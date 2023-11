Una de las posiciones que más polémica genera en la selección mexicana es la de la portería, misma que desde hace varios años se encuentra bajo el cuidado de Guillermo Ochoa.

Un guardameta experimentado y que actualmente milita en el Salernitana de la Serie A, causando en la presente temporada muchas dudas que han puesto en juego su continuidad en el Tri.

Situación que causó importantes revelaciones por parte Ricardo Ferretti, quien aceptó que Ochoa fue uno de los jugadores impuestos en su paso por el Tricolor.

El comentarista de la cadena ESPN, narró que en ese lapso al frente de México, prefería a otros porteros.

“Ochoa tuvo que ir en la etapa esta. No hubiera estado porque yo preferiría que él estuviera en su equipo entrenando y jugando”, comentó el aún entrenador.

“Yo era interino, no me iba a quedar. A mi gusto, yo me hubiera querido llevar a los jóvenes que por ahorita tendríamos la certeza de cinco, seis jugadores si sirven o no. Esto es lo que yo quería, pero como estoy de interino y me dicen ‘Tuca’, pero es que fulano de tal, pues métalos”, cerró en su comentario en la mesa de Fútbol Picante.

El timonel brasileño cuestionó a lo directivos de la Federación Mexicana que no pensaron en un plantel joven que fuera tomando experiencia en el Tri mayor y, en cambio, le pidieron llamar a jugadores que interesaran a los patrocinadores.

“Esto no se debería hacer, aunque yo esté de interino, estos jugadores no deben ir. Deben dar oportunidad a jóvenes con potencial”, cerró.— EL UNIVERSAL