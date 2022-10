F1: Papá de Max Versatappen hace polémica declaración sobre Checo Pérez

Sergio "Checo" Pérez llegó a Red Bull en 2021 y dicho año Max Verstappen logró ser campeón de la Fórmula 1, título que el neerlandés refrendó este 2022 con el apoyo del mexicano, pero el padre de Max no lo ve así. Jos Verstappen hizo una declaración sobre la presencia de "Checo" en la escudería.

"Creo que, tal vez, aprendió más de Daniel Ricciardo, un buen compañero con el que se llevaba muy bien, Max era un chico joven y Ricciardo realmente bueno, una bestia clasificatoria", dijo para el canal de la Fórmula 1.

Jos brindó su opinión sobre la ausencia de Ricciardo para el 2023.

"El coche no es tan bueno para él, hay cosas que no le sientan tan bien y por no funciona", indicó.