Comisariado Ejidal de Kanasín en busca de justicia: ''Nos mintieron y desviaron dinero''

Bajo una nave de los patios del Comisariado Ejidal de Kanasín, numeroso grupo de campesinos levanta la voz con una demanda: “¡Queremos justicia!”

Es un grupo que se dice engañado por funcionarios de la delegación de Bienestar en Yucatán, entre quienes citan a Joaquín Díaz Mena, delegado del gobierno federal; Edgardo Medina Rodríguez, director regional de la dependencia, y Carlos Manuel Moreno Magaña, funcionario de Bienestar y excandidato de Morena a la alcaldía de Kanasín.

Les mintieron, dicen los ejidatarios, porque les prometieron que les darían $35,000 a cada uno, provenientes del Programa Emergente de Vivienda (PEV), como compensación por el uso de sus tierras para la ruta del Tren Maya.

Sin embargo, añaden, ese dinero no llegó a más de 300 integrantes del ejido y ahora saben que sí salió del programa pero fue desviado a familiares, allegados y operadores de Carlos Moreno, que ahora son promotores políticos de Morena.

En seis entregas editoriales, Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, ha dado a conocer larga lista de nombres de personas de Kanasín que recibieron los apoyos del PEV sin que, de acuerdo con las evidencias, cumplieran los lineamientos del programa federal.

Parentesco, el factor común en ''fraude''' a ejidatarios

Esas personas tienen algo en común: son parientes, operadores o antiguos colaboradores de Moreno Magaña, quien fue alcalde de Kanasín entre 2015 y 2018, bajo las siglas del PRI.

Originalmente, ese municipio no estaba incluido en el programa, pero el gobierno federal lo incorporó debido a que también resultaba afectado con el trazo del Tren Maya.

Los apoyos para vivienda son de dos tipos: $35,000 para mejoramiento y $90,000 para ampliación. Es dinero a fondo perdido, es decir, el beneficiario lo recibe gratuitamente, sin tener que devolver un solo peso.

La mayoría de los incondicionales de Carlos Moreno recibió el apoyo tope, de 90 mil pesos. En cambio, a los ejidatarios les ofrecieron la cantidad más baja, de 35 mil pesos.

“Rasurados” del padrón

Reunidos en el local del Comisariado Ejidal, con sus directivos por delante, unos 60 campesinos reiteran que los “rasuraron” del padrón de beneficiarios sin razón alguna, aunque el pretexto más utilizado en su contra es que no tenían el certificado agrario o les faltaba algún otro documento.

Eleuterio Pech Puch, presidente del Comisariado, y Mariano Canul Mena, presidente del consejo de vigilancia, explican que en Kanasín hay 954 ejidatarios con derechos agrarios.

De ese número, a unos 600 sí les llegó el apoyo ofrecido. A los 300 restantes les dijeron simplemente que el dinero no llegó o no fue aprobado el subsidio, en un acto que se efectuó precisamente en el Comisariado Ejidal.

Origen del conflicto en Kanasín

Turnándose para hablar, los inconformes explican que todo comenzó cuando les informaron que parte de sus tierras serían afectadas por la ruta del Tren Maya.

Así, agregan, en una reunión a la que asistieron Díaz Mena, Medina Rodríguez y Moreno Magaña les prometieron que los 954 ejidatarios del municipio recibirían 35 mil pesos por igual.

Posteriormente, en oficinas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), se estableció un acuerdo formal sobre el apoyo. En esta junta, por Bienestar estuvo Edgardo Medina. Asistieron también un representante de la Procuraduría Agraria y el responsable del Tramo 3 del Tren Maya, precisan.

En los primeros días de agosto se expidieron las órdenes de pago del programa de vivienda. Se llevaron los documentos al Comisariado Ejidal y, según dicen los descontentos, quien llevó la voz cantante en la entrega fue Carlos Moreno apoyado en Juan Carlos Cauich Cauich, quien contendió por el cargo de comisario y perdió ante el actual, y Esteban Baas, operador del exconcejal.

Allí se enteraron de la “rasurada”. No dejó de llamarles la atención que quienes repartían las órdenes de pago eran los incondicionales de Carlos Moreno, quien financió la fallida campaña de Cauich Cauich por el Comisariado Ejidal.

Ejidatarios de Kanasín, en espera de justicia



El argumento para los “rasurados” fue que les faltó algún documento o que “no llegó” el apoyo, pero les siguieron dando falsas esperanzas.

Entre los más afectados, por sus precarias condiciones, estuvieron ejidatarios de la tercera edad y viudas con derechos agrarios.

En aquellas fechas, José Gaspar Cauich Paredes y Fernando Pech Tun eran presidente y secretario, respectivamente, del Comisariado. Ellos también fueron excluidos del padrón de beneficiados.

A esa reunión le siguieron distintas excusas, para tratar de justificar la “rasurada”. Primero, que en un mes podrían conocer alguna buena noticia; después, que en dos meses, o que les avisarían en sus casas.

Ya sintiéndose engañados, de acuerdo con el relato, los afectados comenzaron a frecuentar las oficinas de la delegación de Bienestar en busca de una respuesta, hasta que una funcionaria, a quien identifican como Shirley Castillo, les dijo la verdad: no habría apoyos para ellos porque no estaban en la lista autorizada y, por lo tanto, no tenía caso que dieran más vueltas (Continuará).