Serie Mundial, batalla por el reinado

La Serie Mundial es el evento que más adoran los aficionados al béisbol.

Hoy arranca la edición 2022 con la batalla entre los Filis de Filadelfia y los Astros de Houston, un enfrentamiento que tendrá cara a cara a un equipo del que jamás se pensó que llegara a esta instancia, y a otro que es de los construidos como una máquina perfecta.

Los Filis, dos veces campeones mundiales (1980 y 2008), contra los poderosos Astros, el equipo que más ha dominado en los años recientes, con solidez y un róster envidiable, pero que solo tiene una corona en sus sienes, envuelta de polémica, claro, por el robo de señas.

Saltan al escenario grandes recuerdos. Cuando los Filis fueron monarcas por primera vez, tenían un equipo lleno de figuras, como Pete Rose, Steve Carlton, Mike Schmidt y Tug McGraw. Como decía el gran “Mago” Septién, recuerdo el ponche de McGraw a Willie Wilson. Schmidt fue el “Más Valioso” de un Clásico de Otoño en que los Reales llegaron como favoritos.

Y qué cosas: los Reales tenían un trabuco. Un dato por ejemplo, fue el gran año que vivió Wilson, para gusto personal uno de los mejores peloteros de su generación. En el rol regular bateó 230 hits y se ponchó 81 veces, pero en la Serie sorbió 12 chocolates. Los grandes de la temporada regular no siempre destacan en el máximo escenario.

La transmitió Televisa, con sus cronistas de lujo Sonny Alarcón y el “Mago” Septién. Qué tristeza enterarse que esta vez se acaba la racha de 59 años de esa cadena mexicana llevando el Clásico en señal abierta. Los que no tienen tele de paga, se quedarán suspirando pues Tony de Valdez, Pepe Segarra y Enrique Burak, los “tres amigos” no la llevarán en la pantalla. Lo lamento por los pueblos donde no llega la señal de paga.

Así las cosas. Para hoy, en el papel nadie duda que Houston tiene herramientas para ganar y fácil este año, pero los Filis han hecho pedazos todos los pronósticos en la Nacional, ante el campeón de la Central, San Luis; el monarca defensor, Atlanta, en la serie divisional, y echaron igual a San Diego, favorito con Machado y Soto en la Serie de Campeonato.

¿Favorito? Los Filis guiados por Bryce Harper, en seis. El barbudo debe ser el gran guía de los quaqueros.