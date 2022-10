Andrés Roca Rey: cierre en grande

Amigos aficionados…

En la semana, varias fotos nos enviaron con el gran mimo de México, Mario Moreno “Cantinflas”, en sus vivencias taurinas. Igual vimos de Pablo Picasso, un genio que una y otra vez se retrató ante los torniquetes de las plazas de toros.

Ayer se esperaba que Kylian Mbappé, el famoso delantero francés que está con que se va del PSG y no se va, acudiera a invitación de Sergio Ramos, amigo de Alejandro Talavante, uno de los alternantes. Se lo perdió, igual que no pudieron disfrutarlo los aficionados de todo el mundo porque la Corrida de la Hispanidad, la fiesta que cierra la temporada de Las Ventas de Madrid, no fue retransmitida.

Una pena de verdad porque lo que se vio en el ruedo, con Roca Rey firmando el final de su ciclo europeo con una nueva Puerta Grande en Madrid, fue de gente grande. El diestro peruano selló lo que todos saben: el que mejor torea, el que más cobra.

Madrid, Sevilla con un festival que dejó ver a Morante de la Puebla y al niño Marco Pérez, y Zaragoza, con su Feria del Pilar, dieron brillo a esta jornada que en España es tan festiva y celebrada como lo es en México el 12 de diciembre con su fervor guadalupano.

¿Y que la tauromaquia no interesa? O interesa poco.

Pues los acontecimientos taurinos de ayer, con grandes entradas (en Madrid más de 24 mil personas), deja de manifiesto que claro que la Fiesta goza del interés de su legión de seguidores.

Lo único triste es que, en Ciudad de México, con su Plaza Monumental, no sabremos qué pasará, aunque deducimos que para nada habrá toros de aquí a tiempo indefinido. Se han programado otros eventos, como el que Rafael Nadal juegue un partido amistoso de tenis, que seguramente meterá a más de 60 mil personas, pero de toros no se sabe nada. Y como la de Insurgentes es el epicentro taurino en el país, puede que se vea afectada en un futuro el resto de la tauromaquia mexicana con el daño que quieren hacerle.

La provincia, sin embargo, ya está lista para su temporada que va del otoño al invierno, como en Yucatán, donde además de la primera corrida que habrá en la Plaza Mérida en poco más de una semana, ya se preparan cosas grandes para darle continuidad a la temporada. Pronto, nos dicen, se dejarán saber más detalles.

Uno de los alternantes del festejo de apertura será el yucateco Juseff, quien tomará la alternativa. Será, dice Mauricio Perera con detalle, el yucateco número 12 que se doctora en tauromaquia. Los demás tienen un perfil de los que pueden reventar plazas: Andy Cartagena como figura del rejoneo, Leo Valadez con sus tardes de triunfo en Madrid, Bilbao y Pamplona, y Jesús Enrique Colombo, el que puso de cabeza a la Mérida la temporada pasada.

Ah... y en la Corrida de la Hispanidad de ayer, Roca Rey cortó dos apéndices y Francisco de Manuel tres, para irse en hombros. Talavante, el amigo torero de Sergio Ramos, escuchó los tres avisos de su segundo toro. Con Ramos y otras figuras del Real Madrid, su exequipo, estuvo en la barrera el empresario yucateco Armando Palma Vargas.