, principalmente de la clase trabajadora y que vive en condiciones de precariedad”, apuntó.

El reto para Morena en Yucatán, ¿quién será su candidato?

“Yucatán no es un paraíso para el PAN, no es nada diferente a lo que ha ocurrido en otros estados y no descartaría que Morena podría ganar la gubernatura en 2024”, opinó. “El reto para Morena es quién sería su candidato o candidata”.

Si la gente del PAN de Yucatán no se pone las pilas debidamente, si la clase política no renueva su oferta a la ciudadanía la puede ver difícil

El doctor Baños Ramírez dijo que el presidente López Obrador está muy consciente que sus programas sociales le producen una gran clientela electoral en la clase pobre, en los adultos mayores y adultos jóvenes y con ello tiene el 50% de votos.

Sin embargo, en la medida que esta clase social subsidiada resienta todo lo negativo de este gobierno, Morena enfrentará el descontento social porque el apoyo que recibe la gente se diluye con la alta inflación.

Al presidente López Obrador se le ve con esperanza

“La mayoría de los mexicanos ve que el presidente López Obrador está corrigiendo las cosas, lo ve con esperanza de que mejore la situación, por ello no perciben los verdaderos problemas del país”, consideró.

“La gente de escasos recursos tiene grandes problemas económicos, sociales, no tiene empleo y recibir una ayuda del gobierno les da esperanza, si tiene un empleo poco remunerado y recibe dinero de programas sociales sus hijos pueden seguir sus estudios con la beca, el gobierno les ha dado una esperanza y es lo que le agradecen con su voto”.

“Con estos resultados electorales nos explicamos cómo las políticas de ayuda social están funcionando ante esta situación difícil de la gente que no ve otro panorama de mejoría”, reiteró.

“Escucha el mensaje diario de un presidente que dice que el gobierno está haciendo lo mejor que puede, hace todo lo posible, que está con los pobres, pues es un discurso que le ha funcionado perfectamente bien”.

"Si no somos más que otros, tampoco somos menos. Es un orgullo ser mexicano. Un gran orgullo representar a este país": presidente @lopezobrador_ #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/xjspeihRSh — Morena (@PartidoMorenaMx) June 9, 2022

“El liderazgo de AMLO para hacer contacto con la gente está funcionando, la gente tiene esperanza en él porque a cada rato les dice en sus discursos que no está fácil, que está difícil, pero hace lo mejor para ellos, ayuda a los más desprotegidos”.

Morena se alimenta electoralmente de los pobres

El doctor Baños Ramírez afirmó que está comprobado que Morena se alimenta electoralmente con la población que vive en condiciones de pobreza que es cerca de 50%.

A esta población le llega bastante fuerte el mensaje de esperanza de que va a ver un cambio y el otro 50% es para los partidos de oposición que captan la simpatía de la clase media y media alta como el PAN, PRI, PRD y MC.

“Entonces, si estos cuatro partidos van por separado a la competencia ninguno de ellos alcanzaría el 40 por ciento de la votación para que sean competitivos frente a Morena. Es más, si van solos los arrasarán en la elección de 2024”.

Las y los mexicanos no quieren una alianza de los partidos que ya le fallaron a México y que no significan una oposición, así lo dicen los resultados electorales. — Dante Delgado (@DanteDelgado) June 7, 2022

Clientela asegurada

“Morena ya tiene asegurada su clientela con sus programas sociales, los que no la tienen es la oposición”, destacó. “La oposición tiene el reto de presentar una propuesta que aglutine, que genere una simpatía en la clase media y media alta que está sufriendo las políticas de la 4T y no ve con simpatía al gobierno de AMLO”.

“Lo que tendría que hacer la oposición es luchar para que se consolide la alianza con un candidato fuerte, que pueda competir con el liderazgo que tienen la gente del gobierno de Morena como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, que están encumbrados. En la oposición no se ven figuras políticas parecidas, necesita uno o dos, pero ya y pronto que armen un programa que sea convincente y que trabajen juntos para jalar a la gente que ya no simpatiza con López Obrador”.

La oposición, dispersa

“Si va por separado la oposición los van a aplastar. No está haciendo su ‘chamba’ porque hay grupos de poder en cada partido que está jalando para su lado cada uno, no dejan que avance un programa consensuado”.

“El PAN cree que ellos tienen que liderar el proyecto, el PRI alega que siempre lo había encabezado y cuestiona del por qué el PAN tiene que postular al candidato, se están dando de jalones. Es el problema de la oposición, están dispersos, no tienen una propuesta armada, a diferencia del gobierno morenista que sí la tiene con sus programas sociales y promesa de cambio”.