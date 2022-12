Di María, la duda de Scaloni para el domingo ante Francia

¿Podrá Ángel Di María tener su revancha ocho años después?

El extremo de la Juventus de Italia se perdió la final del Mundial de Brasil 2014 por un desgarro y en Qatar otra molestia muscular le impidió jugar de titular desde los octavos de final.

Di María, de 34 años, entrenó ayer con normalidad a la par de los futbolistas que no jugaron o lo hicieron pocos minutos en la victoria ante 3-0 ante Croacia el martes por la semifinal, dejando abierta la puerta para regresar al equipo en la final ante Francia el domingo.

El ex del Real Madrid y Manchester United, entre otros clubes, no estuvo disponible en los octavos de final ante Australia por una sobrecarga en el cuádriceps de la pierna izquierda. Jugó los últimos minutos del tiempo extra ante Holanda en cuartos y no entró en la victoria sobre los croatas.

Con él a disposición, el técnico Lionel Scaloni tendrá la oportunidad de regresar a su esquema preferido de 4-3-3, junto con Lionel Messi y Julián Álvarez en la ofensiva.

El “Fideo” fue autor del gol del triunfo 1-0 ante Brasil en la final de la Copa América 2021, que terminó con una racha de 28 años sin títulos. Aquella consagración fue una reparación para Di María, quien además de ausentarse en el partido decisivo de la Copa del Mundo hace ocho años, estuvo en las malogradas finales continentales ante Chile en 2015 y 2016.

La otra opción para el seleccionador argentino sería repetir el dibujo táctico de 4-4-2 que le funcionó en el triunfo ante Croacia, con Leandro Paredes como cuarto volante. Menos probable aparece el esquema 5-3-2 con Lisandro Martínez en defensa.— AP