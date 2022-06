Presidenciables 2024: ¿Cómo van los partidos para elegir a sus candidatos?

Las elecciones del pasado 5 de junio en México, en las que seis estados renovaron su gubernatura, sirvieron para establecer el punto de partida de la contienda rumbo a la presidencia en 2024. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador dio el “banderazo” de salida para los presidenciables en la conferencia matutina del seis de junio, esto, luego del triunfo de Morena en cuatro de las seis entidades.

A partir de ahí han aumentado los destapes y menciones de las “corcholatas”, término usado por AMLO y considerado peyorativo por algunos. También han ocurrido autodestapes y porras de algunos políticos hacia sus favoritos en todos los partidos, aunque Morena es donde se ha visto mayor actividad.

En este contexto, Diario de Yucatán entrevistó a dos politólogos con amplia experiencia a fin de analizar el panorama para los presidenciables de México rumbo a 2024. En esta primera entrega ofrecemos un análisis de la situación actual de los partidos. Mañana tocará turno a la revisión de los nombres y personajes que suenan en la lista de presidenciables 2024.

Elecciones 2024:¿qué pasará con Morena?

Comencemos con la idea de que Morena es hoy día el partido a vencer. Para la doctora Luz María Cruz Parcero, profesora del Centro de Estudios Políticos de la UNAM, las posibilidades para Morena en 2024 son altas en términos numéricos. Actualmente el Movimiento Regeneración Nacional tiene 20 gubernaturas.

"Ha ganado desde 2018. La tendencia de triunfos de Morena es ascendente. Sigue creciendo como partido. Sigue ganando y sigue restándole triunfos a los partidos de oposición. Según la tendencia desde 2018 tiene muchas más posibilidades de continuar ganando, en comparación con sus opositores.

"Actualmente, el mayor número de ciudadanos lo tiene Morena, ya que está localizado (tiene presencia) en estos sectores más amplios de la población. La cantidad de votos que controla está rondando el 55% del electorado. Veo difícil que aún con una alianza logren llegar a este porcentaje de la población", opinó la integrante de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales.

Por su parte, el maestro Efraín Poot Capetillo, catedrático-investigador de la Uady, considera que "Morena es el partido más fuerte en este momento". El investigador atribuye esta fortaleza a que "mantiene un discurso de reivindicación de las cuestiones sociales. Nos guste o no es el partido que cumple con la mayoría de los gustos de los estratos de los distintos sectores... Ahora hay clases medias y clases populares que están viendo una posibilidad de cumplir con sus expectativas de vida con los planteamientos de Morena, representado por la figura del presidente de la república".

Además, el también candidato a doctor en Ciencias Sociales ve como una fortaleza la presencia de Morena en distintos cargos públicos. "En este momento, como el PAN y el PRI cuando tuvieron el Ejecutivo, tienen muchos de los cargos públicos controlados. Cámaras, gubernaturas, presidencia". Otro punto a favor, considera el catedrático, es que han aprovechado las divisiones de otros partidos.

Retos de Morena rumbo a 2024

Sin embargo, ambos investigadores alertan sobre los riesgos de fractura en el Movimiento Regeneración Nacional.

“Tendrían que cuidar las divisiones internas por la candidatura presidencial. Los mensajes hasta ahora son de unidad. Conforme se vaya acercando el tiempo de decidir, me parece que podría generar más rispidez y que podrían surgir otras figuras que no estamos viendo ahora dentro del panorama. Incluso posibles escisiones dentro de Morena”, afirmó la doctora Cruz Parcero. Ella ve un riesgo alto de fractura. "Ya está cantado por (Ricardo) Monreal". El senador ha dicho que hay una aparente marginación de la dirigencia morenista hacia él; sin embargo esperará a que salga la convocatoria interna del partido. "Hasta ahora han mandado este mensaje de unidad, pero todavía es pronto", agregó.

Por su parte, Poot Capetillo cree que habrá una disputa fuerte, que dependerá mucho de la estructura organizativa que el partido logre tener. “En su fortaleza Morena también tiene un reto para institucionalizarse, para que en el interior pueda establecerse una estructura comunicativa eficiente, que logre dirimir diferencias en torno a un objetivo común. Tienen que afinar mucho sus mecanismos de diálogo y selección de candidaturas".

Por ahora, el investigado considera que sería un suicidio político para cualquiera romper con Morena. "Aún cuando se ha dicho que Monreal podría ser el candidato de la oposición, es un riesgo. La oposición podría generar una ruptura en Morena, siempre que tenga propuestas homogéneas".

