Messi reaparece tras ganar el Mundial: ''Tantas veces lo soñé''; famosos reaccionan

Después de 36 años, la Selección Argentina se proclamó campeón de la Copa del Mundo tras derrotar a Francia en tanda de penaltis. La Albiceleste se consagró gracias a la soberbia actuación de su estrella, Lionel Messi, que ante los ojos del mundo hoy se consagró como el mejor jugador de la historia.

Después del partido, el astro argentino compartió una publicación en redes sociales expresando su sentir.

"Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer... Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO! Nos estamos viendo muy pronto…" selló Lionel Messi tras ser campeón del mundo con Argentina.

El número 10, llamado a ser el heredero de Diego Armando Maradona, cerró una Copa del Mundo histórica, convirtiendo en fase de grupos, y en fase final se hizo presente en Octavos, Cuartos, Semis y Final.

Antonella Roccuzzo, esposa de Messi, lo felicita tras ganar el Mundial

Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje dedicado al futbolista recién campeón del Mundo.

Antonela le reconoce a Leo su entrega por cumplir su objetivo y le manifestó su orgullo por haber sido parte de ese camino.

"No sé ni cómo empezar, qué orgullo más grande que sentimos por vos. Gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos, que hay que pelearla hasta el final", se lee en la publicación de Roccuzzo.

"Al fin se dio, sos Campeón del Mundo", escribió la pareja del jugador. "Nosotros sabemos lo que sufriste tantos años, lo que deseabas conseguir esto", añadió la argentina.

Roccuzzo junto a sus tres hijos acudieron a todos los encuentros que tuvo la Albiceleste en la Copa del Mundo de Qatar, en todos luciendo la playera del combinado nacional, ahora bajaron a la cancha del estadio Lusail para festejar junto a Messi.

Pelé felicita a Argentina por ser campeón de la Copa del Mundo

Edson Arantes Do Nascimento, "Pelé", se pronunció ante la victoria de Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022 recordando a Diego Armando Maradona.

"¡Felicidades, Argentina! Seguramente Diego está sonriendo ahora", escribió en su cuenta Instagram.

Pelé en las últimas semanas se ha encontrado delicado de salud, pero desde sus redes sociales compartía como vivió el Mundial.

"Hoy el fútbol siguió contando su historia como siempre, de una manera apasionada. Leo Messi ganando su primera Copa del Mundo, como se lo merecía su trayectoria", apuntó la leyenda brasileña.

De igual forma Pelé se dijo orgulloso de lo conseguido por "su amigo Mbappé" en el Mundial, al anotar cuatro goles en una Copa del Mundo. El tres veces campeón del Mundo destacó el trabajo por la Selección de Marruecos en el Mundial, "Es genial ver a África brillando".

Famosos reaccionan al campeonato de Argentina en Qatar 2022

Fueron varios los famosos que festejaron el triunfo de Argentina en la Copa del Mundo en Qatar 2022. Uno de ellos fue el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien en su cuenta oficial de Twitter se dijo a favor del equipo argentino durante todo el partido estuvo comentando y gritando de la emoción. Además, felicitó a la selección albiceleste por el campeonato y aseguró que esta final fue sencillamente la mejor:

"Wow que maldito juego, el mejor que he visto en mi vida ¡Felicidades Argentina, se logró! ¡Campeones del mundo! Nadie se la merecía más que ustedes, nadie luchó más que ustedes. ¡Messi, la cabra!", escribió.

wow que maldito JUEGO!! EL MEJOR QUE HE VISTO EN MI VIDA! FELICIDADES ARGENTINA!!!! uD83CuDDE6uD83CuDDF7 SE LOGRÓ!!!! CAMPEONES DEL MUNDO!!!! NADIE SE LA MERECÍA MAS QUE USTEDES!! NADIE LA LUCHÓ MÁS QUE USTEDES!!! MESSI LA CABRA!!!!!!!!!! uD83DuDC10uD83CuDFC6 — ??uD83CuDF0A?? (@sanbenito) December 18, 2022

Sebastián Rulli, quien es originario de este país, también se mostró contento por el resultado del mundial y felicitó a Messi, de quién se declaró fan:

"Y la Navidad ya llegó para todos los argentinos. No hay mejor regalo que esa copa del mundo. Qué mundial y partido tan impresionante. La mejor final de todos los tiempos. Bravo capitán y bravo a toda la selección de Argentina, ¡vamos Argentina, carajo!".

Otro actor que demostró su felicidad del resultado fue Juan Soler, quien por medio de una transmisión en vivo compartió su sentir y emoción al ver a su país levantando la Copa del mundo:

"Campeones, campeones del mundo, saluden al mejor jugador de la historia", se lo oyó decir mientras pasaba la cámara a la televisión en donde estaba Messi a quien le cantó un "olé, olé, olé".

Diego Oliviera, celebró el triunfo desde Miami, con una fotografía en la que se muestra una camioneta con la bandera de Argentina: "Festejo mundial, sueño cumplido, leyendas", expresó.

Mientras que el cantante Residente expresó su apoyo al equipo de Argentina: "hoy todos somos más que celeste que el cielo", escribió en su Twitter y subió algunas historias viendo el partido de futbol.

"Ese amor pasional que no se entiende, pero se siente, ese amor exagerado por todo, sin límites. El país que en los conciertos se corea hasta los arreglos de los instrumentos de viento. El país de los abrazos más fuertes. El país que me regaló los besos de mi hijo. Gracias por hoy", redactó en un tuit el intérprete de Calle 13.

Ese amor pasional que no se entiende pero se siente. Ese amor exagerado por todo, sin límites. El país que en los conciertos se corea hasta los arreglos de los instrumentos de viento. El país de los abrazos mas fuertes.El país que me regaló los besos de mi hijo. Gracias por hoy — Residente (@Residente) December 18, 2022

El piloto mexicano Checo Pérez felicitó a Messi y a todos los argentinos. "Te lo mereces más que nadie. ¡A celebrar!".

Florinda Meza, no dudó ni un segundo para tuitear una foto en la que Leonel Messi está disfrazado de Quico, uno de las figuras más recordadas y queridas de "El chavo del ocho", en el que la actriz interpretada a Doña Florinda, la mamá de este personaje, acompañada de un mensaje en que llama al jugador como "Tesoro".

"¡Muy bien jugado, Tesoro, eres el mejor del mundo! Felicidades a todos mis amados argentinos de la bonita vecindad virtual".

Hasta el momento, la publicación ya cuenta con miles de reacciones y comentarios, pues cabe recordar que la población argentina es una de las que más llegó a sintonizar el programa mexicano a lo largo de los años, pues, en su momento, el propio Diego Armando Maradona llegó a entrevista al creador de "El chavo del ocho", Roberto Gómez Bolaños, alías "Chespirito".