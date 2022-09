Gerardo "tata" Martino; ”Debe confiar en Henry Martín”

Se va acercando la definición de las plazas en la selección de México y el director técnico Gerardo Martino tiene una papa caliente en las manos para armar al equipo tricolor para la Copa del Mundo de Qatar.

Uno de los renglones en los que más tendrá, o tiene, dolores de cabeza el estratega argentino es en la delantera, en la que uno de los jugadores que hace ruido es el yucateco Henry Martín Mex, el mejor goleador mexicano en el presente torneo Apertura 2022 en la Liga MX, pero, a juicio de muchos analistas y críticos, el ariete del América no recibe el trato justo del entrenador tricolor.

Se sumó a esas voces Fabián Estay Silva, uno de los mejores jugadores de la década pasada con el Toluca y el América. El chileno, desde su papel de analista en Fox Sports, no duda en señalar que Martín debe estar en el Tri para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El Diario platicó con Estay Silva en días pasados, durante la presentación de los detalles del Torneo de Leyendas que durante este fin de semana verá correr a destacados astros del fútbol mexicano en la cancha del Estadio “Carlos Iturralde Rivero”. Y el chileno fue contundente con sus palabras: “Debe de estar”.

Martín Mex expresó anteayer, en una charla difundida por varios medios, que “me siento capaz de poder estar, de demostrar cada semana que tengo los méritos para estar ahí. Tengo mucha confianza en mí y mi trabajo, pero lo más importante es que la decisión final, beneficie al equipo”.

Estay cree que lo hecho por el delantero yucateco ha sido fundamental, no solo en este torneo, sino en su carrera.

¿Debería llamar a Henry a la selección nacional?

“Si hoy comenzara el Mundial, Henry tendría que ser el centro delantero titular de la selección en Qatar. Veremos que sucede en los próximos dos meses, que él pueda seguir con ese ritmo”.

Y agrega: “Se necesita que el ‘Tata’ le tenga más confianza, no se la ha mostrado. Sí ha entrado, ha hecho goles, ha hecho cosas importantes, pero no tiene confianza, como para decirle ‘ese va a ser mi nueve titular’. Y sí ha estado respaldando por ejemplo, a Raúl Jiménez, que lamentablemente no está en buen momento”.

Henry ha probado con goles su capacidad. En estos momentos es el líder de goleo en el Apertura 2022, con diez anotaciones, a pesar de la exigencia que da jugar con América.

“Está en un gran momento. Es el mejor en ese renglón”, expresó Estay.

¿Qué podemos esperar de México, del Tri, en el Mundial de Qatar?

“Espero primero que nada que el ‘Tata’ elija bien a su grupo de jugadores, entendiendo que él confía en algunos jugadores, pero esos jugadores tienen que llegar en forma. Tendría que mandar un mensaje más exigente con los seleccionados, que va a intentar depurar, que va a tenerlos con mayor tiempo posible. En una eliminatoria puedes variar esquemas, y sí, clasificaste, pero esto es un torneo exprés, es un Mundial, es de un día a otro. Me parece que en la eliminatoria la rapidez de Estados Unidos, la velocidad de Canadá, sobrepasó a México”.

Insiste: “(Martino) Tendrá que buscar a lo mejor, porque no es la selección de ‘Tata’, es la selección de todos los mexicanos. Todos esperan que se dé un golpe diferente, para eso se trajo al ‘Tata’ y de momento no lo ha mostrado, se ha perdido mucho. En este proceso algo no está bien, este proceso era incluso para preparar a los jóvenes para pensar en 2026 y no se ha hecho, es una selección de veteranos. Si hoy México participa en la Copa, si hoy comenzara el Mundial de Qatar, con el rendimiento que tienen los jugadores actuales, me parece que no pasaría ni la fase de grupos”.

¿Llamaría al “Chicharito” a la Selección?

“Claro que lo llamaría. Todo se puede solucionar, hablaría con él. Le diría: ‘Discúlpate con el grupo’, aunque no sé realmente qué pasó, se especulan tantas cosas de ese tema, pero si está en forma, si está haciendo goles en la MLS, y no lo vas a tener… ¿tan malo ha sido lo que ha hecho para no llamarlo?