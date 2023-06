Cerca de las primarias: preocupa facilidad para adquirir una sustancia ''de moda''

El consumo de cristal, la primera droga de impacto en Yucatán, ha crecido vertiginosamente en todo el estado en los últimos años por su bajo precio y la facilidad para obtenerla, incluso cerca de escuelas primarias.

Esta droga se ofrece, literalmente, a la vuelta de la esquina y hasta por celular y redes sociales. Comerciantes establecidos y señoras aparentemente ajenas a este tipo de comercio, las venden también, ante la vista de las autoridades, sobre todo en las poblaciones del interior, cuyas autoridades hacen muy poco para frenar su distribución.

Como ya publicamos en entregas anteriores, el consumo de cristal está en todo el estado, pero señaladamente en localidades del Sur, en Mérida, Tizimín, Valladolid, Buctzotz y municipios del centro y la costa.

En realidad se encuentra en todos lados, advierte Antonio Morales Gómez, presidente del grupo Fraternidad, de Drogadictos Anónimos, un albergue supervisado por las autoridades que ofrece servicios de rehabilitación sin costo, en el sur de la ciudad.

“En nuestro albergue no hay lugar de Yucatán de donde no recibamos gente. Ésta llega incluso de poblaciones pequeñas como Akil, San Felipe, Santa Elena, Maní, de infinidad de sitios...”, señala García Torres.

“Calculamos que el 60 por ciento de los adictos son del interior del estado y el resto de Mérida y en todos esos lugares se vende y consume cristal con gran facilidad”.

''Cristal'' es disfrazado de ''bolis y paletas de sabor''

Un adicto a esa droga, entrevistado por reporteros de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, relata que en la colonia donde vive en Mérida “hay una tienda con este letrero en la puerta: se venden 'bolis' y paletas de sabor, que es la clave para decir que allí es posible encontrar cristal”.

“Hace poco fui por mi dosis a ese lugar”, añade, “pero el dueño de la tienda me dijo: toma este ‘boli’ y sigue tu camino, aquí te guardo tu bolsita, porque la policía me está acechando”.

“En efecto, cuando salí de la tienda dos patrullas me detuvieron y me catearon y toda la cosa, pero no encontraron nada. Yo cínicamente me burlé de los policías y después fui a recoger mi dosis a la tienda y seguí mi camino. Los policías vieron que regresé, pero como ya me habían detenido una vez, se vería muy sospechoso que lo hicieran por segunda ocasión, aunque sí entendí que el señor de la tienda estaba siendo investigado”.

Otros testimonios recogidos entre adictos al cristal de poblaciones del interior y colonias de Mérida revelan que en la venta de esta droga participan también consumidores, que son fácilmente identificables.

Según F.D.R., un adicto en rehabilitación, éstos, por lo general, “son chavos que viven en tu misma colonia y que, desde mi prejuicio, los ves como drogadictos, porque tienen un estereotipo de 'tumbao', ¿me explico?, de que le meten a la mariguana y que están como 'cholos' fumando su cigarro en la calle, como bandidos, malandros. Éstos siempre te consiguen la droga”, dice.

El cristal, nuevo "emprendimiento" yucateco

Pero no todos son así. En los pueblos hay señoras que no son adictas, pero venden la droga en sus casas, enfrente de sus hijos pequeños, y otras personas, padres de familia con una vida aparentemente normal que, sin embargo, trafican con cristal desde la cajuela de sus coches.

Los vendedores de la droga están por todos lados y muchos además de cristal ofrecen mariguana, cocaína, crack y hasta pastillas de metilfenidato y fentermina.

La primera es una mentafetamina controlada —su venta requiere receta médica—, usada para el tratamiento del Déficit de Atención con Hiperactividad. La segunda es una anfetamina, también controlada, indicada para bajar de peso. Ambas tienen una composición química similar a la del cristal, con efectos ligeramente parecidos.

La venta de esta droga está tan extendida que llega hasta las puertas de las escuelas para niños, de acuerdo con datos obtenidos por Central 9.

Un caso de este tipo ocurrió en la primaria “Adolfo López Mateos” de Tizimín, en mayo de 2022, donde la policía del lugar detuvo a F.A.C.R. cuando ofrecía cristal a los alumnos de ese plantel. Los agentes le decomisaron 31 bolsas con esa droga.

Niños también son víctimas directas

Tizimín es una de las localidades donde el consumo de cristal ha crecido vertiginosamente. En Seyé, esta semana, un niño de trece años con sobredosis de cristal fue llevado a la clínica del Seguro Social de Acanceh, desvanecido y con espuma en la boca. Al no estar asegurado, lo trasladaron al Hospital O´Horán, donde su estado se reportó como delicado, según informes recibidos por Central 9.

También hay testimonios sobre la venta de cristal en secundarias y preparatorias y en planteles del Conalep y del Cobay, en muchos lugares del estado.

“En Yucatán casi cualquier joven puede conseguir esta droga”, denuncia José Daniel Camargo Aguilar, un ex adicto al crack y al cristal. Pueden obtenerla directamente del vendedor o pedirla por celular, WhatsApp o grupos de Facebook, añade.

En el caso de los pedidos por celular, otro adicto en rehabilitación relata que este método de compra “es más seguro para el consumidor y no tanto para el vendedor, porque muchos creen que vendiendo así la policía les podría poner un cuatro”.

Sin embargo, añade, sobre todo en Mérida, hay consumidores a quienes les causa pánico adquirir la droga en las calles, por miedo a ser detenidos. Si se la llevan a su casa, mucho mejor y entonces marcan al celular del vendedor. Éste los cita a dos cuadras o en un Oxxo y les advierten: te lo doy en corto y me quito y no hagas nada para alertar a la policía”. (Continuará).