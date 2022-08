Yucatán, al segundo lugar nacional en negra estadística

La tasa de suicidios en Yucatán en 2022 continúa la escalada con tendencia a empeorar, pues la entidad ocupa el segundo lugar nacional y avanza hacia el primer puesto.

De acuerdo con datos presentados por el Inegi, el estado ya ocupa el segundo sitio nacional en este tipo de muertes.

Tasa de suicidios en Yucatán en ascenso

La tasa de suicidios en Yucatán es de 14.5 por cada 100,000 habitantes, al sumar 342 suicidios el año pasado.

La media nacional fue de 6.6 casos en esta escala, la cual fue duplicada por el estado, que sólo fue superado por Chihuahua, con 15.2 y le sigue Aguascalientes, con 12.0, con quienes forma la fatídica terna nacional.

Las entidades que presentaron las tasas más bajas de muertes por suicidio fueron: Guerrero, con 1.2; Veracruz, con 3.1, y Baja California, con 3.2.

¿Cuántas muertes por suicidios ocurrieron en Yucatán el año pasado?

De acuerdo con los registros de Megamedia sobre estas defunciones, basados en reportes policíacos y notas periodísticas, durante el año pasado se contabilizaron 301 suicidios.

No obstante, el Inegi en su informe presentado el miércoles 27 pasado dejó ver que el panorama es más trágico: dio a conocer que la cifra es aún mayor al mostrar una cuenta de 342 casos, un número sin precedente en la entidad.

La entidad superó la barrera de los 200 suicidios en seis ocasiones en los últimos 11 años, siendo las últimas cuatro —de 2018 a 2021— consecutivas. La cifra más escandalosa se registró en 2021, cuando extraoficialmente se superaron por un caso las tres centenas de fallecimientos de este tipo.

El índice de suicidios en Yucatán excedió en 22% al de 2020.

Con estas cifras, Yucatán superó los 10 casos por cada 100,000 habitantes por sexta ocasión. Las anteriores veces ocurrieron en 2020, cuando hubo 10.4 —año en que el estado ocupó el tercer puesto nacional—, en 2009, con 11.3 casos; en 2010, con 10.5; en 2016, con 10.4; en 2018, 10.9 y en 2019, con 11.

El análisis presentado por el Inegi también muestra que el fenómeno de la conducta suicida también afecta de manera considerable a los otros dos estados de la Península, que forman parte de las 10 entidades con mayor tasa de estas defunciones: Campeche es cuarto, con 11 casos por cada 100,000 y Quintana Roo es décimo, con 8.8 casos.

Yucatán, segundo lugar nacional en suicidios: Inegi

Según se establece en el apartado “Defunciones accidentales y violentas por entidad federativa de registro según tipo”, en Yucatán el suicidio ocupó, como ya es recurrente en los últimos años, la segunda causa de muertes violentas, solo por debajo de los accidentes.

En dicho compendio se muestra que durante el año pasado el Inegi registró 573 muertes en accidentes de tránsito y 55 homicidios.

Con estos datos se observa que el 35% de las muertes violentas en Yucatán corresponde a suicidios, destacando que por cada homicidio cometido en la entidad durante el año pasado se suscitaron seis suicidios.

Primer semestre de 2021, el más letal en suicidios

Durante el año pasado, de acuerdo con los registros de esta casa editorial, las muertes se organizaron de esta manera mes con mes: enero, 20 casos; febrero, 19; marzo, 28; abril, 26; mayo, 31; junio, 16; julio, 33; agosto, 31; septiembre, 27; octubre, 27; noviembre, 24, y diciembre, con 20.

Además, el primer semestre de 2021 ha sido el más letal de los últimos siete años. Las cifras oficiales han mostrado un aumento del número de personas que decidieron terminar con sus vidas desde 2015, con ligeras variaciones en 2019 y 2020.

Solo 2018 se acercó a la negra cifra del primer semestre del año pasado, pues en el mismo período se tuvo cuenta de 133 muertes de este tipo. En 2020 hubo 98 fallecimientos; en 2019, 119; en 2017, 102; en 2016, 111 y en 2015, 83 decesos.

¿Son más hombres o mujeres quienes deciden terminar con su vida?

Los hombres fueron mayoría en las estadísticas, con 248 casos. Los 52 restantes corresponden a las mujeres. Es decir, en promedio por cada cinco hombres una mujer se quita la vida en Yucatán.

No obstante, estos números, que suman 301 casos, no toman en cuenta los otros 41 casos de más que el Inegi reportó en su informe, los cuales corresponden a otras fuentes a las cuales no se pudo acceder.

Con los 342 sucesos, según nuestros conteos y registros mes con mes, se tiene que en el estado hubo un promedio de una defunción cada 27 horas, es decir, que las autoridades habrían tomado conocimiento de por lo menos un hecho al día.

La tasa de suicidios en Yucatán 2022 pinta un negro panorama

Actualmente Yucatán registra negra estadística, ocupa segundo lugar nacional en suicidios. Los casos siguen sin freno en 2022.

De acuerdo con nuestros archivos, en el primer semestre y el arranque del segundo del actual calendario se han documentado 160 muertes autoinfligidas en la entidad.

Mientras que durante ese mismo período de 2021, el territorio yucateco acumuló entre los primeros seis meses y 28 días de julio cuando menos 168 suicidios. La diferencia es de ocho casos respecto al presente período.

Según nuestros conteos, los casos de suicidio de este año se han presentado de la siguiente manera: enero, 15; febrero, 22; marzo, 19; abril, 32; mayo, 28; junio, 26, y en 28 días de julio, 18 muertes. De ese total, 42 son mujeres y 118 son hombres; es decir, por cada mujer que se suicidó tres hombres hicieron lo propio. La incidencia de muertes es de un caso cada 31 horas.

