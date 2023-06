Más cerca de ser merengue

El París Saint Germain habría llegado a la conclusión de que es mejor sacar algo por Kylian Mbappe... y eso lo quiere aprovechar ahora mismo el Real Madrid.

Según trascendió en medios franceses, el delantero galo estaría prácticamente arreglado con el cuadro merengue, que desembolsaría más de 200 millones de dólares para llevar a Madrid al astro del fútbol mundial.

PSG Community, una cuenta que da primicias del equipo parisino, fue el responsable de haber divulgado esta información, donde se asegura que después de años de conversaciones sobre el posible fichaje al final todo está arreglado entre el español Florentino Pérez y el emir de Qatar.

Las directivas del Madrid y del PSG se han mantenido en silencio acerca del caso.

Se maneja que el costo de la transferencia sería de 200 millones de euros más 50 en variables. Cabe mencionar que la llegada de Mbappe se daría desde este mismo verano y los merengues no tendrían que esperar hasta 2024 para vestir de blanco al fenómeno galo.

Una gran novela

“La mecha que ha dinamitado este nuevo capítulo no es otra que la misiva enviada por Mbappe al PSG en la que informaba que no tenía intención de hacer uso del ‘más uno’ que incluía su última renovación. El pasado verano, Kylian posó con una elástica que lucía un 2025 a la espalda, pero la realidad es que el contrato expiraba, si no apretaba el gatillo antes del 31 de julio de 2023, el 30 de junio de 2024. El jugador ha manifestado en repetidas ocasiones desde que estalló la bomba informativa su intención de completar la temporada venidera en París y decidir a un año vista su futuro (“En un año pasan muchas cosas...”). Un plan que no comparte la zona noble del club parisino. De hecho, “los altos responsables qataríes se tomaron este anuncio como una auténtica traición”, escribió el diario AS de España.

“En el Real Madrid no pierden de vista todo lo que rodea a Mbappe. El mercado, en estos momentos, está cerrado en Chamartín y es 2024 la fecha en la que aparece marcado el nombre de Kylian. No obstante, desde el citado medio, así como deslizó también Paco Buyo en El Chiringuito, en París, han puesto precio de salida a la operación: 200 millones de euros. Justamente la misma cantidad que terminó ofreciendo el equipo blanco en 2021”, dijeron.