¿Qué enfermedad tiene André Marín? Preocupa por impactante cambio físico (FOTOS)

André Marín estaría enfermo y ha alarmado a sus seguidores luego de que apareciera en televisión con un aspecto deteriorado y bastante delgado. En redes sociales el comentarista fue tendencia porque internautas comenzaron a cuestionar qué enfermedad tiene y por qué lucía de esa forma.

Incluso algo que llamó la atención fue que el tono de voz de André Marín no era el de siempre y muchos notaron que parecía como si tuviera una infección en la garganta, pues hasta hacía pausas para poder completar sus frases, lo que preocupó aún más a los televidentes.

Otra de las situaciones que causó polémica fue que André Marín tenía la costumbre de conducir el programa parado, sin embargo, en esta última emisión de "La última palabra" en Fox Sports, el conductor apareció sentado en todo momento. Esto es lo que se sabe de la enfermedad de André Marín.

Si algo caracterizaba a André Marín era estar parado todo el programa de la Última Palabra, ahora el conductor aparece sentado durante el programa y cuando la cámara lo enfoca se ve enfermo, delgado, demacrado y con dificultad para hablar, cada vez se ve más deteriorada su salud.

¿Qué enfermedad tiene André Marín?

Luego de que André Marín se mostrara visiblemente enfermo durante "La última palabra", varios internautas cuestionaron su estado de salud y es que recordemos que poco antes de la pandemia de covid-19 en 2020, André Marín estuvo hospitalizado por una bacteria que lo atacó fuertemente e incluso tuvo que estar varios meses en tratamiento para poder recuperarse al 100%.

André Marín se enfermó de una bacteria llamada Clostridium Difficile y las consecuencias más notorias fueron la pérdida de peso, pérdida de cabello, semblante pálido, entre otros. Luego de recuperarse, el exconductor de TV Azteca reveló en una entrevista cómo es que había contraído dicha bacteria. Asimismo, confesó que de no haber tenido los cuidados adecuados, este virus pudo haber perforado su intestino y el páncreas.

“Antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa que se llama Clostridium, es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas”.

De acuerdo con lo que reveló en su momento, los primeros seis meses del tratamiento fueron lo peor para André Marín, pues tuvo que ser medicado con fuertes antibióticos y siempre bajo cuidado médico-

“Me sacaron adelante, estuve internado. Es todo un tratamiento para volver estar al cien, afortunadamente voy de maravilla con algunos medicamentos, complementos vitamínicos y todo eso. Pero sí, sí estuve en el hospital."

El estado de salud de André Marín en verdad es preocupante, aquí una foto de él en Marzo 2020 cuando se habló por primera vez de su enfermedad y lo mal que lo estaba pasando.



En 2 años su cambio es radical.

¿ Qué enfermedad sufre André Marín?



El nombre de la bacteria que tiene mal a André Marín es Clostridium difficile. Se trata de una bacteria que puede causar diarrea y afecciones intestinales más serias, como la colitis.

Respecto a cómo fue que contrajo dicha bacteria, André Marín reveló que tras varios diagnósticos y estudios, los doctores no pudieron encontrar de dónde y de qué manera fue que dicho virus llegó a su cuerpo.

“No sabes cómo te puede llegar, me platicaban mis médicos que lo puedes tomar en los hielos de un restaurante puede estar el virus, entonces lo tomas y te hace pedazos el estómago; no es una simple infección estomacal, lo que me pasó fue mucho más fuerte, afortunadamente ya recuperado”, agregó.

El ANTES y el AHORA del comentarista deportivo ANDRÉ MARIN después de un extraño padecimiento que padece desde hace más de dos años. Se trata de una bacteria que lo ha hecho perder peso, cabello y ha afectado su voz. Sin embargo continúa trabajando en un canal de deportes.

André Marín: Antes y después de su enfermedad en 2022

André Marín quien tiene actualmente 50 años de edad, inició su carrera a los 14 años como asistente de producción en lo que antes era Imevisión, hoy TV Azteca.

Desde esa edad comenzó a formarse en el mundo del entretenimiento pero su pasión siempre fueron los deportes y desde el primer día tuvo todo el apoyo de José Ramón Fernández, quien le enseñó y lo educó para poder estar en el mundo deportivo. Finalmente, hizo su debut como comentarista durante las coberturas de la Liga MX y la selección mexicana.

Para los años 90, André Marín ya era reconocido dentro de los deportes gracias a ese estilo y personalidad que lo caracteriza, incluso formaba parte de "Los protagonistas" y "Depor TV" donde protagonizó varios debates al lado de David Failtelson y José Ramón Fernández.

Sin embargo, tras más de 20 años en TV Azteca, André Marín salió de la televisora en 2012 y comenzó su trayectoria en Fox Sports, donde además de continuar con su papel de analista deportivo, también le dieron la oportunidad de estar al frente de "La Última Palabra", uno de los programas más polémicos en el mundo del deporte. Asimismo, colabora como columnista en diferentes medios digitales.

En el aspecto personal, André Marín está casado desde hace más de 15 años con Paty Arreola, una conocida abogada con quien tiene dos hijos: André Jr. y Mauro.

Pese a las polémicas en las que ha estado por sus comentarios a nivel deportivo y las fuertes peleas que ha protagonizado en sus programas, André Marín es un referente como analista y su carrera habla por sí sola. El presentador ha cubierto ocho Copas del Mundo, ocho Juegos Olímpicos, coberturas en Copa América, Copa Oro, Liga MX y otros torneos a nivel internacional.