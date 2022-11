El negocio sin pérdidas para El Tri, pase lo que pase en Qatar 2022

DOHA, Qatar. (SUN).- A pesar de la desilusión, de que la Selección Mexicana tiene un pie fuera de la Copa del Mundo Qatar 2022, mercadológicamente no se devalúa, "el círculo vicioso seguirá rodando". La aseveración es hecha por Javier Balseca, experto en marketing deportivo y catedrático, quien agrega que el fracaso —si es que se concreta— del equipo nacional, no afectará la parte del negocio, pues ese está garantizado.

"Lo podemos analizar por partes. El futbol es el único deporte que existe en el país, el que mueve el marketing deportivo, y ahora que la Selección está en actividad, mucho más", menciona el experto, en entrevista. El Tricolor no ha tenido una buena Copa del Mundo, está a punto de quedar fuera en la primera fase, pero "esto no la devalúa, es un círculo vicioso y virtuoso. Vicioso, porque nunca se llega a nada; aparece un ‘No era penal’ o un gol de último momento en contra; y virtuoso, porque siempre llega dinero. Los patrocinios están garantizados a 2026. Los últimos firmaron con el compromiso de llegar hasta el próximo Mundial".

Previo a Qatar se firmaron más patrocinadores que nunca para el Tri

Balseca asegura que, para este ciclo mundialista, "se firmaron más patrocinadores que nunca antes. Había 12 o 13; hoy, fueron 21 o 22, y —reitero— esto crecerá para 2026. No importa cómo le vaya a la Selección, no importa que no haya proyecto, que tantos extranjeros estén en la cancha en la Liga MX, y que no tengamos un delantero que meta un gol... O los tengamos castigados".

No es que la Federación Mexicana de Futbol o los equipos de la Liga MX trabajen fuertemente en estos aspectos mercadológicos: "Es un fenómeno raro. En un negocio, inviertes porque es atractivo y —si es atractivo— es porque ganas. Aquí no. El futbol es un ganar, ganar. En los noticiarios, el 98% del tiempo lo ocupa el futbol. El otro 2% es lo que sobre. ¿Alguien sabe que se juega la Liga Mexicana del Pacífico? [En el beisbol], que los Leones de Yucatán fueron campeones en la Liga de Verano. ¿Alguien sabe cómo va la preparación de los atletas para los Olímpicos de París? No, pero sí sabemos que el Tata [Gerardo Martino] no hizo estos cambios o que no llevó a este jugador". Cuando termine la participación de México en el Mundial, "se cerrará un círculo y comenzaremos otro. Ahora venderemos ¿quién es el nuevo técnico de la Selección Mexicana?, ¿a quiénes van a convocar?, ¿quiénes van a regresar? No habrá castigo, ni del público ni de las marcas".