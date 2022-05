¿Qué le pasó a Javier ''Chicharito'' Hernández? Llueven memes por un antes y después (Fotos)

Una ola de comentarios, la mayoría negativos, además de infinidad de bromas y memes surgieron con una foto comparativa del antes y después de Javier ''Chicharito'' Hernández, jugador del LA Galaxy, que recientemente estuvo en Guadalajara para compartir una charla en el Albergue Los Pinos, donde también hizo una donación de 10 mil dólares para beneficio de los niños.

No obstante, en la foto mencionada, se puede ver el desgaste físico y mental del otrora máximo goleador de la Selección Mexicana, quien a sus 33 años luce aún mayor en una nueva fotografía con la camiseta de su equipo actual. Lo que no se habla es que detrás de esa fotografía existe una lucha de depresión, como él mismo confiesa en una entrevista, en la que dice haber vendido el alma al diablo.

Su filosofía de vida ha cambiado luego de tocar fondo, de caer en depresión. "Chicharito" ha vivido muchas caídas en su vida personal: una separación, no ha visto a sus dos hijos en largo tiempo, todo ello sumado a un largo periodo de mala racha sin goles y el presunto conflicto con Gerardo "Tata" Martino que le han afectado en su carrera de alguna manera.

Después de haber sido llamado en algún momento "ChichaDios", hoy Javier se muestra más humano, dispuesto a disfrutar a su familia y motivado por una frase: “Juega el juego, sin que el juego te consuma. Sé parte del juego, pero vive la vida, esto es vivir”.

“Me tengo que ‘vulnerabilizar’ para poder explicarme. Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo. Fui siguiendo patrones con los que crecí, tenía heridas que no había sanado y vacíos que no había llenado y me llevó a la depresión el tocar fondo, para aceptar que habrá un existencial que no vamos a poder llenar, nadie podrá llenarlo y no hace sentido, pero soy creyente, que entre más sueltas más te llega y es ilógico. No hace sentido la vida”.