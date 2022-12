Henry Martín, primer yucateco en anotar en un Mundial; así fue su histórico gol (VÍDEO)

Henry Martín es el primer jugador yucateco en anotar en un Mundial. El delantero del América llegó a Qatar con un objetivo: hacer un gol con la Selección Mexicana y, pese a que el resultado no fue el esperado, pues México no logró clasificar a octavos de final, Henry cumplió y lo dio todo para poner en alto no solo a Yucatán, sino también a México.

Henry Martín Mex no solo pasó a la historia al convertirse en el primer yucateco en participar en una Copa del Mundo, sino que también logró romper la "mala racha" de México al lograr anotar un gol después de cuatro partidos sin ninguna victoria.

El jugador yucateco de 30 años, tenía muy claro su objetivo desde que inició con los Venados: llegar a jugar con la Selección Mexicana un Mundial y, sobretodo, anotar. ¿Objetivo cumplido? Sin duda alguna. Revive aquí el histórico gol de Henry Martín en el partido de México contra Arabia Saudita.

¿Cómo fue el gol de Henry Martín en el Mundial de Qatar 2022?

El primer gol de México en el Mundial de Qatar 2022 llegó por parte de Henry Martín. El jugador yucateco también hizo su debut en una Copa del Mundo y por ende, su primera anotación.

Todo sucedió en el partido contra Arabia Saudita, en el segundo tiempo en el minuto 47'. El tiro de esquina por parte de la Selección Mexicana fue muy bien aprovechado por Martín Mex quien con tan solo un toque, logró romper con la mala racha de México.

¡Gooooooool de México!



Henry Martín hace el primero que nos da esperanza.









Cabe mencionar que Henry Martín tuvo otras oportunidades para anotar, pero desafortunadamente, no logró concretar en ninguna otra ocasión.

El segundo gol para México en el Mundial de Qatar 2022 llegó por parte de Luis Chávez, jugador del Pachuca de 26 años de edad. El "Chucky" Lozano también tuvo un intento de gol, el cual fue anulado por ser marcado como fuera de lugar.





GOLAZO DE CHÁVEZ





Pese a la victoria que Henry Martín y Luis Chávez lograron con la Selección Mexicana, los dos goles no fueron suficientes para clasificar a octavos de final y quedaron eliminados de la Copa del Mundo.

Sin embargo, la participación de Henry Martín en Qatar 2022 será recordada y formará parte de la historia del deporte en Yucatán, pues sin duda, ha llenado de orgullo a la afición yucateca y, por supuesto, a toda su familia.

Nuestro digno representante yucateco en la selección Mexicana. Henry Martín en FC.VENADOS DE YUCATAN. Cabezón de corazón.

Primer gol yucateco en mundiales ... Henry Martin

Las fuertes declaraciones de Henry Martín tras la eliminación de México

Tras la lamentable eliminación de México en el Mundial de Qatar 2022, Henry Martín, uno de los jugadores de la noche, tuvo un encuentro con la prensa y comentó que lo que había hecho la Selección en la Copa del Mundo fue un fracaso.

“Fracaso es una palabra dura, pero es lo que es, no nos vamos a esconder. Al menos yo no me voy a esconder, no me pienso esconder, no logramos lo que habíamos planteado, los objetivos que nos trazamos”

Además, aseguro que pese a que tanto él como sus compañeros se esforzaron, le quedaron a deber a la afición, por lo que se iban tristes y frustrados de Qatar. Agradeció todo el apoyo que los fans les brindaron desde el inicio de la competencia, sin embargo, sabe que por parte de ellos también vendrán las críticas y la realidad es que están en todo su derecho.