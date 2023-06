Revictimización y estigma tras la legítima defensa en México

El abandono de la sociedad y miradas discriminatorias recaen sobre personas que se atreven a repeler una agresión y tienen suerte de salir con vida, apunta Mirna Karina Pérez Ramos, maestra en Psicología y Criminología, quien profundiza sobre la revictimización y el estigma que se sufre tras ejercer el derecho a la legítima defensa en México.

El caso de Roxana Ruiz, tan parecido al de Alina Narciso, ha causado indignación en buena parte de la sociedad y muestra la inercia de un sistema de justicia que sólo juzga con perspectiva de género el 78% de casos, y cuando se aplica no siempre es de manera correcta, causando un doble daño.

''Defender mi vida no es un delito...'': Roxana Ruiz, acusada de exceso de legítima defensa

Diario de Yucatán efectuó el foro "Legítima defensa, bajo la lupa" donde personas expertas analizaron esa figura jurídica que podría derivar en la revictimización y el estigma.

Una de las invitadas fue la también ex directora del Centro de Reinserción Social Femenil del Estado de Yucatán, quien explica que las mujeres son agredidas con tanta frecuencia que los casos han dejado de impresionar, y hemos normalizado las agresiones hacia ellas, así como los estereotipos y roles de género:

“Es común que el hombre viole, agreda. Está normalizado, pero no está normalizado que la mujer se defienda [...] Porque culturalmente hemos aprendido que la mujer no ejerce violencia, que la mujer no responda físicamente a ninguna violencia y que debe ser sumisa, callada y dejarse”.