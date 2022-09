FRANCIA.— Hace unos meses Kylian Mbappé se debatía entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, pero el delantero terminó sorprendiendo a la afición al decidir renovar con el club de la Ligue 1. Tras la renovación del futbolista de 23 años con el PSG se reveló la millonaria suma por la que Mbappé al final se quedó en el club francés.

Nada más ¡¡8 GOLES!! en sus primeros 6 partidos disputados en la presente temporada con el PSG. Nada nuevo con Kylian Mbappé. TALENTO DE ÉPOCA. pic.twitter.com/oVfMCwtEQr — Invictos (@InvictosSomos) September 6, 2022

Esta sería la millonaria suma por la que Kylian Mbappé renovó con el PSG

Fue el New York Times que dio a conocer las cifras del nuevo contrato que firmó el atacante galo con el PSG, equipo que quizás sea el único con posibilidades de pagar por algunos años el cuantioso sueldo de la naciente estrella del balompié.

El martes de Kylian Mbappé:



? PSG le ganó a la Juventus.

? Marcó un doblete espectacular.

? Fue elegido como el MVP del partido.



UN DÍA MÁS EN LA OFICINA. pic.twitter.com/hsfpFIYLC8 — Invictos (@InvictosSomos) September 6, 2022

Con la publicación del medio norteamericano se reveló que Kylian Mbappé estará con el Paris Saint-Germain por tres temporadas y durante este tiempo tendrá un sueldo de 83 millones de euros anuales, algo así como 1,743,000,000 millones de pesos; además de un bono por firmar de 125 millones de euros que en pesos mexicanos es alrededor de 2,625, 000,000 millones.

El @nytimes da detalles sobre el nuevo contrato de Kylian Mbappé en el PSG. 250 millones de euros por 3 años (88 por temporada) y un bonus de firma de 125 millones. pic.twitter.com/PyrVGOq3JF — Jose Padilla (@JosePadi_) September 6, 2022

Como era de esperarse, la decisión de Kylian fue criticada, ya que algunos aficionados y detractores señalaron que solo se quedó en el conjunto parisino por dinero en lugar de irse a otro a ganar "experiencia". No obstante, en entrevista con Times Mbappé aclaró que no fue así: “porque adondequiera que vaya me van a dar dinero”.

Fue a finales de mayo de este año cuando finalmente Kylian Mbappé decidió quedarse en el PSG cuando parecía que su futuro continuaría en el Real Madrid, equipo que lo buscó hace un año y los franceses decidieron no venderlo. “Nunca he estado ahí, pero parece como si fuera mi casa o algo parecido”, dijo sobre el conjunto madrileño de LaLiga.

El Real Madrid jamás será tu casa @Kmbappe pic.twitter.com/KKwZtweHDK — REAL MADRID?? (@AdriRM33) September 6, 2022

¿Kylian Mbappé se burló de un reportero? Se viraliza por reírse a carcajadas

La reacción de Kylian Mbappé y del entrenador del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a la petición de que el club parisino use el tren en lugar en lugar de avión privado para sus desplazamientos cortos generó duras críticas en Francia.

uD83DuDE0D Es el gol número 35 en la UEFA Champions League (de la fase de grupos a la final) para Kylian Mbappé, que está empatado con Edinson Cavani en la lista de máximos goleadores de todos los tiempos... #UCL pic.twitter.com/hqUG5yTeRC — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) September 6, 2022

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro del PSG contra la Juventus como parte de la Champions League, Galtier y Mbappé se rieron de la sugerencia de un directivo de la empresa estatal ferroviaria SNCF, Alain Kraskovitch, para que el club use más el tren en trayectos cortos, ya que el ferrocarril se adapta a sus necesidades en términos de "seguridad, rapidez, servicios y eco-movilidad".

En redes sociales de inmediato se viralizó un vídeo en el que se muestra Kylian riéndose a carcajadas y sin poder recobrar la compostura.

"Perdone, me temía que íbamos a tener esta pregunta -responde Galtier con cara seria- Para ser sinceros, esta mañana hemos hablado con la empresa que organiza nuestros desplazamientos, estamos mirando si podemos pasarnos al carro de vela", externó el DT del PSG con evidente ironía.

Kylian Mbappé tiene un sueldo de 50 millones de euros anuales y gana al día 140.000 euros. Se descojona así con su entrenador Galtier del PSG cuando les preguntan si es mejor viajar en tren en lugar de jet privado para no contaminar. pic.twitter.com/SNRztrivxM — Gabo Loaiza (@gaboloaizaperez) September 6, 2022

Tras la reacción del jugador y el entrenador del Paris Saint-Germain, algunos internautas criticaron que ninguno intentara argumentar motivos de seguridad o de logística y en lugar de ello se limitaron a burlarse de la petición en pro del medio ambiente y con fines ecológicos.

Cabe destacar que lo propuesto al PSG no es una idea "descabellada", ya que equipos de alto nivel se han trasladado en ferrocarril, por ejemplo el Milan y la Juventus en Italia, o el Liverpool en Inglaterra.

Kylian Mbappé no es el único al que no le interesa la contaminación que generan los aviones

Hace unos días la ONG antiglobalización Attac arremetió en contra del futbolista argentino Lionel Messi —también jugador del Paris Saint-Germain y compañero de Mbappé— mediante una campaña en las redes sociales contra los vuelos privados.

Bajo el título "Los ultra-ricos destruyen el planeta", Attac desveló que "de junio a agosto, Messi ha realizado 52 vuelos con su avión privado, es decir 1.502 toneladas de CO2 (dióxido de carbono). Es tanto como un francés en 150 años".

Doblete de goles de Kylian Mbappé, doblete de asistencias de Lionel Messi. Otro regalito del 10 de Argentina para el 10 de Francia. DUPLA. pic.twitter.com/CY8uxbxvjV — Invictos (@InvictosSomos) September 3, 2022

Con esta denuncia, la ONG destacó el nivel de contaminación que generan los aviones privados con relación a las pocas personas que se transportan en ellos.