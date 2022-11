Padre de Henry Martín, sin arrepentimientos al dejar que abandone sus estudios por el fútbol

Al papá de Henry Martín Mex le tocó vivir épocas difíciles que, en sus días de futbolista soñador, truncaron las ilusiones por la pobreza en que iban creciendo. Daniel Martín Medina y su hermano Manuel, prefirieron estudiar para poder salir de eso con su familia.

Cuando él y otras gentes de fútbol vieron el potencial de Henry Martín, no dudó en permitirle dejar de lado sus estudios universitarios. Las posibilidades eran diametralmente a las que, medio siglo atrás, vivieron ellos.

“Lo dejamos ir solamente pensando en que pueda desarrollar lo que tenía. Le vimos talento, esa es la verdad. Hoy, estamos como viviendo un sueño al ser convocado Henry para ir al Mundial como primer yucateco que va a la Copa”, comenta su padre, graduado más tarde como ingeniero civil “estudiando con libros prestados, y ya en carrera, metidos todo el día en la biblioteca de la Uady para estudiar”.

Henry cursaba la carrera de Ingeniería también cuando decidió enrolarse al profesionalismo con los Venados. Nos contó alguna vez, igual su padre, que salía de su casa, cerca del periférico, y en lugar de tomar rumbo al Norte hacia la Facultad, tomaba el Sur, hacia el Estadio “Carlos Iturralde Rivero”. No menos de una vez lo cacharon y se lo hicieron ver. Henry lo contó algunas veces al Diario aceptando que “ el regaño es por algo. Mis papás quieren lo mejor para mí”.

El papá de Henry Martín, sin arrepentimientos ante el éxito

Ahora con todo lo que vive, el jefe de la familia Martín Mex comenta: “Lo mejor fue permitirle que lo haga. Llevábamos entonces una vida más cómoda, sin lujos, claro, pero más flexible que en nuestra época de futbolistas. Y estamos para apoyar a nuestros hijos en las metas que quieran trazarse”.

Henry Martín era un buen estudiante, pero truncó la carrera cuando se unió a los Venados, donde Ricardo Valiño le dio la oportunidad.

“No me arrepiento, vi el potencial que tenía, hubo varios amigos que lo vieron e igual nos lo dijeron, y decidimos apoyarlo”.

Pero igual, comenta, le hicieron ver las circunstancias de que, si no se daban las cosas en el balompié profesional “tenía que volver a terminar la escuela. Sus hermanos lo hicieron. Freddy probó suerte antes, y luego volvió a la escuela”.

Su padre fue testigo del nacimiento del fútbol profesional en Yucatán a inicios de los años 80.

“Pero nunca, para nada, pude imaginarme que pasara esto. Hace 42 años comenzó el profesionalismo aquí. Yo pude, pero nunca jugué profesional. Y te digo: cuando estaba en quinto año, tres veces repetí porque no iba a la escuela, me iba a jugar fútbol. Pero ni para unos tacos de fútbol teníamos, ni tele. Un radio medio desbaratado nos servía para escuchar las peleas de boxeo. Todo eso se los contamos a los muchachos, lo que vivimos, lo que sufrimos, que aprendan a valorar lo que cuesta trabajo ganar. El dinero no lo es todo en la vida y la dicha a veces dura muy poco. Por eso estamos muy felices por este logro, por lo que trabajó para alcanzarlo. Su mamá, sus hermanos, todos”.

Listos para el viaje a Qatar

Habla del orgullo de que sea el primer yucateco, sabiendo “de dónde comenzó todo este andar. Lo recuerdo jugando de niño, y era un chamaco cuando quería jugar en Primera en Soccer”, como se ve en las fotos del Archivo del Diario que iremos presentando.

La familia Martín Mex casi al completo viajará a Qatar el viernes para acompañar a Henry.

Solo no irá la esposa de Freddy, pues el hijo del actual goleador del Soccer está seleccionado para jugar con Yucatán en el Nacional Sub-6 en estos días.

“Si lo vieras... no parece que tiene 5 años. Tiene talento”.

Daniel Martín Medina sabe lo que dice.