El mejor es Hugo Sánchez

Hugo Sánchez, una de las máximas figuras en la historia del fútbol mexicano, es el único representante nacional en la lista de los 100 mejores jugadores de todos los tiempos, de acuerdo a la revista Four Four Two.

El famoso “Pentapichichi” está ubicado en la posición 83 y lo destacan gracias a su gran olfato goleador.

“Confortablemente el mejor jugador mexicano de todos los tiempos y uno de los máximos goleadores de la historia del Real Madrid y de LaLiga. Jugó en los dos clubes madrileños, pero fue en el Real donde Sánchez y su celebración de gol con saltos mortales se convirtieron en leyenda”, destaca la famosa revista.

“Sánchez ganó cinco títulos de liga consecutivos entre 1985 y 1990. Fue el máximo goleador de la competición en cuatro de esas temporadas y engalanó canchas españolas por todo el país con su espectacular abanico de remates. Depredador dentro del área penal, ciertamente, pero también extravagantemente dotado fuera de él”.

Los punteros

La lista que se publicó la comanda el argentino Lionel Messi, seguido otro argentino, Diego Armando Maradona. En el tercer peldaño se encuentra el portugués Cristiano Ronaldo, mientras que Pelé es el cuarto mejor rankeado, seguido por el francés Zinedine Zidane.

El actual jugador de Pumas, el lateral brasileño Dani Alves, ocupa el lugar 73 del listado.— EL UNIVERSAL