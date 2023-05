''Por mÃ­ que vendan calzones o Tupperware''; Ana Gabriela Guevara sobre la SelecciÃ³n de NataciÃ³n

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, nuevamente es blanco de polémica sobre los dichos que lanzó contra el equipo mexicano de Natación Artística, que acaba de ganar cuatro medallas en la Copa del Mundo, que se disputó en Egipto.

"Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware… pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado": dijo la exvelocista en entrevista con "W Radio", reveló Enrique Hernández Alcázar.

"Ana Guevara":

Por los comentarios de la titular de @CONADE sobre la selección de Natación Artística de México. pic.twitter.com/I92Wme2WeI https://t.co/IGApY8PUnX — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 18, 2023

La directora de la Comisión Nacional del Deporte es clara, lo que hizo y lo que está haciendo el equipo de Natación Artística, es un capricho y de ella no recibirán dinero, ni recursos porque actúan fuera del marco legal.

En otra entrevista, esta con "Grupo Fórmula", Ana Gabriela Guevara explicó el porqué la Conade no apoyó al equipo de nado artístico que tan buenos resultados consiguió en la Copa del Mundo de Egipto.

"Porque estaban avisadas con tiempo de antelación que esto iba a pasar (no habría recursos) (...) Si quieren seguir en el chantaje, tienen dos vías: seguirla padeciendo y seguir adelante con su novela porque de momento, no hay forma de darles recursos".

La directora aceptó que no hubo y no ha existido apoyo para los deportes acuáticos. "Si bien sabemos que hay una denuncia contra el presidente de la Federación Mexicana de Natación (Kiril Todorov), la Conade no es la demandante. El presidente y la federación siguen un proceso legal".

¿Por qué no se reconoce a la Comisión Estabilizadora mandada a formar por World Aquatic?

"World Aquatics nombra una Comisión Estabilizadora que es ilegal ante la ley mexicana, por lo cual no se le pueden dar recursos, ni al equipo de natación artística ni a todos los equipos de natación: clavados, waterpolo, aguas abiertas. Esto se les informó a los atletas desde hace meses. No hemos actuado de manera alevosa, ellos mienten".

La titular de la Conade asegura que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sí se dieron apoyos al deporte.

"Son 40 millones de pesos los invertidos desde el 2019 hasta la fecha. En equipo interdisciplinario, su manutención en el CNAR, sus giras, su entrenadora, su asistente y todos los gastos corren por la Conade a costa del Estado mexicano".

"En 2019 les dio 6 millones de pesos; en el 2020: 2 millones y en el 2021, 960 mil pesos derivados de lo que pasó en Tokio".

Aclaró que, como directora de la Conade, "estoy obligada a cumplir la ley, así lo juré. No es que esté con mis amigos de atleta, Nuria (Diosdado) fue mi compañera en juegos, pero no estoy para cumplir caprichos. La ley es muy clara y derivado de todo lo que se ha dicho la Conade han obligado a que los recursos sean muy vigilados".{