Henry Martín manda mensaje a los yucatecos: ''No tengan miedo de intentar triunfar''

Henry Martín, el primer yucateco que juega en una Copa del Mundo, no se siente, para nada, satisfecho con lo que vivió en su estreno mundialista, menos con el paso de México en Qatar. Pero personalmente, llegar a la fase final del evento y anotar, son vivencias que espera guardar siempre y que sirvan a las nuevas generaciones.

“Algunas veces pensé en tirar la toalla, en decir: ‘No podré más’, pero algo llegaba que me motiva a ir adelante. ¿Qué pensé? En que sí era posible, que si había comenzado algo tenía que seguirlo. Los resultados están a la vista”, destacó este viernes el primer yucateco mundialista, haciendo una rápida reflexión sobre su participación en la Copa de Qatar.

Henry hizo historia por muchas razones, y quiere ser referente para las nuevas generaciones.

“Los yucatecos debemos de dejar de pensar en tener miedo. Eso es lo que ha frenado a muchos. Se los digo: ‘No tengan miedo de intentarlo. Sacúdanse de esa mentalidad, hay que intentarlo porque hay jugadores con mucho talento”.

México quedó eliminado en la primera ronda, quedándose en la fase de grupos por primera vez desde Argentina-78. Martín Mex, en una rueda de prensa en un hotel de Mérida, comentó que “evidentemente fue un fracaso, no era lo que esperábamos. El equipo tenía para más”.

Pero dejó claro algo: “No es culpa de Martino. Los culpables somos nosotros mismos, los jugadores. Nos faltó dar más. Jugamos bien, ante Argentina tuvimos control, pero no anotamos, y ante Arabia, dominamos, hicimos dos goles. Argentina tuvo una y nos mató, tienen a un Messi que puede decidir un partido en un instante. Nosotros no pudimos”, expresó Henry, acompañado en la mesa por su padre, Daniel Martín Medina; Pedro Morcillo López, propietario del hotel y uno de los que apoyaron a Henry en sus inicios en el profesionalismo, y José Carlos Solís Cetz, representante de la Asociación de Fútbol de Yucatán.

Henry habló de sus sueños a futuro, entre los que destaca el lograr el campeonato de goleo con América y ser monarca de Liga MX con las Águilas. Dijo no tener ofrecimientos de otros equipos en México ni del extranjero.