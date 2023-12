El mexicano Jaime Jáquez, que está teniendo una gran temporada como novato en la NBA, no ha dado indicios sobre unirse al tricolor de básquetbol en un futuro cercano, ya que se encuentra enfocado completamente en su carrera profesional con el Heat de Miami.

“Veremos en el futuro, no tengo fecha. Es un proceso largo y sé que todo llegará en el mejor momento”, expresó Jáquez.

Además, dejó claro que no ha tenido comunicación con algún representante de la selección nacional.

“Estoy enfocado en mi carrera profesional con Miami. En el verano, probablemente tendremos conversaciones”, aseguró.

Jáquez, quien rompió esta temporada el récord de puntos para un mexicano en un partido (24), expresó que el recibimiento en Miami ha sido magnífico.

“Estar aquí, con mucha comunidad latina, es tremendo. A pesar de no estar en casa, me recibieron con los brazos abiertos. Siento el amor de la gente en todos lados. Ellos me dicen todo el tiempo lo inspirador que es que yo esté aquí, haciendo lo mío. A pesar de no estar en casa, me recuerdan el impacto que tengo en la vida de la gente”, puntualizó.

Jaime está teniendo una gran temporada como novato. Promedia 12.9 puntos por partido, acumulando 361 unidades y 74 asistencias, en 28 juegos disputados.

Ya rebasó la mejor marca de un mexicano en su primera temporada (Gustavo Ayón sumó 319 puntos y 74 asistencias), apuntando a tener la mejor campaña para un basquetbolista tricolor en la NBA.—EL UNIVERSAL