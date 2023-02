Mérida Open Akron: Camila Osorio busca repuntar en la clasificación

La colombiana Camila Osorio, la segunda tenista latinoamericana mejor clasificada en el ránking de la WTA, aseguró ayer que si logra estar sin lesiones en 2023, se posicionará por primera vez en su carrera entre las mejores 20 del mundo.

“Pienso que mejorar la parte física en la que he sufrido un poco los últimos años me ayudará estar entre las 20 mejores. He tenido muchas lesiones, pero ahora me siento mejor físicamente. Tengo que seguir mejorando”, explicó a EFE la raqueta 61 del mundo.

La molestias físicas han mermado los últimos años la carrera de la oriunda de Cúcuta, que alcanzó su mejor rendimiento en 2021, al conquistar el torneo de Bogotá y llegar a la final en Tenerife, y en 2022, a la final del torneo de Monterrey.

Sin embargo, el año pasado cuando su carrera estaba en ascenso, sufrió una lesión que la obligó a abandonar Wimbledon en la primera ronda.

“Caía en lo mismo, me lesionaba, pero quería seguir jugando, entonces jugaba con lesiones, eso me alargaba. Ahora estoy planeando hacer las cosas de la mejor manera para que tenga tiempo de jugar, entrenar y estar sana”, añadió la jugadora, que en abril de 2022 alcanzó su mejor posición en la clasificación de la WTA, el 33.

Osorio, de 21 años, apostó por un nuevo equipo de trabajo, con el que se enfoca en crecer no solo en lo físico, sino en lo mental, algo en lo que cree le ayudará a estar en la elite del tenis.

La sudamericana inició el 2023 al llegar hasta las semifinales en el Abierto de Lyon y al segunda ronda del Abierto de Australia, en la que cayó ante la polaca Iga Swiatek, número uno del mundo.

“Me falta todo para competir por ganar un Grand Slam. Tengo que estar más fuerte y rápida en mis tiros y golpes. Ser más precisa. Enfrentarme a Iga fue algo muy bueno porque pude ver en dónde estoy y lo que tengo que mejorar y corregir. Estoy motivada para seguir creciendo”, señaló.

Camila Osorio se encuentra en México, en donde disputa la primera edición del Abierto de Mérida, un torneo WTA 250 en el que debutará hoy ante la polaca Magda Linette, primera favorita.

A pesar de estar en una aparente desventaja ante la 21 mejor tenista del mundo, Osorio confió en que la comodidad que siente cada vez que juega en México la impulse a su segunda final en un torneo en el país, luego de alcanzar la de Monterrey el año pasado.

“Cada que vengo a México disfruto mucho porque vengo ilusión. Me siento como en casa, me tratan bien y el ambiente es increíble. Siempre la paso bien, espero que como yo disfruto, ellos disfruten de mí”, finalizó.