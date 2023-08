Día del Adulto Mayor en Yucatán: la vejez no es terrible, lo terrible es no llegar

“Llegar a adulto mayor no es terrible, lo terrible es no llegar”, afirma Celia Pedrero Cerón.

De cara al Día del Adulto Mayor, que se conmemora este 28 de agosto, dice que nadie nos enseña a llegar a ser adultos mayores.

“Hay personas que son muy activas y un día, por una u otra razón, cambia la vida y no pueden hacer lo que hacían antes y es frustrante; ya no pueden manejar por la vista, ni subirse a un camión; hay que tratar de llegar en las mejores condiciones de salud e independencia económica a la tercera edad”, agrega la escritora.

La también coordinadora del Centro Cultural La Ibérica para adultos mayores aclara que no todos los adultos mayores son “abuelitos”, un sustantivo cariñoso cuyo diminutivo busca “suavizar” la realidad.

“Todos los días, en todos los medios de comunicación, sin excepción, aparecen encabezados que dicen cosas como ‘Abuelito se pasó el alto’, no la tía, la sobrina o el papá, porque detrás hay todo un imaginario acerca de los adultos mayores, que si son frágiles, que si hablan bajito, que si caminan con dificultad. ¿Cuántos adultos mayores conocemos que sean así? No todos son iguales, no podemos generalizar”.

Hombres y mujeres: ¿diferentes al envejecer?

Dice que es muy diferente cómo los hombres y las mujeres viven la vejez.

“En las estadísticas hay menos pensionadas o jubiladas; trabajan igual que los hombres, en puestos menores, vendiendo cosas, a nivel macro y micro, ya nadie las contrata. Una mujer mayor y abuela tiene que cuidar a sus nietos, pero no es muy frecuente que se espere lo mismo de los abuelos varones. Y cuando el adulto mayor varón encuentra otra pareja todos se alegran porque ya va a tener ‘quien lo cuide’, pero si la mujer estrena novio, ‘ahhh, (la pareja) sólo quiere su dinero’; pues claro, se les va a ir la nana, la cocinera…”.

Las mujeres, agrega, llegan a la vejez con una salud más dañada que los hombres, porque se desgastan más trabajando, cuidando hijos y luego, nietos.

La calidad de vida depende mucho de si el adulto mayor tiene casa propia o rentada, una pensión, si vive solo o con familiares, si es dependiente económicamente o no…

Ley de las personas adultas

Celia Pedrero recuerda que, para garantizar el bienestar de los adultos mayores, hay una ley que los protege y que la sociedad tiene que hacer que se cumpla, así como darla a conocer.

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (aquéllas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional) se puede consultar en línea en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (www.cndh.org.mx).

Entre otros puntos, la citada ley garantiza a los adultos mayores derechos a la salud, una vivienda digna, una alimentación adecuada, a la justicia, que se tome en cuenta su opinión, a la cultura y la educación.

También, los derechos a la no discriminación, una vida libre de violencia, participación social y política, y a una atención preferente y diferenciada (al hacer fila para algún servicio), entre muchos otros.

Por otro lado, de acuerdo con el Código Civil Federal de México, las personas de la tercera edad tienen derecho a exigir que sus hijos les brinden apoyo.

El artículo 304 del citado Código establece que “los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado”.

Los artículos contemplados como “alimentos” son cuatro: comida, vestido, habitación y asistencia médica. En caso de que los hijos no puedan cubrir los gastos, la responsabilidad recae en los nietos.

Miedo a la vejez

Celia Pedrero afirma que la sociedad tiene miedo de envejecer porque lo que tiene valor en el sistema económico y social en el que vivimos y en los medios de comunicación es la juventud, ser joven eternamente.

“Nos están vendiendo la idea de que tenemos que hacer todo lo posible para no envejecer, ser delgado, estar actualizado, evitar lo inevitable, y repito, qué bueno llegar a lo inevitable y no morir antes de envejecer”, indica.

“Nunca es tarde para comenzar a hacer cambios. Una de las frases que se repiten (los adultos mayores) es ‘ya a esta edad, ¿para qué?’. No, tenemos que hacer un corte y analizar cómo ha vivido uno antes, cómo está viviendo y cómo quiere vivir, y a partir de eso hacer pequeños cambios”.

“Estamos viviendo una crisis muy profunda donde el estado mental y emocional está muy deteriorado, es difícil encontrar a alguien que no tenga depresión; tenemos que hacer un esfuerzo, venir a La Ibérica es un esfuerzo, pero es luchar contra lo establecido por el sistema, decir ‘no está tan mal tener esta edad’”.

Discriminación en la vejez

Celia Pedrero advierte que los adultos mayores, pero no sólo ellos, sino también los jóvenes, padecen discriminación debido a su edad, lo que se conoce como “edadismo”, y que se nota en frases como “él actúa irresponsablemente porque es joven” o en el sector salud, cuando dicen “ya está muy mayor el señor, ya no hay necesidad de atenderlo” o cuando dicen “no le hagas caso a ese señor, ya está viejito”, “ya dijiste eso veinte veces”, nulificando su opinión.

