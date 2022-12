Famoso futbolista se divorcia tres semanas después de su boda por culpa de Qatar 2022

Adriano Leite, ex delantero del Inter de Milán y de la Selección de Brasil, se habría divorciado de su nueva esposa por haberse ido dos días de fiesta gracias al triunfo Brasil sobre Suiza en la penúltima fecha del Mundial de Qatar 2022.

Cabe mencionar que Adriano y su ahora exesposa, Micaela Mesquita, llevaban apenas 24 días de casados, o sea tres semanas. Sin embargo, ahora la separación parece ser definitiva. Aquí los detalles.

Famoso futbolista se divorcia tres semanas después de su boda

De acuerdo con el sitio de noticias Extra Globo, tras la victoria de Brasil, Adriano "desapareció durante dos días sin dejar rastro ni razón". Distintas versiones apuntan a que Leite fue a casa de unos amigos en Vila Cruzeiro para disfrutar del partido de Brasil contra Suiza, que culminó con el golazo de Casemiro.

Cuando terminó el partido, aparentemente Adriano Leite decidió festejar por dos días seguidos sin comunicarse con su esposa, lo que obviamente enojó a Micaela, quien le habría pedido el divorcio pues sus disculpas no eran válidas.

Micaela Mesquita, peluquera de 25 años y ex pareja del futbolista, dejó de seguir a Adriano y borró las fotos que tenía con él, además de publicar una foto con el siguiente texto: "Duele por dentro, pero no me voy a tirar al sufrimiento, ¡vivamos!"

El multicampeón con el Inter y que también supo triunfar en Brasil con Flamengo y Corinthians, ganó tres títulos con la Selección de Brasil y se convirtió en el ídolo de jugadores como Zlatan Ibrahimovic, quien aseguró que nunca había visto a un delantero tan determinante como él.

Sin embargo, siempre tuvo problemas con las adicciones, en especial después de la muerte de su padre. Desde entonces, se ha mantenido alejado del mundo del futbol y ahora, se habría separado por los mismos motivos.