Toño de Valdés, al descubierto con Yordi Rosado; cuenta el día que hizo "click" con su profesión

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- Toño de Valdés es sin duda uno de los cronistas deportivos más reconocidos en México. Su amplia trayectoria lo han llevado a posicionarse en las preferencias del público.

En reciente entrevista con el conductor Yordi Rosado, Toño de Valdés habló de las peripecias que ha pasado y todo el proceso que vivió para convertirse en el comentarista que es hoy en día. Según narró, desde pequeño fue muy tímido, sin embargo, logró superar esto cuando tuvo su primer acercamiento con Televisa.

Trayectoria de Antoño de Valdés

El cronista cuenta que, con 44 años de trayectoria, ha participado en absolutamente todos los programas deportivos, desde que empezó a trabajar con la empresa de San Ángel. Ha narrado todas las series mundiales desde el año 1981; 40 series mundiales, 30 Súper Bowls, así como olimpiadas con las que ha pisado todos los continentes del mundo.

"He estado en muchísimos programas y transmisiones en deportes y he estado en programas que he conectado con la familia", declaró durante la entrevista con Yordi Rosado. De Valdés recordó que fue fundador del programa "Hoy", con el elenco original con Talina Fernández, Alfredo Adame, Martha Carrillo, Jorge Berry, el Capitán Albores, entre otros.

"Este programa me permitió acercarme con gente que no es muy asidua de ver programas de deportes", recordó.

Toño de Valdés y sus anécdotas

La buena memoria que tiene Toño la ha preparado desde que era un niño jugando con las canicas y narrando en la sala de su casa. También confirmó que nunca se ha medido el IQ y no es afecto de beber alcohol: por lo que la única vez que se emborrachó fue en su despedida de soltero, un día antes de su boda, en 1987. Previo a la ceremonia narró un juego de béisbol en la mañana y en la noche fue la boda a la que, por cierto, hubo boletos falsos para entrar a su celebración de bodas.

"Memo Ochoa hizo un conteo para el día que me iba a casar, se levantó expectativa, muchos amigos o familiares medio lejanos querían ir a la boda, fue un problema porque se entregaron boletos falsos; todo fue gratis", indicó.

Invitó a Emilio Azcárraga Milmo a la boda y aunque no fue, el empresario le obsequió dinero en dólares, mismo con el que pudo financiar gran parte de su luna de miel.

Toño también recordó su primera experiencia olímpica fue en Los Ángeles, en 1984: "He tenido la fortuna de estar en todos los grandes eventos y en grandes momentos del deporte mexicano".

Hijo de locutor de la XEW

El padre de Antonio de Valdés era locutor comercial de la XEW durante muchos años, en esa época, Toño -de ocho años de edad- lo visitó en su estudio, en que le gustaba que le regalaran cosas relacionadas al futbol, balones, manoplas, soldados. "Era muy introvertido, no hablaba, tenía mis amigos muy cercanos que eran los de la colonia San Pedro de los Pinos unos 15 o 20 chavos que nos llevábamos mucho, uno de ellos era Jorge Garralda, ese cuate era tremendo, me rompió el diente una vez en una madrina, jugando, toda la familia Garralda eran cercanos", confesó.

Su madre era secretaria de la tienda departamental Sears y él estudió publicidad, debido a que su papá tenía una agencia de publicidad junto a su hermano, conocida bajo el nombre Audiovisual de Del Valdés. "

Mi papá estaba preocupado de lo inútil que era, no solamente no trabajaba, sino que me gustaba el deporte, pero no para ser deportista, no tenía el nivel para jugar profesionalmente, me hubiera encantado ser centro delantero del Atlante".

La idea de estudiar publicidad era que si no encontraba su camino, tenía las puertas abiertas al negocio familiar al que sólo estuvo un día, debido a que le pareció aburrido que le pidieran hacer un anuncio para una marca de cinturones, para la radio.

Raúl del Campo, su ángel de la guardia

Durante los primeros semestres de la carrera, conoció a don Raúl del Camp, a quien consideró como su "ángel de la guardia", él era productor de los partidos de futbol del Estadio Azteca de Televisa Radio. En una ocasión fue a la cancha de aquel estadio, ubicado en el sur de la Ciudad de México, y de repente le piden que haga un comentario, sin siquiera estar preparado, así que lo hizo y así fue como entró a los medios de comunicación.

Poco a poco fue aprendiendo y realizando mejor su trabajo de comentarista, para lo cual se preparaba antes de entrar a trabajar, buscando datos en periódicos impresos que guardaba en su casa, ya que para ese entonces no existía todo lo que hoy puede investigarse en internet.

"En el periódico se buscaban los datos, tenía mi bonche de periódicos en mi casa, que fue muy feliz Gloria (su esposa) cuando se echaron a perder", compartió.

También habló de las primeras entrevistas que hizo, cuando lo invitaron a ser reportero de Televisa, momento en el que hizo muchos amigos e hizo experiencias únicas como correr en la muralla china para un comercial de la televisora.

"Ahí fue donde hice click completamente con la profesión. He hecho toda las transmisiones de beis, americano, de super bowls, de mundiales, todas estas transmisiones que me han permitido vivir momentos increíble y conocer todo el mundo".