“Tenemos que pensar en ellos como personas que guardan sabiduría y experiencia”.

En la educación, afirma, estamos viviendo una época distinta, pero no todos los adultos mayores tienen oportunidad de costear estudios superiores que en su momento no pudieron cursar, y muchas veces no te aceptan si tienes más de 35 años.

“Cuando se rechaza a alguien por su edad es porque se relaciona la vejez con la decadencia, la vulnerabilidad, y sí hay un cambio, pero es normal, tampoco hay que generalizar, hay que reflexionar sobre nuestros prejuicios”.

Por su parte, el doctor José Garfias Cáceres, psicólogo clínico con maestría en Gerontología y doctorado en Salud Mental, coincide en que la vejez se vive diferente en hombres y mujeres, algo que expuso en su participación en la Jornada Nacional del Adulto Mayor del Encuentro Nacional de Pastorales, del 27 al 29 de julio pasado.

“La mujer es más social, tiene más actividades, como las relacionadas con la iglesia, pero el hombre cae en depresión porque no busca qué hacer”, admite el también secretario de Pastoral del Adulto Mayor Yucatán.

Agrega que, si bien cuidar nietos es “bonito”, no es la “única actividad” que puede hacer un adulto mayor, que debe identificar su vocación para seguir activo o hacer cosas que le gusten, sobre todo si disfruta de una pensión.

Acerca del edadismo, discriminar a personas por su edad, señala que en algunos países, como Israel, China y Japón, los viejos son sabios y se les venera como guías de los jóvenes, pero en América Latina no es así.

“En Latinoamérica, como es el caso de México, la vejez se asocia con el dolor, con enfermedades degenerativas, con la senilidad, pero no todos tienen demencia senil por estar viejos”.

Añade que en México no se tiene la costumbre de ahorrar para una vejez digna, a diferencia de países como Israel, donde construyen una vejez con salud física, emocional y mental, así como la salud financiera.

“En México, en cambio, la mayoría de las personas llegan a la vejez en un estado dependiente o semidependiente, obesas, con problemas ortopédicos, que son los número uno en adultos mayores, sobre todo en prótesis de rodilla. Entonces, el hijo o la hija quiere ayudar a su papá pero tiene que trabajar y además cuidarlo, y algunos padres son un amor y es fácil convivir con ellos pero otros son muy complicados, no caen bien, son exigentes”.

Síndrome de “burnout” por el cuidado de adultos mayores

La atención de un adulto mayor en casa puede provocar el síndrome de “burnout”, que se caracteriza por un profundo desgaste físico y fatiga emocional, por la lucha diaria contra la enfermedad de un ser querido, y supone un estado de estrés crónico que permanece constante a lo largo del tiempo.

La primera señal de alarma y sobrecarga del cuidador se produce cuando se vive el cuidado como un deber; a partir de ahí, el cuidador puede llegar a sufrir lesiones físicas, explica. Éstas aparecen en forma de sentimientos y actitudes que incluyen el rechazo inesperado al enfermo o adulto mayor.

Desmotivación, angustia, tristeza, agotamiento e irritabilidad son sensaciones frecuentes de la despersonalización del cuidador, que termina por abandonar su cuidado personal, gustos y aficiones, añade.

Alimentar, bañar, gestionar el dinero, las tareas domésticas y las necesidades de cuidados en ocasiones unen a la familia, pero en otras se vuelven causa de conflicto familiar, por falta de consenso en relación con la designación del cuidador oficial y cuidadores secundarios.

“Cuidar a un enfermo precisa de una planificación y organización familiar que no siempre es posible por falta de tiempo, implicación, disposición, formación, la situación individual del enfermo, familia, edad del cuidador... por lo que muchas veces es inevitable pensar en la posibilidad de contratar a un profesional en enfermería, que resulta la mejor opción para ambos, tanto para el cuidador como para el enfermo, no importa su situación”.

Sobre la demencia senil, dice que no se debe generalizar ni diagnosticar a la ligera, pues hay diferentes tipos de demencias, por lo que se requiere de una evaluación neuropsicológica.

“Los cuidadores deben mantener comunicación con los médicos del paciente, buscar ayuda adecuada”, subraya.

Enfatiza que es importante respetar y tratar con dignidad al adulto mayor, dejar que elija su ropa, darle privacidad para bañarse y cambiarse, etcétera.

Indica que las personas con un adulto mayor a su cuidado pueden capacitarse o informarse sobre cómo ayudarlo y ayudarse comunicándose con la Pastoral del Adulto Mayor Yucatán, con él para una consulta privada o mediante lecturas, como “Cuando el día tiene 36 horas”.