Yucatán, menos católico y más diverso que hace una década.

El porcentaje de yucatecos que se declara católico disminuyó 5.2%, una cifra mayor que el promedio nacional, entre 2010 y 2020, debido entre otras cosas, al avance del secularismo y al proceso de transición de las creencias religiosas de la población, afirma el economista Antonio Osorio Acevedo, director de Información Sistemática de la Península.

Según el Censo de 2020 del Inegi, en ese año se registraron 1,724,427 católicos en Yucatán, igual al 74.3% de la población. En 2010, este número fue de 1,554,622, equivalente al 79.5% por ciento de todos los habitantes.

Aunque en este periodo disminuyó el porcentaje de católicos, éstos, por otro lado, aumentaron en 169,805 en números absolutos, "lo que pese a la baja porcentual coloca al catolicismo como la religión preponderante en el estado", dice Osorio Acevedo, autor de varios estudios estadísticos sobre las religiones en el Sureste.

No obstante, añade, las cifras del Inegi demuestran que hay una tendencia a la baja del catolicismo en el estado. Su disminución del 5.2% en la última década, es mayor a la disminución de la religión católica a nivel nacional, que fue de 5% (pasó de 82.7% en 2010 a 77.7% en 2020).

Estas cifras ubican a Yucatán entre los diez estados de la República cuyo número de católicos es menor al 75% de su población total.

Algunas de las razones de la disminución de fieles es el avance de la secularización, que es cuando la religión deja de ser el centro de la organización social, explica Osorio Acevedo.

"Aunque en diez años la pérdida de los fieles en el estado fue de 5.2%, la caída no se detendrá porque en algunas regiones del país, como en el Sureste y en la Península en particular, religiones distintas al catolicismo atraen a segmentos de la población, mientras que personas de todas las generaciones, principalmente jóvenes, tienen una mayor probabilidad de no tener religión conforme maduran y envejecen".