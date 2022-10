Emilio Lara protagoniza pelea en el Estadio Azteca; ¿lo alcanzó el karma?.

El América ha quedado eliminado en semifinales y en medio de un partido que dejó muchos vacíos para los aficionados del equipo azulcrema, Emilio Lara protagonizó una pelea contra Andrés Mosquera, al finalizar el encuentro en el Estadio Azteca que le dio al Toluca el pase a la final del Apertura 2022.

Esta no es la primera vez que Emilio Lara tiene un exabrupto, hay que recordar que hace unos días, en un arranque de frustración, se golpeó a sí mismo; aunque esta vez, se trata de un partido que finalizó con una gresca y los ánimos exacerbados.

¿Cómo ocurrió la pelea protagonizada por Emilio Lara en el Estadio Azteca?

Hasta el momento se desconoce a ciencia cierta la razón por la que Emilio Lara discutió con Andrés Mosquera; sin embargo, en redes sociales los aficionados aseguran que este lo hizo enojar cuando se despedían entre jugadores.

Emilio Lara no pudo aguantar las lágrimas luego de la eliminación del América uD83DuDE22uD83DuDC94



Hasta Tiago Volpi fue a consolarlo uD83DuDC40https://t.co/N2IRwyjUfr pic.twitter.com/eggbmSrxhI — Futbol Picante (@futpicante) October 23, 2022

En la plataforma de Twitter sostienen que Emilio Lara estaba "incontrolable", por lo que algunos jugadores se vieron en la necesidad de detenerlo ante su insistencia de continuar la pelea, incluyendo a Thiago Volpi de los Diablos.

¿A Emilio Lara lo alcanzó el karma?

Otras personas dicen que a Emilio Lara lo alcanzó el Karma, pues Andrés Mosquera le habría sacado la lengua para mostrársela en forma de burla, así como Emilio Lara lo había hecho antes a Luis Quiñones de Tigres.

¿Emilio Lara, el que le saco la lengua a Quiñones en forma de burla?



Ah si, es el jugador más sobrevalorado del fútbol mexicano. Hoy se fue a su casita, ardido y llorando.



EL KARMA SIEMPRE LLEGA uD83DuDC45 pic.twitter.com/qKsMbV8Hxe — Somos Tigres (@SomosTigres_) October 23, 2022

En los vídeos que circulan en redes sociales tachan el gesto de Mosquera hacia Lara como "karma" y se fueron contra Emilio Lara por su reacción sobre la cancha del Estadio Azteca, al no saber controlarse y no poder lidiar con el resultado del partido que no le favoreció a su equipo.