Metodología de las encuestas de Morena, posible punto de discordia

Ambos entrevistados hicieron notar que la selección de la candidatura a la presidencia a través de encuestas anunciado por el partido guinda podría generar inconformidades. “Las de Morena no son encuestas transparentes. No conocemos todas las metodologías. No se sabe cómo se realizarán. Esos serán factores que pueden incidir en que algunos personajes no participen en la contienda o con Morena. Me parece que eso sí lo tiene que cuidar mucho”, opinó la investigadora de la UNAM.

Por su parte, el catedrático de la Uady coincide en que Morena tiene el reto de transparentar estas metodologías. Sin embargo, ante los resultados de las recientes elecciones, considera que el sistema de encuestas "está funcionando y tienen que consolidarlo a través de una organización interna y una estructura de organización comunicativa eficiente". "Los resultados muestran que en su mayoría tomaron bien el pulso de la sociedad (para el pasado proceso electoral)", señaló.

Morena depende de AMLO

El investigador en Ciencias Políticas añadió que otro reto para el partido fundado por el presidente es construir su identidad, ya que hoy "tienen una dependencia de la figura del líder nato. Hoy es más fuerte la figura de AMLO y tiene que haber un tránsito a mecanismos institucionales. Difícilmente habrá otro López Obrador, quien es un animal político".

Efraín Poot considera que la dependencia de sus figuras es algo que ha enfrentado a la izquierda en general en México. "Les toca construir esa estrategia comunicacional para no depender de ellas".

Presidenciables 2024: las "corcholatas" de AMLO

Sobre "las corcholatas", "el término me parece una expresión que denigra y denosta", precisó Luz María Cruz, también exconsejera electoral. Para ella las figuras más visibles en Morena son los secretarios Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, así como la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

“Yo observo que el presidente los está lanzando al ruedo para que se midan, para que ver cómo están funcionando con la gente. Van a aprovechar los comicios entrantes para viajar y medir preferencias", expuso la fundadora del Consejo Mexicano de Investigación en Ciencia Política. Presidenciables de Morena

La doctora Cruz ve a Claudia Sheinbaum como la candidata más cercana al presidente, sin embargo,"le está dando juego a Ebrard y a Adán. Veo a Ebrard bien posicionado, pero no está lejos Claudia. Yo creo que el presidente puede apoyar a Claudia, pero también tendrá que hacer números, para saber si los apoyos que ella tiene alcanzarán en las urnas".

"Sí me parece que sería muy ingenuo pensar que López Obrador le va a dejar todo a la dirigencia y no va a meter las manos. Me parece que él quiere medir cómo se comportan los posibles candidatos con la ciudadanía, con el público y eso implica una transgresión de la legislación", explicó la docente de la Universidad Nacional.

"Estamos viendo ya el uso de recursos, como los camioncitos de Adán Augusto López (en varias entidades circularon autobuses con publicidad del secretario de Gobernación. Él se deslindó ante el INE). Habrá que ver de dónde vienen. Cómo están viajando a las entidades. Aunque nuestra legislación considera que es muy temprano hablar de actos de precampaña, estos son actos previos no considerados pero que transgreden los ordenamientos legislativos y nuestra constitución", precisó la académica.

Por su parte, el maestro en Antropología Social considera que “Morena tiene muchos liderazgos, todos tienen posibilidades". Para él "Ricardo Monreal es un viejo político". También mencionó con posibilidades de obtener la candidatura a Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, así como a Adán Augusto López. Sin embargo, en su opinión "antes que el secretario de Gobernación, estarían los otros tres". "Es el único partido que podría tener figuras de esa talla", agregó.

Sobre el apoyo que pudiera manifestar AMLO, Poot Capetillo cree que el presidente "va a ser muy cuidadoso de su decisión y el apoyo que muestre. Ya no es una situación como antes, del tapadismo, pero sí creo que tendrá influencia en la decisión final".

PAN, PRI y PRD en Va por México: ¿qué pasará con su candidatura presidencial?

Para la integrante de la red de politólogas #NoSinMujeres, los partidos de la coalición Va por México tienen que mantenerse en ella: "No les queda margen para moverse solos", ya que requieren "una candidatura y un proyecto atractivos para un mayor número de ciudadanos".

Para la doctora en Ciencias Políticas y Sociales, la oposición está muy desfasada en comparación con los tiempos del Movimiento Regeneración Nacional. "Morena ya tiene proyecto y la alianza opositora no lo tiene. Todavía están con muchos signos de interrogación, tanto a nivel local como nacional", señaló. Líderes de la coalición "Va por México"

"Hasta ahorita los aspirantes a candidatos que vemos en la oposición no tienen los porcentajes que se requieren para posicionarse. La coalición está muy atrás y no tiene candidatos ubicables", agregó Luz María Cruz, quien mencionó como figuras presidenciables que podrían ser postuladas por la oposición a Ricardo Anaya y Margarita Zavala,

Otro punto de riesgo para la coalición es su liderazgo, el cual "está altamente cuestionado". "Falta poco tiempo para que caiga el liderazgo de Alejandro Moreno. Los resultados que ha dado no han sido satisfactorios. Lo más delicado es la apertura de un proceso judicial, por las carpetas de investigación que hay en su contra. Va a caer pronto y tendrá que dejar la dirigencia, esto implicará un reacomodo en el PRI", detalló la doctora Cruz Parcero.

