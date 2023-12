EE.UU.— Una vez más, una mexicana vuelve a poner el nombre del país en alto; ahora fue el turno de María Sánchez, a quien algunos recuerdan como una exjugadora de Tigres Femenil, quien se convirtió en la mejor pagada de la NWSL tras renovar su con el Houston Dash.

La mexicana María Sánchez se convierte en la mejor pagada de la liga de los EE.UU.

Este pasado 18 de diciembre, Houston Dash informó de manera oficial la renovación de contrato de la mediocampista María Sánchez, quien será parte de la escuadra estadounidense hasta 2027.

Sin embargo, tras oficializarse que la mexicana firmó un contrato por tres años más con el citado club, trascendió que su renovación se convirtió en el mejor contrato en la historia de la Liga estadounidense femenil.

De acuerdo con información de Jeff Kassouf, a María también se le ofreció un año opcional a cambio de 1.5 millones de dólares, superando los 1.1 millones de dólares que gana Trinity Rodman con Washington Spirit.

Por su parte, María Sánchez se dijo emocionada de seguir vistiendo la playera del Houston Dash, ahora con un acuerdo que le hace sentirse más valorada por la institución.

“Houston, estoy muy emocionada de regresar. Tengo el privilegio de representar a una ciudad y un grupo de fanáticos tan increíbles…” externó la jugadora de origen mexicano.

“Las palabras no pueden describir la gratitud que tengo por el apoyo infinito que he recibido mientras representaba El Dash. No puedo esperar a volver a trabajar y alcanzar nuevos niveles de éxito para el club”, añadió María en una publicación del club.

Cabe destacar que, María Sánchez debutó en Chicago Red Stars (NWSL), luego llegó a México para el Clausura 2020 con Chivas. Poco después se fue a Tigres y finalmente volvió a Estados Unidos con Houston.