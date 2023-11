El dueño de los Padres, Peter Seidler, quien gastó cientos de millones de dólares intentando llevar el esquivo título de la Serie Mundial a San Diego, falleció ayer, anunció el equipo. Tenía 63 años de edad.

La causa de muerte no fue revelada. Seidler, miembro de la tercera generación de la familia O’Malley que fue dueña de los Dodgers de Brooklyn/Los Ángeles, había sobrevivido dos veces al cáncer. El club anunció a mediados de septiembre que Seidler se sometió en agosto a un procedimiento médico no revelado y que no volvería a presentarse este año en el parque.

Los Padres tienen planeado abrir el Petco Park a los aficionados que desean reunirse para rendir un homenaje.

“Hoy, nuestro amor y oraciones están con la familia de Peter mientras está de luto por el fallecimiento de un extraordinario esposo, padre, hijo, hermano, tío y amigo”, dijo el director ejecutivo de los Padres Erik Greupner en un comunicado. “Peter fue un hombre generoso y bondadoso dedicado a su esposa, hijos y demás familia. También consistentemente mostró una gran compasión, especialmente para los menores afortunados”.

“Su impacto a la ciudad de San Diego y al béisbol se sentirá por generaciones”, añadió. “Su espíritu generoso está ahora firmemente integrado en la fábrica de los Padres. Aunque era el dueño y presidente, Peter era por dentro un aficionado de los Padres y lo extrañaremos”.

Seidler fue parte del grupo que adquirió a los Padres en el 2012 y adquirió las acciones mayoritarias de Ron Fowler en noviembre 2020. Seidler también adquirió la empresa de artículos deportivos Rowlings en asociación con la MLB.—AP