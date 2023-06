La lluvia frena al Tricolor en el béisbol

Por cuestiones climatológicas, se suspendió el duelo que se jugaría ayer entre México y Curazao en el Parque Saturnino Bengoa, como parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

Al momento, no hay información oficial de cuándo se programará dicho encuentro, eso sí, el México Vs. Nicaragua que está programado a las 13:00 horas centro de México de hoy, no tendrá ninguna modificación y se llevará al cabo tal como está planeado.

Según el pronóstico del clima de Weather.com, las lluvias se mantendrían durante todo el día de ayer, por lo que peligraban los juegos de toda la jornada. Para hoy, el panorama luce mejor y la probabilidad máxima de un mal clima es de 40%.

La participación de México en los Juegos Centroamericanos ha sido fantástica, pues han blanqueado a Cuba y El Salvador. Los pítchers Wilmer Ríos y Faustino Carrera han completado 11.0 entradas sin recibir carreras.— EFE