Efraín Poot coincide con la debilidad de la oposición. "En este momento no tiene propuestas. Es una oposición reactiva y autocomplasciente. Siguen creyendo que sus ejercicios de gobierno fueron mejores, incapaces de admitir los errores que cometieron. No han adecuado sus propuestas a la realidad. No tiene un programa que pueda satisfacer a las mayorías. Todavía están con planteamientos elitistas y clasistas".

"El PAN no tiene más que la confrontación con AMLO como característica común. Veo difícil que (PAN-PRI-PRD) puedan tener un plan común. Están enfocados en combatir al enemigo común, que ni siquiera es Morena, es el presidente", consideró el integrante de la Asociación Mexicana en Ciencias Políticas. Sobre las propuestas de la oposición, considera que "proyectos muy buenos que no se reflejan en el bolsillo de la gente común son muy cuestionables. Hay la duda de si esto genera clientelismo, sin embargo, lo otro genera elitismo", sentenció.

Sobre los personajes que podrían ser postulados por la coalición, el yucateco no ve todavía algún personaje claro. "Están muy desgastadas sus figuras. Demasiado enfrascadas en tratar de sobrevivir. Posiblemente Acción Nacional podría ser el más beneficiado si logra transferir la experiencia de sus regiones. Creo que el principal problema es su presidencia nacional actual desligada de la realidad. El PRD se ve cada vez más débil y en el PRI hay una gran incertidumbre, así como cuestionamientos de los exdirigentes al dirigente".

Presidenciables de Movimiento Ciudadano

Sobre Movimiento Ciudadano, la politóloga de la UNAM hoy día no ve "que represente un riesgo para la alianza ni para Morena. Sin embargo, "tiene una tendencia creciente. Le va a ir bien. Aún no hay claridad sobre sus candidatos. Donaldo Colosio (Riojas), es aún muy joven. No lo veo como una candidatura fuerte, pero sí para posicionar al partido en competencia”.

Por su parte, Efraín Poot cree que MC tiene posibilidades de avanzar, no para ganarle a Morena, pero sí para ganar lugares sobre PRI y PRD: "No creo que sobre el PAN. Posiblemente se convierta en el tercer partido más importante". Luis Donaldo Colosio Riojas y Enrique Alfaro Ramírez, dos de las figuras que suenan como presidenciables en MC

En su opinión, la figura de ese partido que se observa como probable presidenciable "es la del polémico gobernador de Jalisco", Enrique Alfaro. "Es el único. No creo que nuestra exgobernadora (Ivonne Ortega) pueda tener esta posiblidad. El investigador cree que el partido naranja también podría alimentarse de las disidencias panistas y de perfiles llegados de la sociedad civil. "El que quisiera pero creo que no le va a dar es el gobernador de Nuevo León (Samuel García), es muy insulso el hombre", agregó.

¿Qué pasará con el PVEM y el PT?

Ambos investigadores coincidieron en que el PVEM y el PT se mantendrán como aliados de Morena. “El PVEM ha jugado en esta pista de las negociaciones. Por sí mismo no ha logrado construir una fuerza. Es un partido mercenario. Juega. Hace muy buenos cálculos. Sabe dónde tener las alianzas. Saben que con Morena tienen mejores rendimientos, yo no creo que se separen", consideró la académica capitalina. Sobre el PT, afirma que "requiere estar con Morena para permanecer. No tienen el porcentaje de preferencia ciudadana suficiente como para poder negociar a una candidatura propia".

"Morena ha sido la salvación del PT. Eso les ha permitido dar cobijo a liderazgos importantes. El PT tiene más cercanía con planteamientos ideológicos afines a Morena", opinó por su parte Efraín Poot, quien considera que para ambos partidos "es muy redituable” el mantenerse como aliados. Juntos hacemos historia, la coalición que agrupa a Morena, PT y PVEM

"El Verde es un partido que ha sabido sacarle jugo a las alianzas, porque se alía con quien más posibilidades de triunfo tiene. Se van a mantener así porque les es redituable. Necesitan tener cargos públicos y con eso les basta para sobrevivir. Seguirán con Morena en la medida que les permita sobrevivir", consideró el politólogo yucateco.

Como sea, para ambos especialistas aún hay muchos escenarios inciertos, principalmente en la baraja de nombres de presidenciables para 2024 en México. Mañana, el análisis de cada uno de ellos.

