Hace menos de dos meses, Rocío Morelli sufrió un percance mientras toreaba, de esos que pueden poner en predicamento a cualquier torero o torera.

Pero la colombiana sigue firme en su meta: trascender como torera.

“Estoy más que motivada para salir adelante”, expresó Rocío en una charla con el Diario, a propósito de su reaparición en la Feria Yucatán de Xmatkuil.

Este domingo, a las 4:30 de la tarde, hará el paseíllo en la primera de tres tardes que montará la empresa Toros Yucatán en el coso “La Esperanza”, un recinto portátil que ya está instalado y listo para que salga el primer ejemplar por toriles.

Pero hace menos de dos meses, el 28 de septiembre, la matadora cafetera pasó uno de los grandes sustos de su corta carrera.

En Villa de Cos, Zacatecas, toreaba en una corrida en el lienzo charro y fue herida gravemente en el rostro, a la altura del parietal derecho, por lo que fue trasladada rápidamente a un hospital. Tras un intenso chequeo y un TAC, se informó del alcance de la herida, de entre 10 y 15 centímetros por encima del párpado. Llegó a la sala de operaciones consciente y orientada, un buen síntoma que permitió la rápida intervención del cirujano plástico. Y luego a trabajar en la recuperación.

El retorno

La tarde dominical en Xmatkuil, junto al potosino Fermín Rivera, marcará su retorno. Ella, consciente y tranquila, dice que está lista para volver a ponerse en la cara del toro.

“Me siento muy ilusionada con volver a torear. Aunque no han pasado ni dos meses desde la cornada ya siento que fue mucho tiempo sin torear. Yucatán me trata muy bien siempre y me hace sentir especial, entonces estoy contenta de volver”, indicó la joven torera.

Los toreros, dicen muchos, están hechos de otra pasta. Y Rocío dice categórica: “El percance fue muy fuerte, pero jamás hubiera pensado en quitarme de esto. Aquí estamos otra vez”.

Antes de volar a Mérida (llegará hoy), la nacida en Panamá, pero criada en Colombia, toreó en el campo bravo para volver a sentirse plena. Por ello la confianza de regresar con un buen papel. “Tenemos confianza en el cartel, es interesante tener a Rocío”, dijo Alberto Basulto Soberanis, de Toros Yucatán.— Gaspar Silveira Malaver