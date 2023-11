Luego de que México venciera 2-0 a Honduras y posteriormente 4-2 en penaltis, la Selección de Honduras tendrá que buscar su boleto a Copa América 2024 en el repechaje.

Costa Rica será su rival. Tanto jugadores, como cuerpo técnico y prensa hondureña, terminaron enojados por el desempeño del árbitro central, Iván Barton.

Ellos consideran que fue injusto por toda la polémica que pasó durante el terreno de juego. Los medios de comunicación que se dieron cita en el Estadio Azteca para realizar la cobertura de los Cuartos de Final de la Nations League, no ocultaron su molestia y al finalizar la conferencia de prensa con Reinaldo Rueda, se dieron tiempo para aplaudir.

Con comentarios como “Nos robaron, profe”, “fue injusto” y “bien profe, venga Honduras”, los medios catrachos abandonaron la sala de prensa.

Incluso el técnico Reinaldo Rueda, dio un par de aplausos ante este gesto. Para el técnico de Honduras, sí hubo circunstancias raras con el arbitraje, mismo que afectaron el partido y el juego que propusieron.

“Dos o tres situaciones antes, previas al gol de Edson, que empató la serie, hubo situaciones que se manifestaron al juez, esa es la situación que se dio, no creo que, no hay nada qué hacer”, comentó Rueda.

Molestia directiva

Toda la comitiva de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth) terminó sumamente molesta con el trabajo del silbante Iván Barton y al Concacaf, al asegurar que fueron afectados en pro de la causa tricolor.

Juan Francisco Saybe, vicepresidente de la Fenafuth, estalló ante los medios de comunicación al término del México-Honduras y considera que “se dieron cosas que no siempre se ven”.

“El árbitro agrega nueve, se juegan 13… Eso no es normal, eso no se ve y quien diga que es normal, no es cierto. Después nos vamos a pénaltis, repiten dos… A nosotros nos queda la duda en un pénalti donde creemos que el portero de México se adelanta y la televisión ni siquiera lo pasa”, dijo.— EL UNIVERSAL