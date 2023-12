En la noche previa a la final del fútbol mexicano, varios jugadores que militan en la Liga MX tendrán una oportunidad grande con el Tri.

Hoy, la selección mexicana se ve las caras con Colombia en un partido amistoso que no es de fecha FIFA.

Rodrigo Huescas, juvenil del Cruz Azul, recibe su primera oportunidad con la mayor después de dos torneos en los que ha sido muy regular en una posición defensiva.

El canterano de la Máquina revela que nunca olvidará cuando recibió su primera convocatoria.

“Mamá, me llamaron a la selección”, y desde ya sentenció que ese día, que está concentración, será inolvidable para su carrera.

“Es muy lindo estar aquí, me dicen que la primera convocatoria nunca se olvida y es verdad. Desde que me avisaron salté de alegría, le dije a mi mamá que se cumple un sueño y a disfrutarlo, porque no sabemos cuándo se regresará”, comentó en el comienzo de la práctica del Tricolor, que se realizó en la cancha del Memorial Coliseum de cara al duelo del sábado ante Colombia.

Ese disfrute, explicó Huescas, “es con responsabilidad, hay que disfrutarlo, pero estar al pie del cañón con las órdenes y adaptarnos a los sistemas que claro que son diferentes a lo que estamos acostumbrados”.

El extremo —reconvertido a lateral en la Máquina por circunstancias del fútbol— indicó que, aunque este es un buen grupo, “y nos hemos caído bien todos, algunos ya nos conocemos, también debemos de apurarnos a trabajar, porque algunos vienen de vacaciones, debemos de presentar una buena cara, porque la actitud no se negocia y más cuando juegas con la selección”.

Sueña con el Mundial

Arturo Alfonso González es uno de los pocos futbolistas mexicanos que presume ser campeón del mundo en el futbol mexicano, lo que consiguió en 2011 en el Mundial Sub-17.

Pero, aunque eso es un gran logro para el balompié nacional, no tiene satisfecho a “Ponchito”, volante del Monterrey quien quiere cerrar el círculo jugando un Mundial mayor y 2026 es una gran oportunidad.

“Me tocó el proceso desde 2010 en menores y ahora sería la cereza en el pastel el Mundial mayor, es una meta a cumplir y por eso hay que ganarse un lugar”, dijo el ahora seleccionado mexicano de cara al juego contra Colombia de hoy en los Estados Unidos.

Momento de responder

Al no estar programado en Fecha FIFA este compromiso, Jaime Lozano, técnico nacional, llamó a jugadores que militan exclusivamente en la Liga MX y “Ponchito” quiere aprovechar la oportunidad.

“Si quiero seguir aquí, depende de lo que haga en el club y que haya oportunidades también, uno trabaja para la mejor versión de uno mismo y estar aquí es la máxima aspiración… Bueno, pero también es cuestión de gustos”, dijo.

González tocó el punto de que los jugadores mexicanos tengan que competir en su país, en desventaja, por las plazas que hay para los extranjeros.

“Como jugadores nos toca esforzarnos y trabajar, y después depende de cada club. Me gustaría ver a más mexicanos jugando en la liga, que nos dieran más oportunidad y seguro que habrá más oportunidad, porque hay extranjeros de calidad, que vienen a sumar y… Bueno, es la situación en la que estamos”, enfatizó “Ponchito”.— EL UNIVERSAL