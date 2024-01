La Copa de África, que se disputará entre el próximo 13 de enero y el 11 de febrero, desnudará a las cinco grandes ligas europeas (Francia, Italia, España, Alemania e Inglaterra) con la pérdida durante un mes de posiblemente 226 futbolistas.

Ese es el número de jugadores africanos que en algún momento han sido internacionales con alguna de las 24 selecciones que podrían participar en el torneo y que desarrollan sus carreras en las mejores ligas europeas.

Sin duda, será un duro contratiempo para los clubes, que, en menor o mayor medida, perderán durante un mes a hombres importantes en sus esquemas. Y, el mapa de la diáspora provocada por la Copa África, será más duro en unos equipos que en otros.

El club que más jugadores podría perder sería el Metz de la Ligue 1. El conjunto francés tiene hasta 11 jugadores que en alguna ocasión han sido convocados por sus selecciones. Son Jallow, Traoré, Candé, Maïga, Camara, Tetteh, Mbaye, Dialló, Oukidja, Van den Kerkhof y Sabaly.

Alguno de ellos es clave esta temporada en el Metz, que no podrá contar con la aportación goleadora de nombres como Jallow, Dialló o Sabaly, que han marcado este año ocho, siete y seis tantos, respectivamente.

El segundo equipo más afectado del continente podría ser el Nottingham Forest. Hasta siete jugadores (Auier, Kouyaté, Sangaré, Aina, Boly, Awoniyi y Niakhaté) podrían perderse un mes de Premier League. Alguno como Auier se recupera de una lesión, pero podría llegar a tiempo para ser citado por Costa de Marfil. Pero, la salida que seguramente más duela al técnico Nuno Espírito Santo será la del nigeriano Awoniyi, que acumula 12 tantos en 2023.

Xabi Alonso, en el Bayer Leverkusen, tendrá que seguir su buena línea en la Bundesliga sin cinco nombres. Si van convocados con sus selecciones como en anteriores ocasiones, podría perder a Tapsoba, Kossounou, Boniface, Adli y Tella. Sin duda, la marcha del nigeriano Boniface, que ha marcado 16 tantos esta temporada, sería la más dura para el entrenador español.

En LaLiga, el Almería y Las Palmas, con cuatro posibles ausencias, son los más afectados de una competición en la que solo el Real Madrid, Barcelona, Getafe y Osasuna no perderían a ninguno de sus futbolistas. El caso del Almería, inmerso en la pelea por no perder la categoría, es más grave. Tendrá que aguantar el tirón sin Baba, Lopy, Mendes y Marciano. Koné, lesionado, habría sido el quinto hombre, pero no tiene opciones de jugar la Copa África.

El resto de equipos se libran de la sangría y casi todos perderá a uno o a dos jugadores como máximo. Iñaki Williams (Athletic), Reinildo (Atlético), Bebé y Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Sadiq y Traoré (Real Sociedad) o En-Nesyri (Sevilla), son algunos de los nombres importantes de LaLiga que podrían ser convocados.

En Italia, el Udinese y el Salernitana cuentan con cinco africanos que podrían participar en la competición. Son los más afectados de la Serie A, en la que equipos de mayor entidad como el Milán, el Nápoles o el Roma perderían a dos de sus jugadores cada uno (Bennacer, Samu Chukwueze, Anguissa, Victor Osimhen, Ndicka o Aouar).

Otros clubes

Esa es la lista por clubes, pero los que más pierden no siempre tienen a los mejores y jugadores como Salah (Liverpool), Boulaye Dia (Salernitana), Marmoush (Eintracht), Guirassy (Stuttgart), Guilavogui (Lens), Moffi (Niza), Nuamah (Lyon), Magri (Toulouse), Kudus (West Ham) o Haller (Dortmund) desaparecerán de las grandes Ligas durante semanas.