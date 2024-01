Rolando Zapata Bello, exgobernador de Yucatán, encara temas escandalosos de su pasado, en el marco de las elecciónes 2024, pues registró en el PRI su candidatura al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por PAN, PRI, PRD.

Se dice “orgullosamente cerverista”, y pide hacer a un lado las diferencias partidarias para frenar el avance de Morena, cuyo triunfo en los próximos comicios, dice, pondría “en riesgo la democracia y consolidaría un régimen centralista y autoritario”.

Entrevista al exgobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello en su Domicilio. Foto de José Valerio Caamal Balam

En amplia entrevista con Diario de Yucatán —hoy publicamos la primera parte— Rolando Zapata Bello solicita a los panistas y perredistas, a quienes “mi nombre les hace ruido”, darle la oportunidad de conocerlo.

Rolando Zapata encara temas escandalosos de su pasado

También aborda, como pocas veces lo ha hecho en público, dos polémicos episodios de la vida política del estado en los que participó y por los que se enfrentó al PAN y a otros partidos de oposición: su papel en el llamado “desacato” en el gobierno de Víctor Cervera Pacheco y su participación en la presunta alteración de los resultados electorales en los comicios de Tizimín, ambos en 2001.

¿Quién es Rolando Zapata Bello, exgobernador de Yucatán?

Zapata Bello, de 55 años (nació el 11 de agosto de 1968), es secretario de Alianzas Políticas y Agenda Ciudadana del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y encargado de la Defensa del Voto en el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz.

Fue gobernador de Yucatán en el sexenio 2012-2018; antes, diputado federal (2009-2011); secretario de Gobierno (2007-2009) en la administración de Ivonne Ortega Pacheco, y diputado local (2004-2007).

En la entrevista, realizada en su domicilio particular en la colonia Santa María Chuburná, confiesa que nunca pensó que algún día sería candidato del PAN a un puesto de elección popular.

El exgobernador de Yucatán Rolando Zapata Bello saluda al periodista Hernán Casares Cámara; los acompaña Fernando Castro Novelo, exvocero del gobierno del Estado (Foto de José Valerio Caamal Balam)

“Porque realmente la contienda política en Yucatán históricamente se había centrado en un bipartidismo, entre PRI y PAN, pero ahora se da esta alianza, producto de los nuevos tiempos que estamos viviendo, y las cosas cambian. Honestamente, en los inicios de mi carrera, no imaginé que esto sucedería”.

Su papel en el “desacato”

En la entrevista, el Diario le recordó que su nombre ha sido asociado al de Cervera Pacheco, quien se distinguió por encabezar múltiples operaciones consideradas por la oposición como antidemocráticas.

Una de ellas fue la designación que hizo de un consejo electoral a modo, que luego derivó en el llamado “desacato”.

En esa ocasión Cervera Pacheco se negó a obedecer una sentencia del Tribunal Federal Electoral que anulaba ese consejo y nombraba otro, desde Ciudad de México y en esa estrategia Zapata Bello, entonces diputado local, fue un actor principal.

Rolando Zapata Bello, exgobernador de Yucatán

Igualmente se le recordó su participación, junto con su entonces compañera diputada Verónica Farjat Sánchez de Camino —madre de la hoy candidata de Morena al Senado, Verónica Camino Farjat en la primera fórmula, contrincante directa de Zapata Bello por ese puesto—.

Anulan boletas a favor del PAN

En el acto en el que ambos se habrían introducido al local del Consejo Municipal Electoral de Tizimín, en las elecciones locales de 2001 y habrían anulado más de 300 boletas electorales a favor del PAN, cruzándolas dos veces.

Además, según denunció en su momento el entonces presidente de ese Consejo, los dos legisladores habría alterado varias actas de escrutinio, lo que permitió revertir el triunfo de la candidata panista a la alcaldía y dárselo al PRI.

Pregunta: Muchos panistas aún recuerdan esos acontecimientos, así como la estrecha relación de usted con Cervera Pacheco, un político enfrentado continuamente con Acción Nacional y la oposición en general. ¿Podría explicar por qué ellos deberían votar ahora por un cerverista de pura cepa?

Respuesta: Efectivamente, yo soy cerverista y me asumo así, orgullosamente. Mis primeras actividades en la política fueron con don Víctor, quien me dio la oportunidad, así como grandes enseñanzas.

Sin embargo, a lo largo de mi trayectoria política de más de 35 años he tenido la oportunidad de ir evolucionando.

En particular, durante los seis años que estuve en la gubernatura conviví con todo tipo de ciudadanos, no solo priistas, y me di cuenta que en la política se necesita el valor de la tolerancia, es decir, respetar a quienes están del otro lado de la mesa y entender sus puntos de vista.

“Hablando cara a cara, caen mitos”: Rolando Zapata Bello

Por otra parte, en estos dos últimos años, desde la Secretaría de Alianzas en el CEN del PRI en Ciudad de México, he trabajado de lleno con figuras del PAN donde, como en todos los partidos, hay moderados y radicales y honestamente le puedo decir que muchas veces hablando cara a cara con las personas, se caen muchos mitos.

También, como miembro del equipo de Xóchitl, tengo reuniones frecuentes con el coordinador general de la campaña, Santiago Creel Miranda.

Precisamente, en una conversación con él, me recordó el episodio que menciona (el del “desacato”), donde, en efecto, lo único que se veía era puro conflicto. Rolando Zapata Bello, exgobernador de Yucatán

(Creel, entonces secretario de Gobernación de Vicente Fox, viajó varias veces a Mérida en esa época, para negociar con Cervera el fin del problema).

Pero puedo decir que Creel Miranda se expresa de don Víctor Cervera “con el mayor de los respetos y él mismo me dijo que a la postre acabaron siendo grandes amigos y que incluso luego el propio Creel acudía a él a platicar o a pedir consejos”.

Su versión del caso Tizimín y los votos anulados

P: Y sobre el caso Tizimín, ¿cuál es su versión?

Yo era diputado local y estaba en las actividades político electorales de la campaña del PRI, pero lo más importante de ese episodio fue el fallo de Tribunal Electoral a favor del candidato de nuestro partido, que no consideró el tema de sí hubo más o menos votos anulados.

P: Insisto en la pregunta: ¿usted participó en la anulación de votos en esos comicios, como denunció el presidente del Consejo Electoral Municipal?

R: ¡Claro que no, por supuesto que no! Lo que determinó el triunfo, le repito, fue el fallo del Tribunal, que no tuvo nada que ver con diferencias de votos, porque lo que cuenta son las actas y todas éstas estaban bien.

Rolando Zapata encara temas escandalosos: todo evoluciona

Pero regresando al tema de los panistas que tienen una imagen mía que les hace ruido. Lo único que les pediría es que me den la oportunidad de hablar con ellos, de conocerlos más de cerca.

Todo en la vida evoluciona, la política evoluciona y los momentos que estamos viviendo son de coalición, de alianza, de suma.

Un propósito mayor: impedir que Morena erosione la democracia

Seguramente después de platicar podremos identificar juntos en lo que estamos de acuerdo, y en lo que no, hacerlo a un lado y poner sobre la mesa los temas en los que coincidimos y nos mueven, para sacar adelante un propósito mayor: impedir que Morena ponga en riesgo la democracia y consolide un gobierno centralista y autoritario. (Continuará).

