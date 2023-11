Sin lugar a dudas, uno de los temas más discutidos fuera de las pistas esta temporada en la Fórmula 1 es el futuro de Checo Pérez en Red Bull. El piloto mexicano tiene contrato para la temporada 2024 pero surgen rumores de una extensión por otros dos años, aunque el tapatío asegura que no tiene prisa por renovar.

“No, por ahora estamos enfocados 100 por ciento en terminar la temporada, empezar la temporada bien, creo que lo importante es que volvamos a encontrar el camino juntos, como equipo, y lo demás se irá dando, se dará en automático, no hay prisa, todavía hay mucha temporada por delante en el próximo año” declaró Pérez en entrevista con ESPN.

🔥 "Volvería hacer la misma maniobra pero diferente".



🔥 "La gente no entiende lo que es estar en la #F1" .



🔥 "No hay prisa para la renovación".



😱 EN EXCLUSIVA CHECO PÉREZ HABLA DE SU ABANDONO EN EL GP DE MÉXICO Y SI CONTINUARÁ CON RED BULL pic.twitter.com/cydjbW48LP — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 10, 2023

Expilotos o dueños de equipos de la Fórmula 1, así como miembros de la prensa internacional, señalaron en repetidas ocasiones que el asiento de Pérez en Red Bull debería ser tomado por otro piloto que presente “mayor competencia” al tricampeón mundial, Max Verstappen.

“Volvería a hacer lo mismo pero diferente, quizá le habría más espacio a Charles Leclerc, nunca esperé que los dos fuéramos a tomar un riesgo muy grande, quizá Charles tenía un poco más de espacio en la parte derecha… Llevo dos años consecutivos, sólo pensaba en ganar, me olvidé del campeonato, me olvidé de todo. Y sí, mucha gente me criticó, que porque me tengo que olvidar de la pasión, pero la gente no entiende lo que es estar en este trabajo, si no lo vives con pasión, no puedes estar en la Fórmula 1 en ninguna posición” agregó Checo sobre su incidente en el Gran Premio de México, por el cual fue ampliamente cuestionado.

📣| Una vez más Christian Horner asegura que Checo Pérez seguirá en Red Bull en 2024



Horner: "Estoy absolutamente seguro y claro de que Checo será nuestro piloto el próximo año"



[@autosport]#F1 #Formula1 #RedBull #ChecoPerez pic.twitter.com/vKvONBLfoH — FormulaArg 𝕏 | #LasVegasGP🇺🇸 (@FormulaArgOK) November 10, 2023

No obstante, “Checo” se mantiene en la pelea por el subcampeonato de pilotos. A falta de dos carreras, le saca 32 puntos a Lewis Hamilton y aunque no recibirá ayuda de Max Verstappen, terminar en segundo lugar significaría recuperar el prestigio que muchos le quitaron. Su actuación en Brasil fue el primer paso.

“Hizo una súper carrera, súper defensa, son de esas carreras que al final me tocó a mí perder, pero fue divertidísimo, fue una lucha muy intensa pero muy limpia y que al final no hay que olvidarnos que esto es un deporte, donde se gana y se pierde. Hay que saber perder y cuando terminó la carrera fui con Fernando y lo felicité por la gran carrera que hizo” concluyó.

Checo Pérez aparece en rueda de prensa para felicitar a Fernando Alonso y darle un abrazo después de su gran batalla en la pista.



Deportividad y compañerismo 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏#BrazilGP 🇧🇷 #BrazilianGP #F1pic.twitter.com/jUT5vaDzkM — AtopeF1 🏎 #LasVegasGP 🇺🇸 (@AtopeF1) November 5, 2023

